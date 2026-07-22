Органічне виробництво в Україні працюватиме за новими правилами ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4921-IX "Про державне
регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції", який оновлює правила роботи органічного ринку відповідно до
стандартів ЄС.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства, пише "Європейська правда".
Закон
імплементує норми європейського законодавства, які визначають сучасні
підходи до органічного виробництва, контролю та маркування продукції.
Нова
модель передбачає розподіл функцій: сертифікаційні органи здійснюють
планові перевірки операторів, тоді як держава контролює їхню діяльність
через систему нагляду та аудитів. Такий підхід відповідає практиці ЄС і
дозволяє зменшити адміністративне навантаження на бізнес.
Для
бізнесу це означає простіший вихід на ринок ЄС, менше бюрократичних
бар'єрів і перевірок під час експорту, а також зростання довіри до
української органічної продукції з боку міжнародних партнерів.
Виробники
отримають можливість підвищувати ціну завдяки підтвердженій якості та
"органічності", а малі фермери - працювати в кооперації та проходити
групову сертифікацію.
Крім того, закон відкриває нові можливості для розвитку суміжних напрямів, зокрема переробки та органічної аквакультури.
Документ
є частиною виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС
та переговорного процесу за розділом 11 "Сільське господарство та
розвиток сільських територій".
"Ухвалення цього закону - це
важливий крок до оновлення правил функціонування ринку органічної
продукції та зміцнення довіри до української органіки на міжнародних
ринках. Він також створює нові можливості для виробництва продукції з
вищою доданою вартістю і забезпечує малим виробникам можливість
працювати в органічному сегменті на рівних умовах", - наголосив міністр
аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Реалізація
закону сприятиме розвитку сільських територій, створенню нових робочих
місць, а також переходу до сталого агровиробництва відповідно до
принципів Європейського зеленого курсу.