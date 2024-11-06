Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Pеспубліканці повертають контроль над Сенатом
08:53 06.11.2024 |
За результатами проміжних виборів до Сенату США Республіканська партія повертає собі більшість у ньому після того, як останні чотири роки була у меншості.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляють Politico i The New York Times.
Республіканська партія здобуває щонайменш два місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.
Кандидати-республіканці здобули перемогу у Західній Вірджинії, Огайо і Небрасці.
Боротьба за контроль над Сенатом значною мірою вирішувалася в Огайо і Монтані, представниками від яких були демократи, проте в останній серії президентських виборів там вигравав Трамп.
Контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл йде з посади, а його наступник поки не визначений.
Обрання нового лідера республіканців у Сенаті планується наступного тижня, на цю посаду претендуватимуть двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт; цей список ще може розширитися.
Контрль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для Трампа у разі його перемоги на президентських виборах. Проте буде мати значення, якою стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.
Осільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, Республіканській партії доведеться співпрацювати з демократами.
Нагадаємо, на виборах 2024 року переобирається третина складу Сенату, причому серед сенаторів, у яких завершився термін повноважень, більшість складають демократи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп перемагає на виборах у США
|Pеспубліканці повертають контроль над Сенатом
|Зеленський не підпише законопроєкт про обмеження зберігання дров
|Між ЗСУ та солдатами КНДР сталося перше боєзіткнення, - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
|Санду впевнено перемогла на виборах у Молдові
|Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?