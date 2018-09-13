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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина Гриценко. «Просвещенный авторитаризм» и спецпредложение для Коломойского

15:37 13.09.2018 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

На опыте руководства Гриценко Минобороны зиждется как его политический образ "сильной руки" и "настоящего полковника", так и народные ожидания по решению ключевых для страны вопросов.

Чем ближе очередные президентские выборы, тем яростнее претенденты на высший пост в государстве соревнуются в красноречии, обещая потенциальным избирателям все блага земные и даже немножечко небесных. В своем новом цикле материалов "Куда они двинут Украину" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует помочь избирателям немного лучше ориентироваться в потоке кандидатских обещаний, для чего мы попытались представить, какой будет Украина после победы каждого из кандидатов в президенты.

Конструируя образ Украины будущего, мы исходим из двух простых предположений. Первое - на президентских выборах победил некий конкретный кандидат, и второе - он реализует или хотя бы активно пытается осуществить все то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании. При этом мы понимаем, что результат очень часто может оказаться абсурден, поскольку обещания и планы многих кандидатов явно противоречат друг другу. Но раз уже претенденты обещают строить страну абсурда, избиратель должен это знать. Для удобства мы пытались представить Украину будущего по пяти главным направлениям: внутренняя политика, внешняя политика, социальная и культурная сферы и экономические преобразования. Кроме того, отдельным направлением выступает вопрос отношений с Россией и политика в отношении оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма.

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Первым делом после победы на выборах и инаугурации Ляшко запускает широкомасштабную политическую реформу. Центральным моментом в этой реформе является ликвидация должности премьера. Президент Ляшко сам возглавляет правительство и подбирает его состав.

Третьим в нашем списке оказался Анатолий Гриценко, у которого есть уникальная особенность: уже более 10 лет он имеет достаточно высокий персональный рейтинг, однако до сих пор никак не смог этим воспользоваться и создать свою постоянную команду единомышленников.

Например, в 2014 г., заняв на досрочных президентских выборах высокое четвертое место с результатом в 5,5% (до этого его 1,2% на выборах-2010 выглядел радикально хуже), он не сумел конвертировать полученное почти от миллиона украинцев доверие на последующих осенью парламентских перевыборах. Тогда его "Гражданская позиция" набрала всего 3,1%, не преодолев проходной барьер в Верховную Раду. Хотя лично Гриценко был дважды в ВР, правда, оба раза проходил туда исключительно "прицепом" - в 2007-м под №4 в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона" и в 2012-м третьим номером объединенной оппозиции "Батьківщина".

Впрочем, наибольшую для широкого круга известность Гриценко получил своей работой министром обороны по президентской квоте Виктора Ющенко аж в трех правительствах - Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Собственно, на опыте руководства оборонным ведомством зиждется как его политический образ "сильной руки" и "настоящего полковника", так и народные ожидания от президентства Гриценко по решению ключевых для страны вопросов. А именно: достижение мира на Донбассе, восстановление украинского суверенитета над аннексированным Россией Крымом, наведение порядка с коррупцией и обуздание олигархата. Все это лидер "Гражданской позиции" в случае своего захода в главный кабинет на Банковой уже пообещал сделать, чтобы прежде всего повысить сугубо материальное положение простых украинцев. Но для реализации подобного, по словам Гриценко, ему нужны бОльшие полномочия.

Стиль "просвещенного авторитаризма"

"Из глубокого кризиса в устойчивый режим, с твердой экономикой и твердой демократией, выходили и выходят лишь путем авторитарного управления. Я хочу, чтобы люди поняли одну простую вещь - не нужно бояться авторитарного режима. Это не диктатура, которая массово подавляет права и свободы людей. Авторитаризм имеет однокоренное слово - авторитет. Просвещенный авторитаризм выводит страну на новый, более высокий уровень и экономики, и на ее основе - демократии", - заявил в апреле 2018 г. Анатолий Гриценко в интервью "РБК-Украина", чем серьезно обескуражил многих. Впоследствии он несколько "урезал свой марш" с примерами для диктаторского подражания от Пиночета и Ли Куан Ю, хотя суть гриценковского авторитарного стиля осталась, по сути, неизменной.

Прежде всего речь идет о широкой конституционной дискуссии, где Гриценко в противовес своей конкурентке Юлии Тимошенко выступил сторонником не ослабления, а усиления президентских полномочий. Его идеал - американская модель, в которой глава государства формирует и лично возглавляет правительство, зато парламентская республика - это, по мнению Гриценко, "бесконечные дискуссии и безликий балаган" исключительно в интересах олигархов. Причем позитивные варианты парламентаризма, к примеру, при британских премьерах Уинстоне Черчилле и Маргарет Тэтчер либо при немецких канцлерах Конраде Аденауэре, Гельмуте Коле и той же Ангеле Меркель в расчет лидером "Гражданской позиции" особо не принимаются.

То есть уже сейчас можно прогнозировать, что Гриценко, если карта ему таки ляжет стать президентом, сделает всевозможные попытки построить в Украине свой "просвещенный авторитаризм", где вся властная вертикаль и "безликий балаган" Верховной Рады должны беспрекословно ему подчиняться, а любой заподозренный в злоупотреблениях судья и прокурор "браться за жабры".

