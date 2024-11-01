Фінансові новини
- |
- 01.11.24
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
16:42 01.11.2024 |
Індонезія заборонила продаж смартфонів Google Pixel через невідповідність вимогам місцевого контенту лише через кілька днів після блокування iPhone 16, інформує techcrunch.
Міністерство промисловості Індонезії заявило, що телефони Google не можуть бути на ринку, поки не відповідатимуть вимогам щодо наявності 40% місцевих компонентів у смартфонах, які продаються в країні. Представник відомства зазначив, що Google має отримати сертифікацію, перш ніж зможе відновити продажі.
"Правила щодо місцевих компонентів створені для забезпечення рівних умов для всіх інвесторів, які інвестують в Індонезії, та для створення додаткової вартості й зміцнення промислової структури", - пояснив представник міністерства.
Виробники смартфонів можуть виконати вимоги шляхом виробництва пристроїв, розробки прошивки або інвестування в місцеві інноваційні проєкти. У країні вже заблокували продаж iPhone 16 через невиконання Apple зобов'язань інвестувати $95 мільйонів.
Технологічні компанії, такі як Samsung та Xiaomi, створили виробничі потужності в Індонезії, тоді як Apple відкрила академії для розробників.
Як зазначають у Bloomberg, Індонезія має давню історію використання торгових обмежень, щоб змусити іноземні компанії виробляти більше товарів у країні. Цього року уряд посилив правила імпорту широкого спектра товарів, що призвело до дефіциту ноутбуків та автомобільних шин. З іншого боку, тривала заборона на експорт мінеральних руд, таких як нікель, призвела до швидкого розвитку сектору акумуляторів в Індонезії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін хоче прив'язати пріоритетність бронювання до розміру зарплат, – Свириденко
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
|НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024-2026 рр. на $2,4-3,7 млрд
|НБУ погіршив прогноз інфляції до 9,7% у 2024 році і 6,9% у 2025 році
|Нацбанк України підвищив прогноз зростання ВВП до 4% у 2024р і 4,3% у 2025 р.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бракує не грошей, а зброї: у Німеччині пояснили затримки із наданням Україні західних озброєнь
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|Швейцарія передала Україні 30 машин для розчищення завалів та 30 пожежних насосів
|Словацька газова компанія спростувала угоду з Азербайджаном щодо транзиту через Україну
|Німеччина визнала провал програми працевлаштування українців: допомогли з роботою менш як 1%
|Міноборони України та делегація США обговорили залучення американських інвестицій в український ОПК
Бізнес
|LinkedIn отримає асистента на базі ШІ, який зможе підбирати працівників
|Екран 144 Гц, батарея 8850 мАг і потужні процесори Snapdragon: Xiaomi представила нові планшети Pad 7 та Pad 7 Pro
|Apple збільшила мінімальну оперативну пам'ять MacBook Air до 16 ГБ
|Шлюб в «Дії» увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
|Китайський автовиробник BYD вперше обійшов Tesla за квартальним доходом
|Apple представила три нові моделі MacBook Pro з процесорами M4, M4 Pro та M4 Max
|Apple виготовлятиме базові iPhone 17 в Індії