ЄБРР і ЄС залучать 2 млрд євро для кредитування 3000 бізнесів в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський Союз анонсували значне розширення підтримки українського бізнесу. Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Це дасть змогу бізнесу залучити нові кредити на 2 млрд євро завдяки додатковій підтримці Євросоюзу на загальну суму 315 млн євро.

Новий пакет має забезпечити кредитування щонайменше 3000 малих та середніх підприємств і збереження близько 180 000 робочих місць.

Кошти надаватимуться через банки-партнери ЄБРР в Україні.

"Українські компанії стикаються з важкими викликами в умовах війни, зокрема зростанням вартості фінансування, розривами логістичних зв'язків, а також потребами у заміні чи модернізації пошкодженого обладнання. З огляду на це, програма передбачає можливість отримання ММСП інвестиційних стимулів у вигляді грантів від ЄС для покриття від 10% до 30% вартості їхніх критично важливих капітальних інвестицій, передусім у високоефективні та "зелені" технології, які посилюють конкурентоспроможність цих підприємств та відповідність стандартам ЄС", - йдеться у повідомленні ЄБРР.

Щонайменше половина стимулів буде спрямована на пріоритетні категорії ММСП: підприємства з пошкодженими або знищеними внаслідок війни активами, бізнес у прифронтових зонах, компанії ветеранів, підприємства, що підтримують реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб і людей з інвалідністю, мікрокомпанії, стартапи, малі фермерські господарства, а також компанії під керівництвом жінок і молоді.

Програма також передбачає підтримку відновлення активності на українському страховому ринку, зокрема розробку рішень для страхування воєнних ризиків. У межах пілотного проєкту ЄБРР планує надання страхових субсидій малим та середнім підприємствам.

Частина розширеної підтримки реалізовуватиметься в межах механізму Enterprise Security Enhancement, який ЄБРР запустив на пілотній основі у травні спільно з ПриватБанком та Райффайзен Банком. Він дає банкам змогу зменшувати боргове навантаження для позичальників, активи яких постраждали від війни.

Для реалізації цього механізму буде використана гарантія Євросоюзу на покриття 200 млн євро на випадок збитків через війну.

Ця програма реалізується в межах програми Ukraine Investment Framework (UIF) - частини Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, створеної для залучення державних і приватних інвестицій у відновлення та відбудову України.