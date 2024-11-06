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АНАЛІТИКА

Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах

 

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пам'ятаю нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Глава української держави наголосив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. За словами Зеленського, саме цей принцип реально наблизить справедливий мир в Україні. "Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - додав президент.

Окрім цього, Україна очікує на епоху сильних США під рішучим керівництвом Трампа, а також розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України в США.

"Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що з нетерпінням очікує можливості особисто привітати Трампа й обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України та США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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