На заправках України дизель подешевшав ще трохи — стан цін 1 липня

У середу, 1 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 74,6 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 9 коп. до 76,1 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,73 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 74,6 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 68,8 грн/л (здешевшав на 5 коп.); дизпальне - 76,1 грн/л (здешевшало на 9 коп.). Середня ціна автогазу становить 40,61 грн/л, що на 4 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 71,95 грн/л; автогаз - 38,45 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,65 грн/л; дизпальне - 71,58 грн/л; автогаз - 38,82 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 39,4 грн/л.











