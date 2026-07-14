Фінансові новини
- |
- 14.07.26
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Польща не підтримала скасування обмежень на українську агропродукцію
08:55 14.07.2026 |
Польща наразі не бачить можливості скасування односторонньої заборони на імпорт окремих видів української агропродукції, оскільки це може зашкодити польському аграрному ринку та місцевим виробникам.
Про це у Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак, передає Укрінформ.
"Ми не бачимо можливості скасування цих рішень, тобто односторонньої заборони, яку ми запровадили, оскільки це було б несприятливим для польського аграрного ринку, польських фермерів і, що найважливіше, на нашу думку, також для споживачів", - зазначив Новак.
За словами Новака, українські експортери мають спрощений доступ на європейський ринок, хоча звільнені від дотримання низки жорстких вимог і стандартів, які є обов'язковими для фермерів із країн Європейського Союзу.
Переговори з Європейською Комісією
Польська сторона вже офіційно ознайомила зі своєю позицією єврокомісара з питань агропродукції Крістофа Гансена під час його нещодавнього візиту до Варшави. Міністерство наполягає, що наявні захисні інструменти мають бути збережені.
"Ми чітко сигналізували, що не бачимо можливості скасування цього механізму, оскільки така лібералізація торгівлі є невигідною для Польщі. Це єдиний спосіб стабілізувати польський аграрний ринок", - підкреслив Новак.
Односторонні обмеження проти українського агроімпорту Польща та ще декілька держав Євросоюзу запровадили у 2023 році.
Головною причиною рішення назвали необхідність захистити внутрішній ринок від дестабілізації через надлишок дешевшої продукції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон
|Хто приєднався до антибалістичної коаліції: подробиці від «ЄвроПравди»
|Велика Британія стала учасником програми ЄС на €90 млрд для підтримки України
|Україна і дев'ять держав започаткували міжнародну антибалістичну коаліцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Brave1 відкрив грантову програму для розробок, що посилять технологічні можливості Сил оборони
|Перевізникам України та Греції спростять нерегулярні пасажирські рейси завдяки обміну дозволами
|Після атак РФ термінал Kernel у Чорноморську призупинив експортні операції
|Нафта продовжує дорожчати після різкого стрибка напередодні, Brent близько $84,8 за барель
|Польща не підтримала скасування обмежень на українську агропродукцію
|Пальне на АЗС дешевшає: актуальні ціни на бензин і дизель 13 липня
Бізнес
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google