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АНАЛІТИКА

За що найчастіше штрафували бізнес через рекламу: підсумки першого півріччя

15:44 21.07.2026 |

Економіка

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за перше півріччя поточного року виявила 1 075 порушень спеціальних вимог закону України "Про рекламу".

Як нагадали в Держпродспоживслужбі, до змісту реклами лікарських засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дитячого харчування, об'єктів будівництва, використання державної мови в рекламі та недопущення дискримінації за ознакою статі законом визначено спеціальні вимоги.


Де найбільше порушень

Так, порушення зафіксували в таких сферах:

  • реклама тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та пов'язаної продукції - 305 порушень, ухвалено 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,14 млн грн;
  • реклама із застосуванням недержавної мови - 297 порушень, ухвалено 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714 тис. грн;
  • реклама алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються, - 227 порушень, ухвалено 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628 тис. грн;
  • реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації - 165 порушень, ухвалено 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550 тис. грн;
  • дискримінаційна реклама за ознакою статі - 70 порушень, ухвалено 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн;
  • реклама дитячого харчування - 10 порушень, ухвалено 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн;
  • реклама об'єктів будівництва - 1 порушення, за яке ухвалено рішення про накладення штрафу.

    • Скільки штрафів сплатили

    "Загалом за результатами розгляду справ найбільші суми штрафних санкцій застосовано за порушення вимог щодо реклами тютюнових виробів та пов'язаної продукції - 1,14 млн грн. Із цієї суми 838 тис. грн уже сплачено", - зазначили в Держпродспоживслужбі.

    За порушення в рекламі алкогольних напоїв сплачено 500,2 тис. грн штрафних санкцій, рекламі лікарських засобів - 410,7 тис. грн, рекламі з застосуванням недержавної мови - 468,1 тис. грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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