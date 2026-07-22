Масовані удари РФ по логістиці можуть підняти ціни на складську нерухомість

Через пошкодження понад 500 тис. кв.м логістичної нерухомості ракетними ударами Росії за останній рік в Україні очікується зростання орендних ставок на склади на 10-12%

Про це у коментарі агентству Інтерфакс-Україна повідомив СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко.

За його даними, у 2022 році було втрачено 600-700 тис. кв.м складів, а загальна площа об'єктів класів "А" і "В" зменшилася з довоєнних 3,2 млн кв. м до 2,6 млн кв. м.

Водночас експерт зазначив, що цей стрибок цін матиме мінімальний вплив на кінцевих споживачів завдяки децентралізації складських залишків бізнесу.

Після періоду відносного затишшя ворог поновив системні обстріли логістичної інфраструктури.

Масштаби втрат та збитки

За оцінками Бюро інвестиційних програм, за останній рік у великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро) знищено:

400-440 тис. кв. м сухих і холодних складів класів "А" і "В";

100-120 тис. кв. м поштових терміналів.

У грошовому еквіваленті втрати від знищення логістичних складів оцінюються у близько $300 млн, а збитки нерухомості "Нової пошти" по всій країні - у $50 млн.

Найбільшою атакою за останній рік стало знищення логістичного комплексу Amtel площею 100 тис. кв. м разом із продукцією орендарів (зокрема імпортерів WineTime та Goodwine).

Що буде з цінами для споживачів

Олександр Бондаренко зазначив, що це не повинно суттєво позначитися на роздрібних цінах для громадян.

За останні роки імпортери та дистриб'ютори навчилися децентралізувати залишки товарів по різних регіонах і оперативно перекидати продукцію з інших хабів до постраждалих областей.

Руйнування складів

Нагадаємо, у ніч на 19 липня внаслідок російського обстрілу було зруйновано склад компанії GoodWine, яка спеціалізується на продажі вин та преміальних продуктів.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок за останній час. Лише на початку місяця, у ніч на 2 липня, внаслідок прямого влучення російської ракети було повністю знищено центральний склад іншої відомої мережі виномаркетів - OKWINE.

Також повідомлялося, що через російську атаку в ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичної компанії Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва BookChef. Більшість накладу, а це приблизно 800 тис. книг було знищено.