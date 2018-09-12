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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина Ляшко. Дождались Вашингтона и заселили страну крупными рогатыми «скотиняками»

19:11 12.09.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Чем ближе очередные президентские выборы, тем яростнее претенденты на высший пост в государстве соревнуются в красноречии, обещая потенциальным избирателям все блага земные и даже немножечко небесных. В своем новом цикле материалов "Куда они двинут Украину" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует помочь избирателям немного лучше ориентироваться в потоке кандидатских обещаний, для чего мы попытались представить, какой будет Украина после победы каждого из кандидатов в президенты.

Конструируя образ Украины будущего, мы исходим из двух простых предположений. Первое - на президентских выборах победил некий конкретный кандидат и второе - он реализует или хотя бы активно пытается осуществить все то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании. При этом мы понимаем, что результат очень часто может оказаться абсурден, поскольку обещания и планы многих кандидатов явно противоречат друг другу. Но раз уже претенденты обещают строить страну абсурда, избиратель должен это знать.

Для удобства мы пытались представить Украину будущего по пяти главным направлениям: внутренняя политика, внешняя политика, социальная и культурная сферы и экономические преобразования. Кроме того, отдельным направлением выступает вопрос отношений с Россией и политика в отношении оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма.

Первым нашим героем станет один из самых эпатажных украинских политиков высшего эшелона - лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Начав свой трудовой путь "скотарем" в колхозе (отсюда, видимо, и тянется его любовь к крупному рогатому скоту и ругательству "скотиняки"), Олег Валерьевич достаточно быстро переквалифицировался в журналисты, а после и политики. В 2006 г. Ляшко впервые попал в парламент в качестве рядового депутата от Блока Юлии Тимошенко, но уже в следующем созыве со скандалом ушел от Тимошенко, создав собственный политпроект, ставший достаточно успешным.

На президентских выборах 2014 г. Ляшко вошел в тройку лидеров с результатом 8,32%. На парламентских выборах того же года его Радикальная партия заняла пятое место, получив 7,44% голосов, что позволило Ляшко обзавестись собственной фракцией в парламенте.

Несомненно, на нынешних выборах Ляшко опять постарается убедить избирателей в том, что он "свой в доску парень". Свои радикальные лозунги он подбирает очень расчетливо - так, чтобы потрафить максимально широким слоям украинцев. Но представим, что он победил и начал воплощать свои обещания в жизнь.

Внутренняя политика. "Ликвидировать должность премьер-министра"

Первым делом после победы на выборах и инаугурации Ляшко запускает широкомасштабную политическую реформу. "Мы предлагаем закон о выборах на пропорциональной основе, ликвидацию мажоритарки, закон о процедуре импичмента президента Украины, закон о временных следственных комиссиях Верховной Рады, новый состав Центризбиркома, отмену депутатской неприкосновенности, изменения в Конституции, которые убирают дуализм во власти, сокращение численности депутатов до 250, ликвидацию должности премьер-министра Украины, сокращение численности министерств до 10-12, восстановление управляемости страны через восстановление вертикали власти, подконтрольность власти народу. Вот что нужно сегодня украинцам", - заявил Ляшко, выступая в парламенте 10 июля 2018 г.

Центральным моментом в этой реформе является ликвидация должности премьера. Президент Ляшко сам возглавляет правительство и подбирает его состав. На первый взгляд, это переход на американскую модель. Но в США уже более двух столетий действует двухпартийная система, и президент там не единолично властвует, а разделяет власть с выдвинувшей его партией. Тот же Дональд Трамп при формировании правительства вынужден был подбирать такие кандидатуры, которые получили бы поддержку республиканского большинства в Сенате.

А президент Ляшко под видом "устранения дуализма власти" и "восстановления вертикали власти" фактически устанавливает свое единовластие

Он подбирает по принципу личной преданности руководителей министерств и ведомств, глав областных и районных администраций, и все они подчинены, подотчетны и подконтрольны только ему одному как главе всей вертикали исполнительной власти.

