Фінансові новини
- |
- 21.07.26
- |
- 06:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За підсумками травня економіка України компенсувала падіння перших чотирьох місяців — Мінекономіки
15:41 20.07.2026 |
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні цього року зріс на 0,8% порівняно з травнем 2025 року, що стало третім поспіль місяцем зростання після 0,9% у квітні та у березні, таку оцінку опублікувало Міністерство економіки та довкілля.
"У травні 2026 року третій місяць поспіль, після найскладнішої зими за весь час повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, економіка продовжувала відновлювальне зростання (...), що дало змогу компенсувати накопичене з початку року відставання та за підсумками п'яти місяців 2026 року вийти на нульову позначку до відповідного періоду 2025 року", - йдеться у матеріалах міністерства.
Згідно з ними, у січні-травні 2026 року порівняно з січнем-травнем 2025 року зростання спостерігалося в більшості секторів, зокрема у внутрішній торгівлі - завдяки високій гнучкості й адаптивності сектору до змін та зростанню зарплат; добувній промисловості - за рахунок видобування нафти та газу на тлі ефекту низької статистичної бази 2025 року через пошкодження виробничої інфраструктури; сільському господарстві - зокрема, продукції тваринництва (птахівництва); переробній промисловості - завдяки стабільному зростанню виробництва продукції оборонного спрямування та продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також продуктів харчування.
Водночас Мінекономіки зазначило, що постачання електроенергії і транспорт залишаються найбільш постраждалими та вразливими до воєнних ризиків.
Як повідомлялося, Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року. За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року становитиме 4,5%, тоді як за менш оптимістичного - 1,3%.
Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський
|Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко
|Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту
|ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Нафта марки WTI почала дешевшати, а Brent сповільнила зростання до 88,4 долара за барель
|За підсумками травня економіка України компенсувала падіння перших чотирьох місяців — Мінекономіки
|Надходження від податку на доходи фізосіб зросли на 19% за пів року
|ФОПи активно беруть участь у держзакупівлях: з початку року виграли майже 1 млн тендерів
|Нацбанк впроваджує стандартизований підхід до моніторингу платежів
|Українські удари по НПЗ РФ сприяли зростанню цін на дизель у США – ЗМІ
Бізнес
|Розробники найбільшого вантажного літака світу наблизилися до старту виробництва
|Новий ChatGPT Work від OpenAI вміє працювати з файлами, браузером і застосунками
|ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі
|Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку