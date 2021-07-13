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Госфинмониторинг обнаружил за полгода подозрительных операций на 50 миллиардов
17:21 13.07.2021 |
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2021 года направила в правоохранительные органы 568 материалов (из них 364 обобщенных материалов и 204 дополнительных обобщенных материалов), в которых сумма финансовых операций, что могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 50,6 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Также Госфинмониторинг уделяет особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, в первом полугодии направлено в правоохранительные органы 85 материалов (18 обобщенных материалов и 67 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 4,4 млрд грн.
В соответствии с законодательством Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами принимает меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
В связи с этим в первом полугодии Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 57 материалов (из них 43 обобщенных материалы и 14 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В2020 году Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, составляет 76,2 млрд грн.
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