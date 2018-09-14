Украина Тимошенко. Народная республика канцлеровского типа

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Если у Тимошенко получится реализовать свой план и стать канцлером, то Украину ждут интересные, но крайне опасные потрясения.

Чем ближе очередные президентские выборы, тем яростнее претенденты на высший пост в государстве соревнуются в красноречии, обещая потенциальным избирателям все блага земные и даже немножечко небесных. В своем новом цикле материалов "Куда они двинут Украину" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует помочь избирателям немного лучше ориентироваться в потоке кандидатских обещаний, для чего мы попытались представить, какой будет Украина после победы каждого из кандидатов в президенты.

Конструируя образ Украины будущего, мы исходим из двух простых предположений. Первое, на президентских выборах победил некий конкретный кандидат, и второе - он реализует или хотя бы активно пытается осуществить все то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании. При этом мы понимаем, что результат очень часто может оказаться абсурден, поскольку обещания и планы многих кандидатов явно противоречат друг другу. Но раз уже претенденты обещают строить страну абсурда, избиратель должен это знать. Для удобства мы пытались представить Украину будущего по пяти главным направлениям: внутренняя политика, внешняя политика, социальная и культурная сферы и экономические преобразования. Кроме того, отдельным направлением выступает вопрос отношений с Россией и политика в отношении оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма.

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И четвертой в нашем списке - Украина, какой она будет в случае победы на президентских выборах Юлии Тимошенко, которая является одним из главных претендентов на победу на будущих выборах и в особых представлениях не нуждается. Украинская политика уже давно немыслима без дважды экс-премьера и вечного борца с "олигархами и кланами". Свой путь в политику Юлия Владимировна начала еще в 90-х годах прошлого века в партии своего земляка Павла Лазаренко "Громада" как крупная газовая бизнесвумен. Пережив опалу своего тогдашнего патрона, Тимошенко стала одной из главных героинь Оранжевой революции 2004-го, вынесшей ее на пик власти, что закончилось поражением на президентских выборах 2010-го Виктору Януковичу и, как следствие, Качановской колонией. После победы Революции достоинства Юлия Владимировна вышла на свободу и моментально, но не слишком убедительно, вернулась в большую политику - досрочные выборы 2014-го Тимошенко проиграла Петру Порошенко в первом туре, однако следующие годы дали лидеру "Батьківщини" новый шанс, возможно, уже последний.

Игра в народовластие и борьба за канцлерство

Главной задачей сформулированного Тимошенко "Нового курса" стала конституционная реформа по созданию парламентской республики канцлеровского типа. То есть должности президента и премьер-министра упраздняются, вместо них первый номер списка победившей на парламентских выборах партии автоматически получает должность канцлера, а партия-победитель сразу 226 мандатов в Раде. Для этого парламентские выборы задумано проводить в два тура.

По плану Тимошенко, проведение этой реформы намечено сразу после победы на президентских выборах 2019 г., а новый парламент должен быть избран по новой Конституции. То есть в первые полгода своего президентства главная задача Тимошенко - вынести на всенародный референдум проект новой Конституции и провести его по соответствующей процедуре через парламент.

Правда, о последнем Тимошенко почему-то пока не говорит, а утверждает, что "новый президент подпишет эту новую Конституцию без отговорок и задержек". Однако внесение любых изменений в Конституцию в обход выписанной в действующем Основном Законе процедуры будет откровенно нелегитимным.

И если Юлия Владимировна решится на то, что она говорит, то сразу же станет узурпатором.

Без действительно массовой народной поддержки порядка путинских 87%, чего, скорее всего, по результатам президентских выборов не будет, Тимошенко сразу же рискует накликать серьезное сопротивление оппозиции, у которой будут все юридические основания для "низложения" нового президента тем или иным способом.

