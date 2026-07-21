Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Податок на Google» поповнив бюджет: надходження за пів року зросли на 24,5% у доларах

10:12 20.07.2026 |

Економіка

Компанії-нерезиденти, що постачають електронні послуги українським споживачам, в січні-червні 2026 року сплатили до бюджету податок на додану вартість (ПДВ) загальним обсягом EUR82,4 млн та $106,7 млн, повідомила в.о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух у Facebook у п'ятницю.

За її словами, у гривневому еквіваленті це 8,9 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на EUR5,9 млн (7,7%) та $21 млн (24,5%) відповідно.

"Щодня кожен з нас безліч разів взаємодіє зі світовими цифровими платформами. Не виходячи з дому, купуємо музику, ігри, фільми, освітні застосунки. Кожна така покупка - надходження до бюджету", - пояснила Карнаух.

За їі словами, загалом станом на 1 липня 2026 року платниками ПДВ є 157 компаній - нерезидентів, з них 16 зареєстровано у 2026 році.

Найбільшими платниками податку є Google, Apple, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,7030
  0,0354
 0,08
EUR
 1
 51,0955
  0,0360
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3980  0,04 0,10 44,9000  0,05 0,12
EUR 50,8660  0,08 0,16 51,4748  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7000  0,07 0,16 44,7300  0,07 0,16
EUR 51,0429  0,08 0,16 51,0727  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес