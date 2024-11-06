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АНАЛІТИКА

Трамп заявив про перемогу на президентських виборах

 

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про свою перемогу на президентських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у нічній промові, яку транслювали наживо низка американських ЗМІ.

Трамп розпочав виступ словами, що зі своєю командою "допоможе зцілити країну".

"Ми зробили дещо історичне, ми здолали перешкоди, які здавалося неможливим здолати. Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом", - заявив Дональд Трамп.

Він пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

"Це буде справді золотим віком для США... Це чудова перемога для американського народу, яка дозволить нам зробити Америку знову великою", - заявив Трамп.

Прихильники неодноразово скандували Трампу із залу "США, США".

Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Вже відомо, що Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, і очікувано переможе у ключовому штаті Пенсильванія.

Також Республіканська партія повертає контроль над Сенатом, де чотири роки була у меншості, що забезпечить Трампу велику перевагу у разі повернення на президентську посаду.
Ключові теги: США
 

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