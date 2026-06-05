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Держава запускає компенсацію 50% витрат на відновлення лісових угідь

09:33 05.06.2026 |

Економіка

Кабінет Міністрів ухвалив новий порядок використання коштів державного бюджету для фінансування заходів з ведення лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів.

Як повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України, документ визначає механізм державної підтримки лісової галузі, спрямований на відновлення лісів, які постраждали внаслідок війни, посилення їх охорони та забезпечення сталого управління ресурсами


Що передбачено

Зокрема, передбачено спрямування бюджетних коштів за такими основними напрямами:

  • часткова компенсація до 50% вартості робіт із відновлення лісів на територіях, де ведуться або велися бойові дії чи які перебували в тимчасовій окупації;
  • ведення державного лісового кадастру для формування актуальної та достовірної інформації про стан лісових ресурсів;
  • проведення національної інвентаризації лісів для отримання репрезентативних даних щодо їхнього стану, запасів деревини та біорізноманіття;
  • фінансування ведення лісового господарства постійними лісокористувачами, які не здійснюють заготівлю деревини в порядку рубок головного користування.

    • "Унаслідок російської агресії близько 2,9 млн гектарів українських лісів зазнали пошкоджень різного ступеня, а понад 690 тисяч гектарів потребують розмінування. У цих умовах держава повинна забезпечити ефективний механізм фінансування відновлення та захисту лісових екосистемів", - наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.


    Лісова галузь в Україні

    Раніше в Мінекономіки зазначали, що Україна має потенціал вийти на європейський ринок лісового садивного матеріалу, а очікувана експортна виручка від продажу садивного матеріалу за п'ятьма основними породами - сосною, ялиною, ялицею, модриною та дубом - може сягнути майже 5 млн євро на рік.

    На сьогодні в Україні вже працює 9 сучасних лісорозсадників із загальною потужністю 14 млн сіянців на рік.


    Фінансові показники

    Нагадаємо, за результатами діяльності українських лісогосподарських підприємств у 2025 році лісовий сектор отримав 6,9 млрд грн доходу та сплатив 16,1 млрд грн податків. Обидва показники стали рекордними з часу проголошення незалежності України.

    За підсумками 2024 року лісова галузь України зафіксувала рекордний чистий дохід від реалізації продукції - 23,7 млрд грн.

    До 2030 року цей показник планують збільшити більше ніж удвічі - до 30 млн сіянців.
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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