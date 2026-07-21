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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
«Податок на Google» поповнив бюджет: надходження за пів року зросли на 24,5% у доларах
10:12 20.07.2026 |
Компанії-нерезиденти, що постачають електронні послуги українським споживачам, в січні-червні 2026 року сплатили до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) загальним обсягом EUR82,4 млн та $106,7 млн, повідомила в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у Facebook у п'ятницю.
За її словами, у гривневому еквіваленті це 8,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на EUR5,9 млн (7,7%) та $21 млн (24,5%) відповідно.
"Щодня кожен з нас безліч разів взаємодіє зі світовими цифровими платформами. Не виходячи з дому, купуємо музику, ігри, фільми, освітні застосунки. Кожна така покупка - надходження до бюджету", - пояснила Карнаух.
За їі словами, загалом станом на 1 липня 2026 року платниками ПДВ є 157 компаній - нерезидентів, з них 16 зареєстровано у 2026 році.
Найбільшими платниками податку є Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.
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