Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel

Індонезія заборонила продаж смартфонів Google Pixel через невідповідність вимогам місцевого контенту лише через кілька днів після блокування iPhone 16, інформує techcrunch.

Міністерство промисловості Індонезії заявило, що телефони Google не можуть бути на ринку, поки не відповідатимуть вимогам щодо наявності 40% місцевих компонентів у смартфонах, які продаються в країні. Представник відомства зазначив, що Google має отримати сертифікацію, перш ніж зможе відновити продажі.

"Правила щодо місцевих компонентів створені для забезпечення рівних умов для всіх інвесторів, які інвестують в Індонезії, та для створення додаткової вартості й зміцнення промислової структури", - пояснив представник міністерства.

Виробники смартфонів можуть виконати вимоги шляхом виробництва пристроїв, розробки прошивки або інвестування в місцеві інноваційні проєкти. У країні вже заблокували продаж iPhone 16 через невиконання Apple зобов'язань інвестувати $95 мільйонів.

Технологічні компанії, такі як Samsung та Xiaomi, створили виробничі потужності в Індонезії, тоді як Apple відкрила академії для розробників.

Як зазначають у Bloomberg, Індонезія має давню історію використання торгових обмежень, щоб змусити іноземні компанії виробляти більше товарів у країні. Цього року уряд посилив правила імпорту широкого спектра товарів, що призвело до дефіциту ноутбуків та автомобільних шин. З іншого боку, тривала заборона на експорт мінеральних руд, таких як нікель, призвела до швидкого розвитку сектору акумуляторів в Індонезії.