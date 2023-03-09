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Ухилення від сплати 400 млн податку: «Айбокс банк» підозрюють у «допомозі» гральному бізнесу
23:34 08.03.2023 |
Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб одного з банків у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужби БЕБ та СБУ.
За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про "Айбокс банк", який напередодні вирішив ліквідувати Нацбанк.
Детективи Бюро викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи банку, понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.
"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу - вони були налаштовані на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.
У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.
Слідство встановило, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.
У СБУ додали, що задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку.
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