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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна виручив ₴12,2 млн від продажу підсанкційних активів

09:51 21.07.2026 |

Економіка

Фонд державного майна реалізував на приватизаційних аукціонах чотири автомобіля та дві квартири підсанкційних осіб на загальну суму 12,2 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На останніх онлайн-аукціонах у системі Prozorro.Продажі ми виставили на торги санкційне майно. Покупці боролись за чотири автівки та дві квартири, а стартова вартість всіх лотів склала понад 9,2 млн грн. За результатами прозорої конкуренції нам вдалося залучити 12,2 млн грн - усі ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим лотом стала квартира російського пропагандиста й дизайнера Артемія Лебедєва. Вартість дворівневих трикімнатних апартаментів площею 193 кв. м на вулиці Саксаганського стартувала із 7,07 млн грн без ПДВ. За лот змагалися два учасники. Переможцем стало ТОВ «Діта Комодітіз» із фінальною ставкою майже 8,4 млн грн.

Нерухомість колаборантки Наталії Пащенко, так званої «міністерки охорони здоров'я» на окупованій Луганщині, також була продана. Двокімнатна квартира площею 49 кв. м в Ірпені виставлялася на торги з початковою ціною 1,08 млн грн. без ПДВ. За цей лот змагалися 22 учасники. Квартиру придбало ТОВ «Нерухомість - закон та порядок» за 2,4 млн грн.

Знайшли власників і чотири автівки Toyota, що раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Стартова ціна починалась від 262,1 тис. грн. Загальний результат торгів за цими чотирма лотами склав майже 1,4 млн грн.

Нові власники мають 25 робочих днів для оплати за придбані об'єкти, після чого з ними буде укладено договори купівлі-продажу.
 

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