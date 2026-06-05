Фінансові новини
- |
- 05.06.26
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2026 р. до 2,4% з 2,6%
11:08 05.06.2026 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2026 році до 2,4% з очікуваних у березні 2,6% через конфлікт на Близькому Сході, повідомляється в огляді Global Economic Outlook (GEO).
"Прискорення інфляції негативно позначається на реальних доходах і споживчих витратах, а також підвищує виробничі витрати компаній", - зазначено в повідомленні Fitch.
У 2027 році глобальна економіка зросте на 2,5%, очікує агентство.
Аналітики агентства підвищили прогноз ціни нафти марки Brent на 2026 рік до $87 за барель із $70 за барель через закриття Ормузької протоки, яке триває вже 14 тижнів. На їхню думку, рух суден протокою навряд чи відновиться раніше липня.
Прогноз зростання економіки США на поточний рік було погіршено до 1,9%, економіки єврозони - до 0,9%, водночас прогноз зростання економіки Китаю підвищено до 4,6% після сильного першого кварталу.
Однак у негативному сценарії, в якому нафта коштуватиме в середньому $100 за барель 2026 року, темпи зростання ВВП США можуть впасти до 0,8%, єврозони - до 0,3%, Китаю - до 3,4%, вважають економісти.
"Ключові відсоткові ставки зараз набагато вищі, ніж 2021 року, умови на ринку праці гірші, а податково-бюджетна політика - набагато менш стимулююча", - зазначено у звіті.
Fitch прогнозує, що Федеральна резервна система і Банк Англії збережуть ставки на колишньому рівні до кінця року і почнуть знижувати їх у 2027 році. Європейський центральний банк, за їхніми прогнозами, підвищить ставки в червні.
Водночас позитивним фактором для світової економіки, що компенсує негативний вплив зростання цін на нафту, є стрімке зростання витрат на технології штучного інтелекту, особливо в Азії.
"Світ відчуває бум глобальних витрат на ІТ, який підтримує економічну активність у короткостроковій перспективі", - зазначив старший економіст Fitch Брайан Култон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мадяр заявив про домовленості між Україною та Угорщиною у питаннях національних меншин
|Угорщина змінює позицію щодо компенсацій ЄС за військові поставки Україні — ЗМІ
|Німеччина передала Україні сучасну зенітну систему IRIS-T
|Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2026 р. до 2,4% з 2,6%
|Держава запускає компенсацію 50% витрат на відновлення лісових угідь
|Кабмін затвердив Експортну стратегію України-2030 з метою збільшити експорт на 77%
|Розмінування агроземель: за місяць очищено 605 га
|Цього року Фонд держмайна виставить на продаж сім великих активів під санкціями
|Дефіцит кадрів охопив 3/4 українських підприємств — заява Соболева
Бізнес
|Продажі нових авто в ЄС у квітні зросли на 5%, сегмент електромобілів — на 38%
|Gemini for Home отримав нові функції автоматизації та реагування на камери спостереження
|Китай обмежив вільний виїзд ШІ-спеціалістам із DeepSeek і Alibaba
|Мільярдер Марк К’юбан «розчарувався» в біткоїні та продав більшу частину активу
|Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
|IBM у фаворитах: США вливають $2 млрд у квантові технології
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva