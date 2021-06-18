Иностранцы 17 июня взвинтили курс доллара из-за вывода дивидендов, а НБУ усугубил ситуацию старой ставкой

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

На валютном рынке продолжается полномасштабное подорожание доллара: 17 июня его курс подскочил на 12,5 копеек и межбанк финишировали в диапазоне 27,21-27,23 грн/$.

На наличном рынке средние курсы поднялись на 10 копеек:

* до 27,15-27,30 грн/$ - на продаже;

* до 26,90-27,10 грн/$ - на покупке.

В первой половине дня банкиры рассказывали о слабой активности в своих кассах, а во второй сообщили о плавном увеличении валютных покупок населения.

Четыре причины для дорогого доллара

Участники безналичного рынка сегодня пережили бурю эмоций. Межбанк раскачивали целый день на растущих оборотах: сумма сделок на Bloomberg выросла с $144 млн до $153 млн.

Спрос на доллар вырос, и котировки шли вверх. Чтобы остановить это подорожание, Нацбанк даже продал немного валюты из своих резервов. Впервые за два с половиной месяца: последняя валютная продажа от НБУ на $50 млн была зафиксирована 2 апреля.

"Ключевой причиной резкого роста курса доллара стали покупки иностранцами валюты под вывод дивидендов. Началось все с этого. А после сработал и второй фактор, более психологический - сохранение Нацбанком размера учетной ставки на старом уровне в 7,5%. В то время, когда определенная часть рынка надеялась на ее повышение до 8% годовых", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Подорожание доллара началось с самого утра и было молниеносным: межбанк стартовал с роста курса на 6,5 копеек (ко вчерашнему закрытию торгов) - в рамках 27,15-27,18 грн/$. Банки сразу увидели иностранцев на покупке доллара, и решили выжать из ситуации максимум. За первые 15 минут торговли они подняли котировки на 27,18-27,23 грн/$. Спекулянты старались побольше получить за свою валюту и пользовались моментом. Однако котировки дальше не шли вверх: скорректировались сначала на 27,17-27,19 грн/$, а затем и на 27,16-27,18 грн/$.

Тем не менее, спрос давал о себе знать, и после обеда доллар потянули на 27,18-27,20 грн/$. В этот момент на подстраховку вышел Национальный банк, который продал около $20 млн по $27,21 грн/$. С одной стороны немного успокоил рынок, а с другой - показал "потолок" курса, выше которого не стоит задирать котировки. Плюс неплохо заработал при этом, ведь еще позавчера регулятор прикупил до $100 млн по более низким ценам (26,91-26,92 грн/$).

Появление Нацбанк несколько успокоило страсти на межбанке, но закрылся он все равно выше ориентира регулятора - в диапазоне 27,21-27,23 грн/$.

"Покупатели потянули межбанк вверх. Но когда НБУ вышел с продажей, рынок немного растерялся. Регулятор опять показал рамки, а заодно и зафиксировал прибыль от покупки доллара на минимумах. Очень даже выгодная операция получилась", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Казначеи сформулировали по меньшей мере четыре причины подорожания доллара:

* Покупки валюты иностранцами под вывод дивидендов.

* Утренний слив информации о том, что Нацбанк в 14:00 заявит о сохранении учетной ставки, что точно расстроит иностранцев, которые надеялись на ее повышение. Если иностранцы разочаруются и приостановят покупки ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) и завод доллара в Украину, значит валюта будет дорожать.

* Заявления американского Федрезерва о планах повысить свои ставки в 2023 году. Это еще один повод для иностранцев остановить скупку 3-х и 5-летних украинских ОВГЗ. Может оказаться, что с учетом нашей высокой инфляции и рисков, выгоднее вкладываться не в гособлигации Украины, а в долговые бумаги правительства США (Treasury US).

* Специальная раскачка межбанка спекулянтами под крупные продажи доллара, которые могут пойти в пятницу-вторник. О них ходят слухи, но нет подтвержденной информации.

"Ключевое событие дня - это решение по учетной ставке, которую в итоге не изменили при том, что инфляция ускоряется. К тому же рынок переваривал вчерашнюю встречу президентов США и РФ. Хотя скудная информация не позволяет полноценно оценить ее итоги. Рынки следят за поступлением дополнительных сведений, за действиями и заявлениями сторон, которые, наверное, не заставят себя ждать", - сказал Шевчишин.

Что учетка значит для вкладчиков и ОВГЗ

Сегодняшнее решение Нацбанка оставить старую учетную ставку на 7,5% удивило многих. Ведь в мае инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, и достигла 9,5%

Логика простая: когда в апреле инфляционный индекс прибавил 1%, НБУ сразу поднял свою учетку на 1% годовых, а сейчас инфляция выросла сразу на 1,1%, потому нацбанковская ставка должна подняться как минимум на 0,5%, и выйти на 8%.

