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Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
17:03 01.11.2024 |
Meta за зверненням Міністерства цифрової трансформації України заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"До Мінцифри звернулися десятки блогерів, які стали жертвами кібершахраїв. Вони отримали повідомлення з погрозами про блокування акаунтів в інстаграмі в обмін на гроші", - розповів Федоров у телеграмі у п'ятницю.
За його словами, команда Мінцифри звернулася до Meta, щоб негайно вирішити це питання. "Результат - частину акаунтів блогерів уже відновили, частину також скоро буде відновлено. Акаунти зловмисників заблокували", - зазначив Федоров.
"Якщо ви стали жертвою кіберзлочинців - одразу повідомляйте команді Мінцифри на електронну пошту: [email protected]", - нагадав Федоров.
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