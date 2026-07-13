Пшениця на світових ринках подорожчала на тлі ударів України по РФ

Світові ціни на пшеницю зросли у п'ятницю, 10 липня, оскільки трейдери зважають на ризик можливих перебоїв із постачанням на тлі українських ударів по території Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

"Ціни на пшеницю зросли на 4,8%, що є найбільшим показником із середини травня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, паризькі ф'ючерси на борошномельну пшеницю, орієнтир для європейських цін, зросли на 5,7%, що є найбільшим зростанням із середини квітня.

Тим часом Міністерство сільського господарства США сьогодні скоротило оцінку світових запасів пшениці у щомісячному прогнозі попиту та пропозиції. Відомство оцінило так звані кінцеві запаси у 272,8 млн тонн, що відповідає очікуванням аналітиків, опитаних Bloomberg.

Виробництво пшениці у США в обсязі 1,536 млрд бушелів буде найменшим із 1970 року.

Попри тривалі побоювання щодо перебоїв у судноплавстві, прогноз Міністерства сільського господарства США передбачає збільшення виробництва пшениці в РФ та Україні за умови збереження сприятливих умов для посівів озимої пшениці.



Ціна на кукурудзу зросла на 2,2% після того, як Міністерство сільського господарства США спрогнозувало менші, ніж очікувалося, обсяги поставок у США, водночас збільшивши використання цієї культури на кормові потреби та для експорту.

"Звіт був досить сприятливим для кукурудзи, але менш сприятливим для пшениці, ніж очікувалося", - зазначив керівник відділу зернових ф'ючерсів компанії Marex Чарлі Сернатінгер.



Трейдери стурбовані тим, що удари України по російських нафтопереробних заводах та кількох танкерах біля узбережжя країни можуть призвести до того, що РФ закриє Азово-Донський канал і Керченську протоку, яка з'єднує Чорне та Азовське моря.