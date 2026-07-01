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АНАЛІТИКА

Польща та Україна ведуть переговори щодо дронових технологій у форматі SAFE

Польща продовжує переговори з Україною щодо передачі сучасних дронових технологій у межах європейського механізму SAFE.

Про це заявила на пресконференції після засідання уряду РП новпризначена заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає Укрінформ із посиланням на Wnp.pl.

Вона зазначила, що Польща не передала Україні решту своїх МіГ-29, оскільки Київ не захотів взамін за це надавати дронові технології.

«Це не означає, що ми не ведемо переговорів з Україною про передачу дронових технологій, і це в межах механізму SAFE. Ще раз наголошую: у рамках SAFE ми не передаємо Україні жодних коштів. Те, про що ми говоримо в рамках механізму SAFE, - це саме отримання найсучасніших технологій у сфері безпілотників», - сказала вона.
Ключові теги: Польща
 

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