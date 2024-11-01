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АНАЛІТИКА

AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479

13:55 01.11.2024 |

Новини IT

 

Компанія AMD офіційно презентувала раніше анонсований чип Ryzen 7 9800X3D. Це перша десктопна модель з архітектурою Zen 5, що отримала додаткову кеш-пям'ять 3D V-Cache. Як і у випадку з 8-ядерними чипами Ryzen 7000X3D, місткість L3 цього разу також збільшена на 64 МБ. Втім, для нових процесорів використовується X3D-буфер другого покоління, який фізично розташований під обчислювальним кристалом CCD (Core Complex Die), а не на його поверхні, як це було минулих разів.


Подібне компонування має спростити охолодження обчислювальних ядер, які тепер знову контактуватимуть безпосередньо з теплорозподільною кришкою процесора без додаткового "ізоляційного" шару у вигляді 3D V-Cache.

Такий підхід відразу дозволив суттєво підвищити робочі частоти Ryzen 7 9800X3D. Чип отримав формулу 4,7/5,2 ГГц. Нагадаємо, що попередник Ryzen 7 7800X3D пропонував 4,2/5,0 ГГц. Отже, базова частота підвищена відразу на 500 МГц, а максимальна - на 200 МГц. Лише завдяки такому прискоренню, Ryzen 7 9800X3D суттєво додасть у багатопотокових завданнях. Покращення показників очікуються і в іграх. AMD запропонували деякі результати власних досліджень.

AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479

 

Розробники запевняють, що перевага Ryzen 7 9800X3D над попередником Ryzen 7 7800X3D складе від 1% (Cyberpunk 2077) до 26% (Hogwarts Legacy). За підсумками тестів у 40 проєктах, реєструвалось середнє прискорення на рівні 8%.

AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479

 

AMD також не упустила нагоду потішитись з конкурента, порівнявши ігрові показники систем на Ryzen 7 9800X та Core Ultra 9 285K. Наведені показники демонструють невтішні для Intel результати. Новинка AMD випереджає топовий чип опонента на 1-59%, а середня перевага складає 20%.

Втім тут безумовно потрібні незалежні оцінки, бо у подібних маркетингових матеріалах виробники нерідко перебільшують, видаючи бажане за дійсне. Наприклад, ми звернули увагу на результати у Cyberpunk 2077. За даними оглядів, у цьому проєкті Ryzen 7 7800X3D приблизно на третину (30-35%) випереджав Core Ultra 9 285K. Якщо покладатись на діаграми AMD, у цій грі Ryzen 7 9800X3D лише на 1% випередить попередника, при цьому у порівнянні з Core Ultra 9 285K вже бачимо заявлену перевагу аж на 59%. Тож тут обов'язково потрібні неупереджені дослідження, що дозволять розставити всі крапки.

Попри нюанси, беззаперечним залишається факт, що Ryzen 7 9800X3D стане найшвидшим ігровим процесором, і AMD по праву може використовувати таке визначення для своєї нової моделі.

Окрім надзвичайної ігрової продуктивності, Ryzen 7 9800X3D можуть не аби як зацікавити ентузіастів, готових до експериментів з розгоном. Вперше чипи з 3D V-Cache отримали розблокований множник на підвищення, що дозволяє додатково прискорювати CPU. Дуже гарна новина, що додатково підвищить цікавість до "ігрового короля".

 

Початок продажів Ryzen 7 9800X3D заплановано на 7 листопада, тоді як з результатами незалежних оглядів можна буде ознайомитись на день раніше - 6 листопада. AMD вже визначилась з рекомендованою вартістю Ryzen 7 9800X3D - $479. Це на $30 вище стартового цінника Ryzen 7 7800X3D у 2023 році.

До речі, 8-ядерна модель попереднього покоління останнім часом суттєво подорожчала в Україні. Під час підготовки чергового "ПК місяця" звернули увагу на зростання роздрібної ціни Ryzen 7 7800X3D з еквіваленту $400 (липень-серпень) до $510-530 наприкінці жовтня. Очікуємо старту продажів Ryzen 7 9800X3D, розраховуючи на раціональний ціновий баланс.[thumb=left][/thumb]
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: AMD
 

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