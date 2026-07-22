Держбюджет отримав понад ₴220 млрд від митниці за ІІ квартал

У квітні - червні 2026 року митниця забезпечила 220,9 млрд грн надходжень до державного бюджету - на 55,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це йдеться у «Митному огляді: українська митниця - розвиток попри війну», підготовленому Міністерством фінансів, Державною митною службою та міжнародними партнерами нашої країни, передає Укрінформ.

«У ІІ кварталі 2026 року митниця забезпечила 220,9 млрд грн надходжень до державного бюджету - на 55,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому під час митного оформлення імпорту товарів бізнесу надано 104,9 млрд грн пільг (на 37,5% більше, ніж торік) зі сплати митних платежів на суспільно важливі товари», - йдеться у звіті.

Згідно з даними, загальний товарообіг України у ІІ кварталі цього року становив 36,8 млрд дол. США проти 29,9 млрд дол. США у ІІ кварталі, минулого року. Зокрема, імпорт становив 25,9 млрд дол. США (19,8 млрд дол. США за аналогічний період торік), експорт - 10,9 млрд дол. США (10,1 млрд дол. США за аналогічний період 2025-го). Це свідчить про продовження відновлення зовнішньої торгівлі.

Зазначається, що 22 червня Україна успішно перейшла на NCTS Фаза 6 у режимі Opt-In, ставши однією з перших країн Конвенції про процедуру спільного транзиту, які впровадили нову версію системи.

«Упродовж ІІ кварталу оформлено 56,3 тис. транзитних декларацій, що на 22,4 тис. більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них 37,1 тис. оформлено з України, 19,2 тис. - до України, ще 9,4 тис. декларацій Т1 використано для внутрішнього транзиту», - зазначається в документі.

Загалом із часу приєднання України до Конвенції, із жовтня 2022 року, вже оформлено 380,8 тис. декларацій.

Окрім того, у квітні - червні 2026 року ще 12 підприємств отримали статус Авторизованого економічного оператора (АЕО).

«Тепер в Україні 129 авторизацій АЕО-С, із яких 7 підприємств також мають статус АЕО-Б. Крім того, бізнес використовує вже понад 1520 авторизацій на застосування митних спрощень, зокрема транзитних», - деталізують автори звіту.