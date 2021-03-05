Банкиры 5 марта обвалили курс доллара на межбанке из-за повышения учетной ставки НБУ и ожиданий локдауна

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

4 марта на валютном межбанке произошел новый обвал курса доллара: он рухнул на 9 копеек и оказался на 27,69-27,72 грн/$. С начала недели безналичный "американец" потерял уже 26 копеек.

Обменники отреагировали на это практически пропорционально. Средние курсы на продаже валюты упали на 10-12 копеек, а на покупке - на 10. К вечеру они оказались в таких диапазонах:

* 27,78-27,95 грн/$ - на продаже;

* 27,50-27,70 грн/$ - на покупке.

На фоне удешевления доллара люди продолжали его сдавать, на наличном рынке отмечали дефицит гривны.

Кто валит курс доллара

Валютный межбанк сегодня прорвало, объем торгов подскочил выше среднего: с $107 млн до $193 млн на площадке Bloomberg. Активизировались все участники: госпредприятия, продававшие валюту под уплату дивидендов в бюджет, компании-экспортеры, которые сейчас платят налог на прибыль предприятий за 2020 год, иностранцы и банки-спекулянты. Каждый играл свою роль.

Утром спекулянты пытались поднять курс доллара на небольшом объеме сделок: на покупке $15 млн котировки приподняли с 27,81 грн/$ на 27,83-27,84 грн/$. Но затем стали подрастать валютные продажи и рынок скатывался: сначала на 27,80 грн/$, а потом плавно по 1-2 копейки вниз - и оказался на 27,72-27,74 грн/$.

После этого прозвучало заявление Нацбанка о повышении учетной ставки с 6% до 6,5% годовых, что спровоцировало резкий обвал курса - сразу на 27,67-27,68 грн/$. Это минимум сегодняшнего дня. На него среагировал регулятор, который до этого со стороны следил за укреплением гривны и не вмешивался.

Нацбанк скупал доллар по 27,68 грн/$ и совокупно приобрел $20 млн.

Только благодаря его приобретениям после 15:30 произошел небольшой курсовой отскок, и межбанк закрылся на 27,69-27,72 грн/$.

"На рынке целый день доминировали продавцы доллара. Это и госкорпорации, и экспортеры (продажи активизировал агросектор, который готовится к посевной и платит налоги), и металлурги, у которых на мировом рынке почти вдвое подскочили цены на руду. Чем сильнее проваливался валютный курс, тем активнее экспортеры заключали форвардные контракты с отложенной продажей доллара, еще сильнее укрепляя гривну", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом казначеи никак не отреагировали на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о пяти условиях, которые должна выполнить Украина для заключения нового кредитного соглашения с МВФ. А также на прогнозы аналитиков о том, что наша страна может получить транш под занавес 2021 года или вообще его не получить.

"Сегодня рынок сделала новость о повышении учетной ставки Нацбанка на 0,5%. Ну и, конечно, продажи валюты, которые приросли. В то время как на фоне заявлений премьера Шмыгаля о третьей волне эпидемии COVID-19 импортеры логично еще сильнее сократили свои валютные покупки", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Вот все факторы, которые провоцировали снижение доллара на межбанке:

* активизация валютных продаж госкомпаний под выплату дивидендов в бюджет;

* более интенсивные продажи доллара под уплату налогов со стороны бизнеса;

* продажи валюты агросектором, который готовится к посевной;

* сброс доллара и игра на понижение со стороны валютных спекулянтов;

* продажи валюты наперед - заключение форвардных контрактов экспортерами;

* снижение учетной ставки Нацбанка, которое всегда выливается в укрепление нацвалюты;

* низкий спрос на доллар со стороны импортеров, который еще сильнее сократился после заявления премьер-министра о возможном введении в Украине нового локдауна.

"Не было ни импорта, под который бы более-менее активно брали доллар, ни спроса со стороны населения или спекулянтов, которые могли бы на низких уровнях сбалансировать продажи. Ничего этого не было. Да еще над экономикой навис риск локдауна, который еще сильнее ударит по всем перечисленным потребителям валюты", - отметил Шевчишин.

На межбанке было лишь два более-менее активных покупателя валюты. Более всего преуспели иностранцы, а именно "Ситибанк": казначеи рассказывали, что он скупал доллар по мере снижения его курса. Источники "Страны" назвали две причины таких покупок:

* под вывод дивидендов иностранных компаний, работающих в Украине, который обычно происходит в начале каждого месяца;

* под вывод капиталов из украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).

Вторым крупным валютным покупателем после иностранцев стал Нацбанк, который приобрел под вечер $20 млн.

Что новая учетка даст вкладчикам и заемщикам

Повышение учетной ставки Нацбанка с 6% до 6,5% годовых не стало сюрпризом для финансистов. Этот фактор всегда выливается в укрепление нацвалюты - это прописная финансовая истина. Работает такая логика: чем больше (в процентах) можно заработать на какой-то денежной единице, тем активнее ее покупают. А чем активнее ее (гривну) покупают, тем активнее сдают доллар, и тот дешевеет.

