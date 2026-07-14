Польща не підтримала скасування обмежень на українську агропродукцію

Польща наразі не бачить можливості скасування односторонньої заборони на імпорт окремих видів української агропродукції, оскільки це може зашкодити польському аграрному ринку та місцевим виробникам.

Про це у Брюсселі заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Адам Новак, передає Укрінформ.

"Ми не бачимо можливості скасування цих рішень, тобто односторонньої заборони, яку ми запровадили, оскільки це було б несприятливим для польського аграрного ринку, польських фермерів і, що найважливіше, на нашу думку, також для споживачів", - зазначив Новак.

За словами Новака, українські експортери мають спрощений доступ на європейський ринок, хоча звільнені від дотримання низки жорстких вимог і стандартів, які є обов'язковими для фермерів із країн Європейського Союзу.

Переговори з Європейською Комісією

Польська сторона вже офіційно ознайомила зі своєю позицією єврокомісара з питань агропродукції Крістофа Гансена під час його нещодавнього візиту до Варшави. Міністерство наполягає, що наявні захисні інструменти мають бути збережені.