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Кількість заброньованих в Україні за рік зросла на 300 тис.
15:48 01.07.2026 |
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час виступу у Раді повідомив, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників в Україні збільшилася на 300 тисяч.
Про це повідомляє ЕП з посиланням на засідання парламенту.
За словами міністра, за рік також на 9 000 зросла кількість підприємств, які отримали статус критично важливих для економіки.
Соболев зазначив, що значну частину приросту забезпечили працівники підприємств у прифронтових регіонах. Після рішення уряду дозволити бронювання 100% персоналу таких підприємств кількість заброньованих у цих районах подвоїлася й досягла 100 тисяч осіб.
Найактивніше зростання кількості заброньованих останніми місяцями зафіксовано у переробній промисловості, будівельній галузі та транспортній сфері.
Міністр також повідомив, що критично важливі підприємства нині забезпечують 60% надходжень від бізнесу.
Водночас Соболев наголосив на необхідності оновлення правил бронювання, які не переглядалися з 2024 року. За його словами, уряд планує змінити критерії щодо рівня заробітної плати, секторальних вимог, а також порядок розрахунку квот для суміжних підприємств.
Як повідомлялося, 19 червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила оновлені критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для економіки України.
Нагадаємо, компанії, які претендують на отримання статусу критично важливих для бронювання працівників або планують підтвердити його у липні цього року, повинні забезпечити середню заробітну плату на рівні понад трьох мінімальних зарплат (25 941 грн) уже за підсумками червня.
25 травня Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою запроваджено нові строки та оновлено порядок перегляду статусу критично важливих підприємств, що надає право на бронювання працівників від мобілізації.
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