Конечно же, спекулянты учли этот момент, когда стали сбрасывать доллар под заявление НБУ. Экспортеры это также предвидели и по этой причине в том числе ускорили конвертацию своей валютной выручки.

Плюс многие надеются, что после роста учетной ставки произойдет повышение доходностей по ОВГЗ, которыми заинтересуются нерезиденты. А чем активнее иностранцы будут покупать наши гривневые гособлигации и чем активнее будут заводить под них доллар, тем еще сильнее будет падать курс американской валюты.

Правда, источники "Страны" уверяют, что серьезного повышения ставок по ОВГЗ не будет.

"По долгосрочным гособлигациям (2,3,5 лет) ставки точно не вырастут. Уже видел внутреннюю разнарядку Минфина о том, что на следующем размещении ОВГЗ доходности по длинным бумагам должны быть на 0,1-0,2% ниже, чем на предыдущем аукционе. Что может произойти - это небольшое повышение ставок по краткосрочным гособлигациям. На 3 месяца и, может, еще на 6 месяцев. По остальным бумагам рассчитывать не на что", - рассказал заместитель председателя правления одного из банков.

Кто, возможно, немного выиграет от повышения учетной ставки - так это вкладчики, которым могут на 0,5% приподнять ставки по депозитам.

"Пропорциональное повышение ставок произойдет на протяжении одного-двух месяцев", - спрогнозировал "Стране" заместитель председателя правления Forward Bank Андрей Прусов.

Хотя финансисты сразу делают оговорку, что повышение процентов будет выборочным и ситуативным и точно не станет массовой тенденцией.

"Под локальные нужды, для выполнения нормативов отдельные банки могут повышать ставки по долгосрочным вкладам. Но это не станет трендом рынка. Ликвидность в банковской системе очень высока и дефицита ресурса нет", - заверил председатель правления "Кредитвест банка" Игорь Тихонов.

Украинские банки опускали ставки по вкладам населения весь 2020 год и продолжают это делать в 2021-м, хотя уже не так активно. Что подтверждается статистикой на сайте Нацбанка, в которой зафиксировано такое снижение доходностей гривневых депозитов с 1 января по 4 марта:

* на 3-месяца - с 8,13% до 7,45% годовых;

* на 6 месяцев - 8,48% до 8,04% годовых;

* на 12 месяцев - 8,78% до 8,48% годовых.

При этом финансисты гарантируют повышение процентов по кредитным договорам с плавающей ставкой: оно точно произойдет по договорам, в которых кредиты бизнеса привязаны к размеру учетной ставки. Пересчет будет пропорциональным - +0,5% годовых. Цены на банковские кредиты для предприятий очень индивидуальны и зависят от оценки каждой отдельно взятой компании. В среднем они находятся в рамках 11-16% годовых.

По кредитным договорам юрлиц с не плавающей, а фиксированной ставкой, банкиры обещают рост ставок на 0,25-0,5% годовых. Где ставки не должны подниматься, так это по спецпроектам вроде президентской программы для малого и среднего бизнеса "5-7-9%".

Также обещают не менять цену государственной ипотеки для населения. Уверяют, что она останется на уровне 7% годовых.

"Думаю, условия по автокредитам также останутся без изменений - как ставки по кредитам на картах и по кредитам наличными. Ожидаемый рост экономики снизит стоимость риска, что позволит сбалансировать увеличение затрат на фондирование", - считает Андрей Прусов.

Что дальше будет с курсом

Завтра, 5 марта, казначеи ждут нового удешевления доллара. Старт межбанковских торгов прогнозируют на уровне 27,65-27,70 грн/$ и допускают движение на 27,65 грн/$, если бизнес продолжит активно продавать доллар под налоги и посевную.

"Рынок движется к 27,55 грн/$, чтобы потом попробовать на прочность уровень 27,5 грн/$. Самый интересный вопрос: будет ли Нацбанк сдерживать эту тенденцию и закупать валюту в резервы?" - заметил Андрей Шевчишин.

Главной проблемой сейчас считается низкий спрос на доллар. Продают его более активно, а покупают все с меньшим энтузиазмом. И будет только хуже, если чиновники продолжат говорить о новом локдауне и решатся на него.

"Наверное, единственное, что в нынешней ситуации может изменить валютный тренд, - это реальный выход с нашего рынка нерезидентов. Причем жесткий и необратимый. Например, на фоне глобальной эпидемии, рисков новых локдаунов, инфляции и роста ставок доходности, которые будут вызывать панику и усиливать стоимость обслуживания долга, набранного в миллиардных объемах в период нулевых ставок", - считает Шевчишин.

Напомним, что ставки по 10-летним казначейским обязательствам США (US treasuries) за короткий срок подскочили с 0,8% до 1,5% годовых на фоне роста инфляции в Соединенных Штатах. Казалось бы, не самые высокие ставки (особенно на фоне украинских), но с учетом многомиллиардной долговой нагрузки на американские компании, они провоцируют серьезный рост расходов.