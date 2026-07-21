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АНАЛІТИКА

За підсумками травня економіка України компенсувала падіння перших чотирьох місяців — Мінекономіки

15:41 20.07.2026 |

Економіка

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у травні цього року зріс на 0,8% порівняно з травнем 2025 року, що стало третім поспіль місяцем зростання після 0,9% у квітні та у березні, таку оцінку опублікувало Міністерство економіки та довкілля.

"У травні 2026 року третій місяць поспіль, після найскладнішої зими за весь час повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, економіка продовжувала відновлювальне зростання (...), що дало змогу компенсувати накопичене з початку року відставання та за підсумками п'яти місяців 2026 року вийти на нульову позначку до відповідного періоду 2025 року", - йдеться у матеріалах міністерства.

Згідно з ними, у січні-травні 2026 року порівняно з січнем-травнем 2025 року зростання спостерігалося в більшості секторів, зокрема у внутрішній торгівлі - завдяки високій гнучкості й адаптивності сектору до змін та зростанню зарплат; добувній промисловості - за рахунок видобування нафти та газу на тлі ефекту низької статистичної бази 2025 року через пошкодження виробничої інфраструктури; сільському господарстві - зокрема, продукції тваринництва (птахівництва); переробній промисловості - завдяки стабільному зростанню виробництва продукції оборонного спрямування та продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також продуктів харчування.

Водночас Мінекономіки зазначило, що постачання електроенергії і транспорт залишаються найбільш постраждалими та вразливими до воєнних ризиків.

Як повідомлялося, Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р до 1,6% з 2,4%, на яких базувався держбюджет-2026 під час його затвердження наприкінці минулого року. За оптимістичного сценарію, який передбачає завершення війни до 2027 року, зростання ВВП наступного року становитиме 4,5%, тоді як за менш оптимістичного - 1,3%.

Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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