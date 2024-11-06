Pеспубліканці повертають контроль над Сенатом

За результатами проміжних виборів до Сенату США Республіканська партія повертає собі більшість у ньому після того, як останні чотири роки була у меншості.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Politico i The New York Times.

Республіканська партія здобуває щонайменш два місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

Кандидати-республіканці здобули перемогу у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.

Боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи, проте в останній серії президентських виборів там вигравав Трамп.

Контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений.

Обрання нового лідера республіканців у Сенаті планується наступного тижня, на цю посаду претендуватимуть двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт; цей список ще може розширитися.

Контрль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах. Проте буде мати значення, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.

Осільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.

Нагадаємо, на виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.