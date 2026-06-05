Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки у 2026 р. до 2,4% з 2,6%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз зростання світового ВВП у 2026 році до 2,4% з очікуваних у березні 2,6% через конфлікт на Близькому Сході, повідомляється в огляді Global Economic Outlook (GEO).

"Прискорення інфляції негативно позначається на реальних доходах і споживчих витратах, а також підвищує виробничі витрати компаній", - зазначено в повідомленні Fitch.

У 2027 році глобальна економіка зросте на 2,5%, очікує агентство.

Аналітики агентства підвищили прогноз ціни нафти марки Brent на 2026 рік до $87 за барель із $70 за барель через закриття Ормузької протоки, яке триває вже 14 тижнів. На їхню думку, рух суден протокою навряд чи відновиться раніше липня.

Прогноз зростання економіки США на поточний рік було погіршено до 1,9%, економіки єврозони - до 0,9%, водночас прогноз зростання економіки Китаю підвищено до 4,6% після сильного першого кварталу.

Однак у негативному сценарії, в якому нафта коштуватиме в середньому $100 за барель 2026 року, темпи зростання ВВП США можуть впасти до 0,8%, єврозони - до 0,3%, Китаю - до 3,4%, вважають економісти.

"Ключові відсоткові ставки зараз набагато вищі, ніж 2021 року, умови на ринку праці гірші, а податково-бюджетна політика - набагато менш стимулююча", - зазначено у звіті.

Fitch прогнозує, що Федеральна резервна система і Банк Англії збережуть ставки на колишньому рівні до кінця року і почнуть знижувати їх у 2027 році. Європейський центральний банк, за їхніми прогнозами, підвищить ставки в червні.

Водночас позитивним фактором для світової економіки, що компенсує негативний вплив зростання цін на нафту, є стрімке зростання витрат на технології штучного інтелекту, особливо в Азії.

"Світ відчуває бум глобальних витрат на ІТ, який підтримує економічну активність у короткостроковій перспективі", - зазначив старший економіст Fitch Брайан Култон.

