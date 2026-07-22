Міжнародна допомога: Україна отримала майже 4,5 тисячі одиниць енергетичного обладнання

Із початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Склад поставок та майбутні надходження

Серед поставленого обладнання - генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні (БМК), когенераційні установки (КГУ) та котли.

Допомогу надали партнери з 29 країн світу (серед яких США, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія) та міжнародні організації, зокрема UNICEF/WASH, PFRU та компанія VOLVO.

Наразі очікується надходження ще:

882 генераторів;

165 трансформаторів;

157 одиниць іншого обладнання (котлів, БМК та КГУ).

Скільки обладнання вже передали в області

Із початку року зі складів хабу в регіони відправили 490 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 4,4 тис. тонн.

Зокрема, регіони вже отримали 2 527 генераторів, 97 трансформаторів та 162 одиниці блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

Відновлення енергосистеми

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до майбутнього опалювального сезону.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт - вже знаходиться в ремонтах.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Зі свого боку перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генерувальної потужності - рівня, який був до початку агресії Росії в 2014 році.