Если же идти законным путем, то Тимошенко нужно будет в крайне сжатые сроки собрать под свое канцлерство 300 голосов в парламенте. Собственно, методика "тушкования" депутатов отработана давно и успешно Партией регионов, но Тимошенко в "скупке" мандатов придется перещеголять "попередников". Без громких скандалов подобный процесс пройти, конечно же, не сможет, и противники Тимошенко начнут раскачивать ситуацию, крича о политической коррупции, что может существенно ударить по имиджу нового президента, в том числе и международному. Если конституционное большинство собрать не удастся, то Тимошенко придется отложить свою реформу на период после очередных парламентских выборов, на которых все же будет необходимо собрать заветные 300 мандатов.

Но в любом случае, сразу после избрания Тимошенко президентом в парламенте начнется борьба за новое избирательное законодательство, без которого трудно будет рассчитывать и на конституционное большинство, но и его одного будет явно мало. Нужен будет и пресловутый админресурс. Так что Юлия Владимировна сразу же начнет строить исполнительную вертикаль. При этом уровень популизма Тимошенко наберет невиданного доселе размаха, параллельно под видом борьбы с коррупцией будет проводиться жесткая зачистка несогласных на сотрудничество олигархов и установление тотального контроля Тимошенко над СМИ. Если новый президент преуспеет во всем этом, то на парламентских выборах Юлия Владимировна получает заветное конституционное большинство и новый парламент приступает к реализации канцлерского плана.

Но, вполне возможно, что конституционное большинство собрать все равно не удастся. Тогда единственной возможностью протолкнуть свой проект Конституции будет роспуск парламента и вторая попытка собрать 300 голосов. "Батьківщина" в любом случае проведет в парламент достаточно большую фракцию, так что с роспуском парламента проблем возникнуть не должно. Теоретически всю эту процедуру можно повторять бесконечное число раз, пока нужное количество голосов не будет собрано. Разумеется, все это означает перманентный политический кризис, в условиях которого ни о каких преобразованиях в стране и речи быть не может.

Когда же заветные 300 мандатов будут получены, Тимошенко сможет провести реформу Конституции и пойти уже на канцлерско-парламентские выборы (они могут быть как очередными, если новую Конституцию удастся протолкнуть сразу после президентских, или досрочные, если Юлии Владимировне придется сколачивать конституционное большинство при помощи очередных выборов). На канцлерско-парламентских выборах, поскольку политическое поле и СМИ уже должны быть порядком зачищены, Тимошенко победит и получит неограниченные властные полномочия в качестве канцлера. Параллельно Тимошенко приведет в парламент на волне ожидания "третьей силы" несколько мелких политсил-сателлитов, которые пополнят ее большинство.

Но возможен и совсем другой сценарий, учитывая привычку украинцев ненавидеть любую действующую власть, Юлия Владимировна рискует самые важные выборы в своей жизни проиграть, а новая модель государственного устройства таких ошибок прощать не будет. Порядком поднадоевшие своими прожектами и популизмом Тимошенко и ее партия в решающей схватке проиграют, к примеру, условному "Оппоблоку", после чего неограниченные канцлеровские полномочия получает условный Бойко, который опять отправляет Тимошенко в тюрьму и разворачивает страну на 180 градусов в сторону России. "Украина Тимошенко" заканчивается, а сама Юлия Владимировна остается в истории главным неудачником украинской политики, затмевая славу даже Виктора Ющенко.

Однако это самый пессимистический для Тимошенко возможный сценарий, если же у нее получится стать канцлером, то страну ждут несколько иные потрясения.

После осуществления реформы Рада превращается в послушный придаток к канцлеру. К тому же депутаты завалены графоманскими законопроектами от простого народа, который по реформе получает право законодательной инициативы.

Парламент долго и упорно все народные инициативы обсуждает по процедуре, что создает шизофренический информационный фон в виде шоу для плебса и телевидения. Нужные же Тимошенко законопроекты принимаются тихо и на фоне цирка с народной инициативой незаметны широкой общественности.

