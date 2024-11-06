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АНАЛІТИКА

Трамп перемагає на виборах у США

 

Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу на президентських виборах кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прогноз Decision Desk HQ (DDHQ), пише The Hill, передбачає, що Трамп переможе у Пенсильванії та на Алясці, що забезпечить йому мінімальні 270 голосів виборників, необхідних для перемоги - при тому, що ще лишаються непорахованими кілька штатів, де кандидат від республіканців гарантовано отримає голоси колегії виборників.

The New York Times вважає перемогу Трампа "дуже ймовірною", за цим прогнозом, він може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270. Камалі Гарріс для перемоги потрібно здобути перевагу у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані, але в них явно лідирує Трамп.

Прогноз від Fox News теж вважає, що Трамп переможе і це буде визначено після його перемоги у Вісконсині.

Перед тим стало відомо, що Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію.

Також Республіканська партія повертає контроль над Сенатом, де чотири роки була у меншості, що забезпечить Трампу велику перевагу у разі повернення на президентську посаду.
Ключові теги: США
 

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