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АНАЛІТИКА

Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого

09:57 06.11.2024 |

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Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

За даними на сайті парламенту, відповідні законопроєкти №12151 та №12152 повернуто з підписом президента 6 листопада.

Відповідно до них, термін дії воєнного стану та проведення мобілізації продовжено ще на 90 днів - 7 лютого 2025 року.

Як повідомлялося, Верховна рада проголосувала за відповідні законопроєкти 29 жовтня. Це було 13-те голосування парламенту щодо цих питань з початку повномасштабної війни.

Востаннє Верховна Рада голосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні у липні - до 9 листопада 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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