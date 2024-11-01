В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот. Це дало змогу почати впроваджувати 5G в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях. Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - заявив Федоров.

За словами міністра, пілотний проєкт запустять у трьох містах - протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме два роки та пройде у два етапи.

Під час випробувань, пояснив міністр, Нацкомісія з регулювання частот (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

Також постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів - частоти 2100 МГц тепер можна буде використовувати не тільки для 3G, а й для технологій 2G або 4G. А припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.