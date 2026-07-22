За що найчастіше штрафували бізнес через рекламу: підсумки першого півріччя

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів за перше півріччя поточного року виявила 1 075 порушень
спеціальних вимог закону України "Про рекламу".
Як нагадали
в Держпродспоживслужбі, до змісту реклами лікарських засобів,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дитячого харчування, об'єктів
будівництва, використання державної мови в рекламі та недопущення
дискримінації за ознакою статі законом визначено спеціальні вимоги.
Де найбільше порушень
Так, порушення зафіксували в таких сферах:
реклама
тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання
тютюнових виробів без їх згоряння та пов'язаної продукції - 305 порушень, ухвалено 21 рішення про зупинення реклами, 289 рішень про накладення штрафів на суму 1,14 млн грн;реклама із застосуванням недержавної мови - 297 порушень, ухвалено 6 рішень про зупинення реклами, 290 рішень про накладення штрафів на суму 714 тис. грн;реклама алкогольних напоїв та торговельних марок, під якими вони випускаються, - 227 порушень, ухвалено 3 рішення про зупинення реклами, 211 рішень про накладення штрафів на суму 628 тис. грн;реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації - 165 порушень, ухвалено 10 рішень про зупинення реклами, 162 рішення про накладення штрафів на суму 550 тис. грн;дискримінаційна реклама за ознакою статі - 70 порушень, ухвалено 7 рішень про зупинення реклами, 63 рішення про накладення штрафів на суму 245,2 тис. грн;реклама дитячого харчування - 10 порушень, ухвалено 8 рішень про накладення штрафів на суму 16,9 тис. грн;реклама об'єктів будівництва - 1 порушення, за яке ухвалено рішення про накладення штрафу.
Скільки штрафів сплатили
"Загалом
за результатами розгляду справ найбільші суми штрафних санкцій
застосовано за порушення вимог щодо реклами тютюнових виробів та
пов'язаної продукції - 1,14 млн грн. Із цієї суми 838 тис. грн уже
сплачено", - зазначили в Держпродспоживслужбі.
За
порушення в рекламі алкогольних напоїв сплачено 500,2 тис. грн штрафних
санкцій, рекламі лікарських засобів - 410,7 тис. грн, рекламі з
застосуванням недержавної мови - 468,1 тис. грн.