Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ухилення від сплати 400 млн податку: «Айбокс банк» підозрюють у «допомозі» гральному бізнесу

 

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб одного з банків у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужби БЕБ та СБУ.

За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про "Айбокс банк", який напередодні вирішив ліквідувати Нацбанк.

Детективи Бюро викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи банку, понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.

"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу - вони були налаштовані на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.

У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.

Слідство встановило, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

У СБУ додали, що задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1641  0,13 0,34 38,9791  0,12 0,31
EUR 40,0203  0,30 0,75 41,0694  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес