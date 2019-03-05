Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

При президенте Зеленском украинцы будут жить в постоянном изумлении: мы думали, он шутит, а оказывается, он собрался все это делать.

Чем ближе 31 марта, тем яростнее претенденты на высший пост в государстве соревнуются в красноречии, обещая потенциальным избирателям все блага земные и даже немножечко небесных. В своем цикле материалов "Куда они двинут Украину" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует помочь избирателям немного лучше ориентироваться в потоке кандидатских обещаний, для чего мы попытались представить, какой будет Украина после победы каждого из кандидатов в президенты.

Конструируя образ Украины будущего, мы исходим из двух простых предположений. Первое, на президентских выборах победил некий конкретный кандидат, и второе - он реализует или хотя бы активно пытается осуществить все то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании. При этом мы понимаем, что результат очень часто может оказаться абсурдным, поскольку обещания и планы многих кандидатов явно противоречат друг другу. Но раз уж претенденты обещают строить страну абсурда, избиратель должен это знать. Для удобства мы пытались представить Украину будущего по пяти главным направлениям: внутренняя политика, внешняя политика, социальная и культурная сферы и экономические преобразования. Кроме того, отдельным направлением выступает вопрос отношений с Россией и политика в отношении оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма.

Владимир Зеленский вовсю использует свою репутацию любителя пошутить. И старается формулировать свои обещания так, чтобы никто не мог сказать наверняка, что там по приколу, а что - всерьез.

На самом деле это его дополнительная опция, которой нет у его конкурентов. Он может отречься от любого пункта своей программы, отнеся его к разряду юмора. И наоборот, то, что все считают шуткой, он может реально воплотить в жизнь.

Поэтому, описывая Украину Зеленского, мы ведем репортаж с двух позиций. Под одним углом зрения все кажется прикольным. Но с другого ракурса - уже не до смеха.

Ищем не лучших, а новых

При президенте Зеленском украинцы знают, что все предыдущие 28 лет независимости (до прихода Зеленского) Украина строилась руками "профессиональных державотворцев" - "политических пенсионеров", которые "кочевали из власти в оппозицию, из партии в партию и постоянно создавали себе выгодное место". Построенная ими Украина оказалась "неконкурентоспособной в мире", а сами эти политики были "неспособны изменить Украину".

А вот Зеленский пообещал изменить Украину за пять лет, то есть за одну каденцию. И после этого больше на президентский пост не баллотироваться. "Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего", - сказал он, анонсируя свои планы.

По окончании своего срока Зеленский намерен передать Украину "в руки нового поколения политиков". Более того, именно в этом он видит смысл своего президентства. "Украина сегодня нуждается не просто в новых лицах. Она нуждается в НОВЫХ ИДЕЯХ! Моя главная задача - привести к власти порядочных и патриотичных специалистов", - объявил Зеленский.

Тут каждый может представить себе съемку крупным планом, как Зеленский сразу после инаугурации говорит, к примеру, Арсену Авакову: хочу заменить вас на порядочного и патриотичного специалиста, который не кочевал из власти в оппозицию, из партии в партию. И министр ему отвечает: да-да, слушаюсь и повинуюсь, во главе МВД должно стать новое лицо с новыми идеями, вся страна этого ждет...

А если серьезно, то чтобы справиться с этой своей главной задачей, Зеленскому нужно обеспечить своей партии "Слуга народа" не менее 226 мест в парламенте. Маловероятно, чтобы это получилось уже на ближайших выборах в Верховную Раду, ожидаемых 27 октября 2019 г. И вот тут Зеленский сразу оказывается в заведомо проигрышной ситуации.

Действительно, с одной стороны, чтобы выполнить свое обещание о новых лицах, ему, казалось бы, необходимо устраивать досрочные перевыборы парламента - и еще, и еще раз, пока "Батьківщина" и другие партии, как он их называет, "политических пенсионеров" не уйдут в небытие. Но с другой стороны, он же обещал быть "cлугой народа", а результаты выборов - это и есть вердикт народа, которому "cлуга народа" не может не подчиниться. Получается сбой программы, "миссия невыполнима" и...

...неужто президент Зеленский проедет по Киеву голым на велосипеде? По крайней мере, именно так поступил после проваленного обещания его прототип в сериале Василий Голобородько.

