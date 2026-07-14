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АНАЛІТИКА

Польща не підтримала скасування обмежень на українську агропродукцію

Польща наразі не бачить можливості скасування односторонньої заборони на імпорт окремих видів української агропродукції, оскільки це може зашкодити польському аграрному ринку та місцевим виробникам.

Про це у Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак, передає Укрінформ.

"Ми не бачимо можливості скасування цих рішень, тобто односторонньої заборони, яку ми запровадили, оскільки це було б несприятливим для польського аграрного ринку, польських фермерів і, що найважливіше, на нашу думку, також для споживачів", - зазначив Новак.

За словами Новака, українські експортери мають спрощений доступ на європейський ринок, хоча звільнені від дотримання низки жорстких вимог і стандартів, які є обов'язковими для фермерів із країн Європейського Союзу.


Переговори з Європейською Комісією

Польська сторона вже офіційно ознайомила зі своєю позицією єврокомісара з питань агропродукції Крістофа Гансена під час його нещодавнього візиту до Варшави. Міністерство наполягає, що наявні захисні інструменти мають бути збережені.

"Ми чітко сигналізували, що не бачимо можливості скасування цього механізму, оскільки така лібералізація торгівлі є невигідною для Польщі. Це єдиний спосіб стабілізувати польський аграрний ринок", - підкреслив Новак.

Односторонні обмеження проти українського агроімпорту Польща та ще декілька держав Євросоюзу запровадили у 2023 році.

Головною причиною рішення назвали необхідність захистити внутрішній ринок від дестабілізації через надлишок дешевшої продукції.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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