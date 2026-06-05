Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2026 р. до 2,4% з 2,6%

11:08 05.06.2026 |

Економіка

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2026 році до 2,4% з очікуваних у березні 2,6% через конфлікт на Близькому Сході, повідомляється в огляді Global Economic Outlook (GEO).

"Прискорення інфляції негативно позначається на реальних доходах і споживчих витратах, а також підвищує виробничі витрати компаній", - зазначено в повідомленні Fitch.

У 2027 році глобальна економіка зросте на 2,5%, очікує агентство.

Аналітики агентства підвищили прогноз ціни нафти марки Brent на 2026 рік до $87 за барель із $70 за барель через закриття Ормузької протоки, яке триває вже 14 тижнів. На їхню думку, рух суден протокою навряд чи відновиться раніше липня.

Прогноз зростання економіки США на поточний рік було погіршено до 1,9%, економіки єврозони - до 0,9%, водночас прогноз зростання економіки Китаю підвищено до 4,6% після сильного першого кварталу.

Однак у негативному сценарії, в якому нафта коштуватиме в середньому $100 за барель 2026 року, темпи зростання ВВП США можуть впасти до 0,8%, єврозони - до 0,3%, Китаю - до 3,4%, вважають економісти.

"Ключові відсоткові ставки зараз набагато вищі, ніж 2021 року, умови на ринку праці гірші, а податково-бюджетна політика - набагато менш стимулююча", - зазначено у звіті.

Fitch прогнозує, що Федеральна резервна система і Банк Англії збережуть ставки на колишньому рівні до кінця року і почнуть знижувати їх у 2027 році. Європейський центральний банк, за їхніми прогнозами, підвищить ставки в червні.

Водночас позитивним фактором для світової економіки, що компенсує негативний вплив зростання цін на нафту, є стрімке зростання витрат на технології штучного інтелекту, особливо в Азії.

"Світ відчуває бум глобальних витрат на ІТ, який підтримує економічну активність у короткостроковій перспективі", - зазначив старший економіст Fitch Брайан Култон.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,3793
  0,0299
 0,07
EUR
 1
 51,6686
  0,1435
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0429  0,02 0,05 44,5347  0,03 0,07
EUR 51,2394  0,00 0,00 51,8847  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,3700  0,03 0,07 44,4000  0,03 0,07
EUR 51,6200  0,01 0,02 51,6400  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес