Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
10:52 06.11.2024 |
Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.
"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пам'ятаю нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України", - написав Зеленський у соцмережі Х.
Глава української держави наголосив, що цінує прихильність Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. За словами Зеленського, саме цей принцип реально наблизить справедливий мир в Україні. "Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", - додав президент.
Окрім цього, Україна очікує на епоху сильних США під рішучим керівництвом Трампа, а також розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України в США.
"Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що з нетерпінням очікує можливості особисто привітати Трампа й обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України та США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
|Трамп заявив про перемогу на президентських виборах
|Трамп перемагає на виборах у США
|Pеспубліканці повертають контроль над Сенатом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Між ЗСУ та солдатами КНДР сталося перше боєзіткнення, - Умєров
|Автор законопроєкту пояснив, скільки можна зберігати дров без загрози позбавлення волі
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?