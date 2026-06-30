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Локалізація озброєнь: Україна та Франція обговорюють виробництво ракет SCALP
10:27 30.06.2026 |
Україна просувається у переговорах із Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP. З'явився вже перший прогрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції він обговорив із французьким лідером Емманюелем Макроном можливість передачі Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP.
"Під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", - заявив Федоров.
Він зазначив, що у цьому напрямку вже є прогрес, однак говорити про конкретні результати поки що зарано. Сторони ще мають врегулювати питання інтелектуальної власності, запуску виробництва та інші юридичні й технічні нюанси.
Федоров також повідомив, що тривають переговори зі США щодо отримання ліцензій на виробництво озброєння.
"На рівні РНБО продовжується розмова з американськими партнерами щодо цього. Ми поки що не можемо ніяких деталей анонсувати. Але взагалі це безпрецедентно, що це було анонсовано, і те, що взагалі почалися такі розмови", - зазначив він.
Окремо міністр наголосив, що щодо ракет SCALP уже розпочалося більш детальне обговорення.
"Тобто це перші кроки. Обережно, ми продовжуємо підтримувати ці комунікації для того, щоб отримати результат", - додав Федоров.
Водночас він підкреслив, що Україна й надалі робить ставку на розвиток власного оборонно-промислового комплексу.
За його словами, держава працює над масштабуванням виробництва далекобійного озброєння, зокрема через "данську модель" фінансування та інші механізми підтримки українських виробників.
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