Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Локалізація озброєнь: Україна та Франція обговорюють виробництво ракет SCALP

Україна просувається у переговорах із Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP. З'явився вже перший прогрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова, передає "Інтерфакс-Україна".


За словами міністра, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції він обговорив із французьким лідером Емманюелем Макроном можливість передачі Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP.


"Під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", - заявив Федоров.

Він зазначив, що у цьому напрямку вже є прогрес, однак говорити про конкретні результати поки що зарано. Сторони ще мають врегулювати питання інтелектуальної власності, запуску виробництва та інші юридичні й технічні нюанси.

Федоров також повідомив, що тривають переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво озброєння.

"На рівні РНБО продовжується розмова з американськими партнерами щодо цього. Ми поки що не можемо ніяких деталей анонсувати. Але взагалі це безпрецедентно, що це було анонсовано, і те, що взагалі почалися такі розмови", - зазначив він.

Окремо міністр наголосив, що щодо ракет SCALP уже розпочалося більш детальне обговорення.

"Тобто це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат", - додав Федоров.

Водночас він підкреслив, що Україна й надалі робить ставку на розвиток власного оборонно-промислового комплексу.

За його словами, держава працює над масштабуванням виробництва далекобійного озброєння, зокрема через "данську модель" фінансування та інші механізми підтримки українських виробників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8478
  0,0118
 0,03
EUR
 1
 51,1669
  0,0359
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5873  0,00 0,01 45,0436  0,02 0,05
EUR 50,9309  0,07 0,13 51,5127  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8350  0,06 0,15 44,8650  0,07 0,15
EUR 51,1657  0,02 0,04 51,1864  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес