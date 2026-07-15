У всіх регіонах України стартував збір урожаю ранніх зернових

В Україні станом на 14 липня 2026 року аграрії всіх регіонів розпочали збирати ранні зернові та зернобобові та вже намолотили 3,1 млн тонн зерна нового врожаю.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Станом на 14 липня українські аграрії в усіх областях розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Уже обмолочено 763,0 тис. га, або 6% прогнозованих площ, та намолочено 3,1 млн тонн зерна нового врожаю», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з нового врожаю вже зібрано 1,84 млн т ячменю з площі 417,7 тис. га, 1,11 млн т пшениці із площі 280,7 тис. га та 156,4 тис. т гороху із 64,6 тис. га.

Найбільші обсяги збирання ранніх зернових та зернобобових культур зафіксовано в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, аграрії Одещини намолотили понад 1 млн т зерна з площі 238 тис. га, Миколаївщини - 805,1 тис. т із 227,3 тис. га, а Дніпропетровщини - 567,3 тис. т із 148,2 тис. га.

Також в Україні триває збір озимого та ярого ріпаку. Уже обмолочено 77 тис. га, з яких зібрано 149,1 тис. т олійної культури за середньої врожайності 19,4 ц/га.