Вообще же навязчивая идея поиска "новых лиц с новыми идеями" - это не более чем политтехнология, призванная отвлечь украинцев от поиска лучших лиц с лучшими идеями. Ведь новое - совсем не обязательно лучшее. Кстати, сам Зеленский записал в свою программу как минимум десяток идей (многие из которых уже реализуются) из арсенала Петра Порошенко и правительства Владимира Гройсмана: движение Украины в НАТО, подтверждение этого курса на референдуме, повышение зарплат военнослужащим, восстановление аэропортов в областных центрах, подписание соглашения "Открытое небо" с ЕС, "нулевая декларация" для бизнеса, введение налога на выведенный капитал (вместо налога на прибыль), полное обеспечение потребностей Украины в природном газе за счет собственной добычи, формирование прозрачного рынка земли, монетизация субсидий. Зеленский не стал отвергать эти идеи на том основании, что они старые, и не стал искать им новые на замену.

Государство-смартфон для народа

Если же говорить о новшествах от президента Зеленского, то совершенно новым при нем становится функционал государства. Зеленский обещает "максимально сократить количество функций государства" и называет своей целью "сведение всего функционала государства до размеров смартфона".

Раньше в Украине по крайней мере декларировалось, что госорганы в своей деятельности руководствуются Конституцией. Государство во главе с Зеленским Конституцию попросту игнорирует. Почин положил сам "cлуга народа", еще будучи кандидатом, когда в своей программе не упомянул Конституцию ни разу, зато шесть раз употребил слово "референдум". При президенте Зеленском государство руководствуется не Конституцией, а именно референдумами.

"Мой первый законопроект: "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии", - пообещал Зеленский. Судя по словам "только Народ", все задачи, прописанные в Конституции, для Зеленского излишни - они не входят в функционал государства-смартфона. "Мы вместе закрепим" означает, что первый референдум будет как раз по этому законопроекту.

Известно, что референдум - удовольствие не из дешевых. А ведь Зеленский намерен проводить их регулярно. Но он знает, как радикально снизить затраты на опрашивание народного мнения: "В современной Украине это должно происходить с максимальным использованием новейших технологий". Зеленский пообещал, что "граждане Украины получат возможность приобщаться к принятию важных решений власти через интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах". По его словам, проголосовать в интернете можно будет "за одну секунду".

Наверное, это очень забавно - тут камера показывает довольных пользователей интернета - прикидывать, какую очередную задачу поставить президенту Зеленскому. То ли пойти незнамо куда, то ли раздать всем по миллиону.

А если серьезно, то Зеленский делает это не просто так. Подмена задач, установленных Конституцией, задачами, установленными на референдумах, нужна ему, чтобы снять с себя всякую ответственность. Всякий раз, когда пришедшие к власти "новые лица", "порядочные и патриотичные специалисты", не могут найти решение проблемы, Зеленский обращается за решением к самому компетентному специалисту - народу. Уж он-то (народ) наверняка знает. И за одну секунду определяет, как лучше всего поступить. А Зеленский как "слуга народа" просто выполняет народное пожелание. И какой с него спрос? За что импичмент?

Нестреляющая армия для Путина

Перед выборами Зеленский пообещал, что "Украина ближайшего будущего" - это "Украина, где стреляют только салюты на свадьбах и днях рождения". А что же наша армия? "Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики", - такие задачи поставил верховный главком Зеленский. Превращение армии в кузницу кадров для реального сектора экономики (охранных фирм?) - это, конечно, оригинальная новая идея. Но как, не стреляя, сдерживать российскую агрессию?

"Мы должны добиться мира для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб", - анонсировал Зеленский перед выборами. И вот просит он США, Великобританию и ЕС принудить Путина уйти из Крыма и Донбасса и выплатить репарации. Затем еще и еще раз просит. А Путин все отказывается. И президент Зеленский с нестреляющей армией выглядит все смешнее - в глазах и Путина, и НАТО.

А как быть, если Путин, насмеявшись, объявит о признании фейковых республик на Донбассе и намерении официально ввести туда свои войска? Верховный главком Зеленский готов к любому развитию событий - у него алгоритм действий заранее расписан в соответствии с функционалом.

Тут неплохо бы съемку крупным планом, как Зеленский в командном пункте спрашивает совета у народа через Instagram. А народ ему: "Делаем секретную военную операцию". - "А во сколько начинаем?" - "В четыре утра, чтобы Путин не догадался".

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