В то же время осчастливленный "новым курсом" народ получает право инициировать разного рода референдумы, некоторые из них периодически проводятся, давая людям ощущение собственной значимости, но практической реализации большинство из них не имеет. Тем более что Тимошенко сразу оговорилась, что серьезные вопросы (налоги и территориальная целостность, но список явно будет шире) выносить на референдум нельзя.

Тем временем Тимошенко прибирает к рукам все новые антикоррупционные органы ввиду их явной заинтересованности в друг друге. Для Тимошенко НАБУ и другие - необходимый инструмент для зачистки политического поля от неподконтрольных олигархов, а для Сытника - отличная возможность утвердить собственное "я".

Параллельно Тимошенко проводит судебную реформу, по которой "все судьи первой инстанции и мировые судьи избираются народом". В регионах проходят выборы судей, на которых побеждают "гречкосеи" из числа старых прожженных судей-коррупционеров, популисты, радикалы-активисты без должного опыта и юридического образования, скрытые сепаратисты в Юго-Восточных регионах, полукриминальные элементы и так далее.

Все это приводит к потоку некомпетентных и неправосудных решений, при этом проблема коррупции в судах никуда не девается. Апелляционные инстанции массово отменяют приговоры, а неотмененные на этой стадии уходят в ЕСПЧ. Этому противостоит "палата чести" - новосозданный орган из отобранных жребием на три месяца юристов, задача которого контролировать судебную власть. Как результат - проблема судебной системы только обостряется, поскольку в судах царят хаос и непредсказуемость.

Тем временем загнанная в подполье оппозиция к Тимошенко понимает, что легитимного пути сковырнуть канцлера, скорее всего, не будет, и готовит очередной Майдан против очередного узурпатора.

"Будапештские" спекуляции, интрига с Путиным и война с Соросом

Тимошенко обещает, что путь к возвращению оккупированных территорий лежит через переговорный процесс на базе Будапештского меморандума, "не фейковый, а настоящий", усилить давление и санкции на Россию и создать сильную армию. Параллельно создается Международный фонд возрождения и развития Донбасса, куда должны вносить средства страны - гаранты территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму.

Таким образом, первая внешнеполитическая задача, которая стоит перед канцлером Тимошенко, - посадить за стол переговоров высших руководителей стран - подписантов Будапештского меморандума: Дональда Трампа, Терезу Мэй, Владимира Путина и себя.

Тимошенко выступает с публичной инициативой переговоров по Донбассу и Крыму на высшем уровне в "будапештском формате". Путин заявляет, что вопрос Крыма закрыт и ни в каком формате он об этом ни с кем говорить не собирается, а вопрос Донбасса не может обсуждаться без полномочных представителей ДНР и ЛНР, но от переговоров не отказывается и говорит, что всегда готов, особенно если Украина на них возьмет обязательства соблюдать Минские соглашения, дать особый статус Донбассу, согласиться на миротворческий контингент из числа белорусов, казахов и других союзников России.

Трамп отвечает что-то в духе того, что на таких представительских форумах говорить только об Украине невозможно, поскольку есть другие вопросы международной безопасности, требующие внимания лидеров великих держав (КНДР, Сирия, Иран), которые в принципе можно "порешать" из без всяких там украин с британиями, а только личными переговорами Трампа и Путина.

Мэй вообще молчит, осознавая полную бесперспективность подобных переговоров. При этом ни в США, ни в Британии не скрывают своего раздражения апелляциями Украины к Будапештскому меморандуму, лишний раз напоминая, что меморандум - это всего лишь меморандум, от своих гарантий территориальной целостности Украины они никогда не отказывались, но в очередной раз дают понять, что Украине никто не обещал прямо воевать с ядерной Россией.

В итоге никаких внятных переговоров в "будапештском формате" не получается, тем более что участники "нормандского формата" - Германия и Франция - уверены, что без них конфликт в Украине пытаться разрешать не совсем правильно.

Однако Тимошенко не унывает и заявляет украинцам, что она достигла серьезной дипломатической победы, актуализировав украинский вопрос и практически "возродив" Будапештский меморандум, и когда-нибудь страны-гаранты добьются от России деоккупации Крыма и Донбасса.

