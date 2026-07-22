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АНАЛІТИКА

Органічне виробництво в Україні працюватиме за новими правилами ЄС

13:03 21.07.2026 |

Новини АПК

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4921-IX "Про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", який оновлює правила роботи органічного ринку відповідно до стандартів ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства, пише "Європейська правда".

Закон імплементує норми європейського законодавства, які визначають сучасні підходи до органічного виробництва, контролю та маркування продукції.

Нова модель передбачає розподіл функцій: сертифікаційні органи здійснюють планові перевірки операторів, тоді як держава контролює їхню діяльність через систему нагляду та аудитів. Такий підхід відповідає практиці ЄС і дозволяє зменшити адміністративне навантаження на бізнес.

Для бізнесу це означає простіший вихід на ринок ЄС, менше бюрократичних бар'єрів і перевірок під час експорту, а також зростання довіри до української органічної продукції з боку міжнародних партнерів.

Виробники отримають можливість підвищувати ціну завдяки підтвердженій якості та "органічності", а малі фермери - працювати в кооперації та проходити групову сертифікацію.

Крім того, закон відкриває нові можливості для розвитку суміжних напрямів, зокрема переробки та органічної аквакультури.

Документ є частиною виконання зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС та переговорного процесу за розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

"Ухвалення цього закону - це важливий крок до оновлення правил функціонування ринку органічної продукції та зміцнення довіри до української органіки на міжнародних ринках. Він також створює нові можливості для виробництва продукції з вищою доданою вартістю і забезпечує малим виробникам можливість працювати в органічному сегменті на рівних умовах", - наголосив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Реалізація закону сприятиме розвитку сільських територій, створенню нових робочих місць, а також переходу до сталого агровиробництва відповідно до принципів Європейського зеленого курсу.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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