Примечательно, что опираться в таких преобразованиях Гриценко планирует не столько на новый, сколько на старый чиновничий класс, ради чего даже намерен значительно подкорректировать закон о люстрации. Дескать, это не дело, когда некий порядочный профессионал-патриот Иван Иваныч был люстрирован только за то, что в молодости возглавлял какой-то комсомольский райком. Впрочем, кто и по какому принципу будет устанавливать уровень порядочности, патриотизма и профессионализма данного Иван Иваныча, Гриценко уточнить забыл. Видимо, в условиях "просвещенного авторитаризма" это сугубо личное президентское дело.

Миротворческая миссия "закрытой группы"

"Страна устала, мы все хотим вернуться к полноценной мирной жизни. Имея знания и опыт в сфере безопасности и дипломатии, сейчас больше работаю над поиском мирного решения. В рамках международной группы мы подготовили пакет решений, которые позволят нам вернуть оккупированные территории на достойных условиях", - такое заявление Гриценко в июне 2018-го ЛІГА.net в той или иной мере стало мигрировать по всем его летним интервью. Якобы он как экс-министр обороны Украины был приглашен осенью прошлого года к работе в таком формате своими коллегами из Европы, США и России, и результат их совместной деятельности, мол, уже лежит на столах у Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Петра Порошенко и Владимира Путина.

Членов данной "закрытой группы" переговорщиков Гриценко раскрывать не стал (такой вроде как был уговор), зато поспешил рассказать об определенных подробностях предложенной стратегии по установлению мира на Донбассе. Заключается она в развертывании миротворческой миссии ООН численностью 30-40 тыс. военных и 5-6 тыс. гражданских с временным люфтом от трех до пяти лет. На первых порах должен быть перекрыт неконтролируемый Украиной участок границы, проведено разминирование, расформированы два оккупационных армейских корпуса и фейковые государственные структуры ДНР и ЛНР, а также выведен рубль и заведена гривня. Затем необходимо будет восстановить систему жизнеобеспечения, общественный порядок и создать условия для возвращения на Донбасс беженцев-переселенцев, после чего провести там местные выборы. А напоследок Украина должна вернуться в пределы международно признанных границ по состоянию на февраль 2014 г., включая Крым.

Правда, Гриценко не может назвать, как решить главную проблему - заставить Путина согласиться на этот мирный план.

Тем более что наработанное "закрытой группой" очень напоминает открытые предложения по "голубым каскам", сделанные уже достаточно давно Порошенко и поддержанные и Вашингтоном (в практической плоскости похожий план пытается навязать на своих переговорах с Сурковым спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, но пока безуспешно), и Берлином, и Парижем. То есть именно в том формате, на уникальности которого так настаивает Гриценко. Другими словами, в случае президентства последнего в вопросе реинтеграции оккупированных Россией украинских территорий мало что изменится - упор будет оставаться не на военном, а на политико-дипломатическом подходе для принуждения Кремля к миру, сколько бы Гриценко не критиковал за подобную методику Порошенко.

Панацея экономических утопий

Что же касается сугубо экономической программы лидера "Гражданской позиции", то, несмотря на заявленный им собственный либерализм, он очень чуток к чаяниям большинства украинских избирателей, посему не особо популярную в народе идею открытия рынка земли поддерживать совершенно не желает. "Какой рынок земли? Это даже не базар будет, землю скупят несколько семей, причем задешево, цену земли они пропагандируют порядка 20 тыс. грн за гектар", - утверждает Гриценко, подчеркивая, что "сейчас наша страна декапитализирована, в ней все обесценено, заводы, фабрики, земля, труд человека". Вот когда стоимость гектара достигнет хотя бы 10 тыс. евро, то будет другое дело, а пока все останется так, как есть.

Кстати, Гриценко заявляет о том, что при его президентстве произойдет капитализация всего, в том числе и принадлежащего олигархам, как минимум в 10 раз, без каких-либо инвестиций и лишь путем борьбы с коррупцией, деофшоризации и создания справедливых судов, защищающих права и собственность всех и каждого.

При этом, по его словам, он вообще уничтожит олигархат как класс, но крупные бизнесмены (экс-олигархи) смогут спать спокойно, если станут работать в рамках закона, хотя им, бизнесменам, все же "придется доплатить, вернуть стране украденное или несправедливо присвоенное, поддержав армию, страну и усталый обнищавший народ на новом важном этапе". И, что показательно, никому из толстосумов свой личный счет Гриценко не выставляет, кроме единственного "избранного" - Игоря Коломойского. Так, днепровскому олигарху он намерен продать обратно Приватбанк за какие-то 165 млрд грн. Зато никаких персональных "специальных предложений" от Гриценко не было ни для Рината Ахметова, ни для Дмитрия Фирташа, не говоря уже о старых знакомых Сергее Левочкине и Викторе Пинчуке.

Но еще более утопичным выглядит выполнение Гриценко своего обещания привлечь достаточные финансы для повышения пенсий и минимальных зарплат за счет всего лишь преодоления коррупции на таможне, которая, по оценке неназванных западных экспертов, якобы стоит Украине около 140 млрд грн в год. "Когда говорят, что не хватает на медицину, на образование, но это только таможня, это пересечение границы товарами. Но это еще не все. Есть еще и финансовая сфера, банковская, где разворовываются огромные средства, есть еще такая история, которая называется офшоры", - обнадежил Гриценко украинцев в эфире одного из телеканалов в августе 2018 г. Так что, по его словам, уже вскорости никакие кредиты МВФ нам не нужны будут вовсе, зато повысить стандарты жизни удастся до такого уровня, что наши люди не ехали бы в Польшу за 600 евро в месяц, а получали их здесь. Одним словом, звучит, конечно, красиво да вериться с трудом.
 

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