Что же касается Международного фонда возрождения и развития Донбасса, то рассчитывать на приток серьезных инвестиций в этот фонд не стоит, поскольку деоккупация Донбасса - вопрос неопределенного будущего и вложения в него сродни вложениям в черную дыру.

Параллельно Тимошенко, как и обещала во время выборов, начинает бороться с "внешним управлением" и "узурпацией суверенитета Украины". Начинаются проблемы у Фонда Сороса и общественных "грантоедских организаций", занимающихся правами человека, борьбой с коррупцией и так далее. Все это еще больше раздражает Запад и бьет по международному имиджу Тимошенко, об авторитаризме которой начинают писать западные СМИ. На этом фоне Путин, памятуя о совместном хихиканье и знаменитых газовых контрактах, начнет прощупывать почву на предмет "решения украинского кризиса" в двустороннем порядке. И перед Тимошенко встанет дилемма: можно получить мир для уставших от войны украинцев (что она обещала во время выборов), но цена этого мира может оказаться для Тимошенко роковой и спровоцировать очередной Майдан, а сдать Путину украинские интересы и выдать это за дипломатическую победу - задача архисложная. Что бы в итоге не выбрала Тимошенко, она, скорее всего, проиграет.

Социализм против коммунального геноцида и офшоров

Обещания Тимошенко в экономической плоскости на этих выборах не слишком оригинальны. Это все тот же привычный социализм: продолжение моратория на продажу земли, усиление роли госсектора и государственного регулирования в экономике, борьба с теневой экономикой и коррупцией как главное условия для роста.

Но Тимошенко не была бы собой, если бы обещала избирателям что-нибудь простое и крайне привлекательное. Вершиной борьбы Тимошенко с "тарифным геноцидом" стало ее обещание в течение недели после прихода к власти "списать долги бедных людей за ЖКХ". Так что первым экономическим решением президента-канцлера станет списание долгов за коммуналку. При этом не совсем понятно, кого именно из должников Тимошенко считает "бедными людьми". Учитывая, что доходы огромного числа украинцев не совсем белые, слой коммунальных бедняков будет достаточно широким.

Нетрудно предположить, что следствием такой социальной политики станет серьезный кризис неплатежей за услуги ЖКХ, даже если тарифы и будут заметно снижены.

Ведь, если можно вполне законно не платить за коммуналку, то кто будет платить? И уже через год Юлии Владимировне придется опять прощать долги во избежание социального взрыва.

В то же время снижение "геноцидных тарифов" приведет к тому, что НАК "Нафтогаз" и другие компании, поставляющие коммунальные услуги, придется снова дотировать из бюджета, для чего нужны дополнительные бюджетные поступления, взять которые можно либо с тех же граждан, либо с бизнеса с помощью новых налогов и более агрессивной политики их администрирования, а Тимошенко, помимо прочего, обещает лояльные налоги для малого и среднего бизнеса. Соединить первое и второе возможно только при помощи инфляции, которая рискует стать галопирующей.

Снижение коммунальных тарифов вкупе с категорическим нежеланием Тимошенко отменять мораторий на продажу земель сельхозназначения крайне осложнят отношения Украины с Международным валютным фондом, выделение траншей которым напрямую связаны с этими вопросами. А без денег же МВФ дефолт Украины станет вопросом времени.

Следующее, что обещает сделать Тимошенко, - это деофшоризация. Как именно будущий президент планирует закрыть офшоры для Украины, также непонятно, но учитывая, что проблема ухода от налогов через офшоры глобальна и решить ее на международном уровне пока упорно не получается, единственный надежный способ деофшоризации - это полная экономическая изоляция. Разумеется, в таких условиях ни о какой модернизации экономики и притоке инвестиций, о которых говорит Тимошенко, и речи быть не может. Скорее Украина постепенно начнет напоминать КНДР во главе с мудрым уважаемым канцлером.