Однако это не случилось. С одной стороны, регулятор не хочет, чтобы кредитование снова подорожало и сократилось. А с другой - он нашел новый способ остановить рост цен, действенный, с его точки зрения. Он решил свернуть эмиссию гривны, то есть крупное долгосрочное рефинансирование на 5 лет и сократить количество свопов, которые позволяли банкам с крупными валютными запасами получать от НБУ недорогую гривну (будут раздавать не два, а один раз в месяц).

Все это запускалось во время локдауна год назад, когда банковской системе требовалась поддержка из-за кризиса в экономике, который возник из-за пандемии коронавируса. Теперь антикризисные меры решили свернуть, власти считают, что экономика восстанавливается.

Вместо 5-летнего рефинансирования Национальный банк оставил 3-летние кредиты, но установит лимиты по объемам:

* с июля - до 5 млрд грн;

* с августа - до 4 млрд грн;

* с сентября - 3 млрд грн.

Это заметно меньше тех объемов 5-летних кредитов, которые НБУ выдавал ранее. Например, 11 июня он предоставил 14 банкам долгосрочного рефинансирования на общую сумму 9,13 млрд грн.

"Если Нацбанк увидит конкуренцию на его кредиты рефинансирования, то вполне может сменить свою тактику. Например, начать проводить аукционы по примеру Минфина при размещении ОВГЗ. Выводить на торги 5 млрд грн кредитов и отдавать их тем, кто предложит ставку повыше. Это может быть эффективнее, чем кредитовать всех по единой цене учетной ставке. О том, что такую раздачу рефинансирования пора свернуть уже давненько говорили. Ведь эти средства уходили в ОВГЗ, а не на финансирование экономики. Думаю, что банки будут менять свои политики, и активнее идти в более рисковое кредитование бизнеса", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

В Нацбанке считают, что это позволит остановить рост инфляции: по официальному прогнозу, он должен замедлиться в IV квартале 2021 года и выйти на целевой уровень 5% в первом полугодии 2022-го.

"Инфляция показывает очень высокие темпы по всему миру. Даже крупнейшие экономики мира фиксируют рекордные показатели с начала кризиса 2008 года. Инвесторы ищут способы защитить свои активы", - рассказал председатель правления Юнекс банка Иван Свитек.

При этом банки продолжают опускать процентные ставки по депозитам. С начала июня они просели еще на 0,04-0,1% годовых, и уже не перекрывают официальную инфляцию в 9,5%. Вот средние проценты по вкладам населения в гривне:

* на 3 месяца - 6,8% годовых;

* на 6 месяцев - 7,52% годовых;

* на 12 месяцев - 8,1% годовых.

Потому люди стали постепенно забирать средства со своих счетов: по последнему отчету НБУ, в мае гривневые депозиты населения сократились на 4,4 млрд грн (на 1%), и достигли 416,1 млрд грн.

Однако банкиры не обещают повышать проценты по депозитам населения даже если Нацбанк повысит размер своей учетной ставки. Будут учитывать в основном один момент - хватает ли им имеющего ресурса для работы или нет.

"В ближайшие месяцы динамика депозитных и кредитных ставок будет зависеть в первую очередь от темпов инфляции и поведения депозитного портфеля. Если рост цен не начнет замедляться, а депозитный портфель не вернется к росту, то банки вынуждены будут повышать ставки по депозитам", - спрогнозировал Иван Свитек.

От потребности в деньгах будет отталкиваться и Минфин, который каждую неделю размещает новые выпуски ОВГЗ для финансирования дефицита госбюджета и обслуживания госдолга. После ограничений Нацбанка по рефинансированию, банки станут с меньших рвением скупать гособлигации. Потому правительству придется активнее договариваться о покупке своих бумаг с иностранцами. Финансисты признали, что многих нерезидентов сегодня расстроило решение Нацбанка по ставке, поскольку они рассчитывали на ее повышение. Однако они допускают повышение Минфином процентов по ОВГЗ без Нацбанка, и ждут новых покупок госбумаг иностранцами.

"Думаю, что Минфину придется повышать ставки, поскольку этого ждут инвесторы. А в данном случае ожидание уже и есть реальность, на которую придется реагировать. А нерезиденты после небольшой паузы вернуться на рынок ОВГЗ", - читает Свитек.

Что дальше будет с долларом

На завтра, 18 июня, финансисты дают сдержанные прогнозы для валютного рынка. Большинство ждет открытие межбанка в рамках 27,20-27,24 грн/$, и допускает сохранение коридора 27,18-27,25 грн/$.

После выходного в понедельник эксперты ждут укрепление гривны.

"Нас ждет дополнительный выходной на Троицу, в понедельник накопится валютная выручка и во вторник будет продаваться двухдневная экспортная выручка. К тому же может поступать доллар под аукцион Минфина по размещению новых ОВГЗ. Так что валютное предложение должно вырасти", - заверил Василий Невмержицкий.