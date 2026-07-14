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Експорт української пшениці зросте цього року разом із виробництвом — USDA
13:46 14.07.2026 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) в оновленому прогнозі балансу основних сільгоспультур на 2026/2027 маркетинговий рік (МР) збільшило прогноз щодо обсягу виробництва та експорту української пшениці.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Згідно з прогнозом, у 2026/2027 МР показники України щодо обсягів виробництва пшениці зростуть на 0,5 млн т - до 24 млн т, а щодо експорту - на 0,5 млн т - до 14,5 млн т. Водночас кінцеві запаси залишилися майже без змін і оцінюються на рівні 2,53 млн т.
Зазначається, що перегляд прогнозу пов'язаний зі сприятливими погодними умовами для розвитку озимої пшениці.
Водночас прогноз щодо кукурудзи для України залишився незмінним. Виробництво очікується на рівні 30 млн т, експорт - 23 млн т. При цьому прогноз кінцевих запасів знижено на 0,5 млн т - до 2,1 млн т.
Щодо світового ринку пшениці, USDA прогнозує незначне скорочення виробництва, водночас очікує зростання торгівлі та зменшення кінцевих запасів.
Світове виробництво пшениці у 2026/2027 МР оцінюється на рівні 819,97 млн т, що на 0,1 млн т менше порівняно з попереднім прогнозом. Водночас прогноз світового експорту підвищено на 1,1 млн т - до 213,05 млн т, а кінцеві запаси скорочено на 2,6 млн т - до 272,8 млн т.
По кукурудзі USDA прогнозує скорочення світового виробництва та запасів за одночасного зростання експорту.
Зокрема, прогноз світового виробництва кукурудзи знижено на 3,3 млн т - до 1,297 млрд т. Причиною стали нижчі очікування врожаю в Європейському Союзі через аномальну спеку, насамперед у Франції, а також у Кенії через тривалу посуху.
Водночас прогноз світового експорту кукурудзи підвищено на 2,3 млн т - до 209,9 млн т, а світові кінцеві запаси знижено на 6,0 млн т - до 275,3 млн т. Найбільше скорочення запасів очікується в Китаї, Україні та країнах ЄС, що частково компенсується їх збільшенням у Канаді.
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