Кабинета Министров как коллегиального органа принятия решений больше не существует - все решает президент Ляшко. Да и вообще нет никакой системы сдержек и противовесов. Партия Ляшко по определению не может противопоставлять себя президенту Ляшко - она сверху донизу сформирована им самим единолично и является лишь инструментом в его руках. Правящая коалиция в парламенте упразднена - теперь есть только правящий президент Ляшко, который не делится властью ни с кем. И даже целая Верховная Рада не может повлиять на президента Ляшко и его исполнительную власть - таких полномочий депутаты лишены, им остается только принимать законы, устраивающие президента Ляшко (все другие он ветирует). Потому и число депутатов сокращено почти вдвое: 250 парламентариев вполне хватит, чтобы изображать демократию, прикрывая автократию Ляшко.

Кстати, все те, кто считал эти планы Ляшко бредом, теперь - после победы Ляшко - горько сожалеют. Хотя их предупреждали, что тот, над кем много смеются, может оказаться очень мстительным, когда дорвется до власти.

Внешняя политика. "Прекратить сидеть на игле внешних кредитов"

Не менее радикальные перемены происходят при президенте Ляшко во внешней политике Украины. Причем внешняя и внутренняя политика у него крепко связаны. Ведь ту же реформу системы власти он обосновал необходимостью создать "почву для экономического роста, для восстановления страны, чтобы она стала сильной, чтобы не было марионеток, которые сегодня раздирают страну на части и проводят волю внешних центров вместо того, чтобы проводить волю украинского народа".

Под внешним центром, от чьего диктата необходимо избавиться, Ляшко понимает прежде всего МВФ и других кредиторов Украины. Он любит подчеркивать, что нужно "прекратить сидеть на игле внешних кредитов" и что "законы необходимо принимать для украинцев, а не для МВФ или еще кого-то".

Такой внешнеполитический разворот имеет несколько важных последствий. Прежде всего западные партнеры Украины воспринимают его как смену приоритетов Украины. Раньше приоритетной задачей Украины считалось противодействие российской агрессии, и Запад помогал Украине мобилизовать необходимые для этого ресурсы, в том числе финансовые, одновременно создавая препятствия поступлению заемных средств в российскую экономику.

При президенте Ляшко Украина прекращает сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Но это, конечно, не снимает с Украины обязанности платить по уже полученным кредитам

Перспектива объявления Украиной дефолта побуждает западных партнеров полностью пересмотреть свои отношения как с Украиной, так и с Россией. Когда Украина принимает явно недружественные решения по отношению к Западу, теряется смысл для Запада проявлять солидарность с Украиной и сохранять санкции против России.

К тому же радикально портятся отношения между Украиной и ЕС. "Нужно требовать пересмотра соглашения с Евросоюзом, отмены унизительных квот и пошлин", - заявил Ляшко 19 июля 2018 г., предложив правительству "предпринять зеркальные меры к продукции европейских производителей". Разумеется, президент Ляшко проводит эту политику со всей радикальной настойчивостью. Несколько обменов "зеркальными мерами" ввергают Украину и ЕС в затяжную торговую войну. Соглашение об ассоциации превращается в фикцию, а лидеры ЕС и ведущих стран ЕС категорически заявляют о том, что Украина не будет принята в ЕС никогда.

Параллельно портятся отношения между Украиной и НАТО. Финансовые проблемы, обострившиеся после разрыва с МВФ, вынуждают Украину сократить расходы на оборону и затормозить переход на стандарты НАТО. "Окно возможностей" для обретения членства в НАТО захлопывается.

Таким образом, Путин получает многократное удовольствие. На европейской интеграции Украины поставлен крест, как и на вступлении Украины в НАТО. Денег на укрепление армии у Украины нет, в то же время российский военно-промышленный комплекс после отмены западных санкций подпитывается западными кредитами и наращивает мощь армии РФ. Конечно, Кремль уверяет, что Россия, "как и всегда", ни на кого не собирается нападать.

Экономика. "Каждый арендатор будет обязан держать коров"

Впрочем, рядовые украинцы о политике внутренней и внешней, думают мало - их внимание отвлечено экономическими реформами. Они у президента Ляшко, который, напомним, сосредоточил в своих руках всю исполнительную власть, своеобразные.

"У нас 120 тыс. км дорог, которые нужно ремонтировать, изношенный на 95% подвижной состав, застарелое жилищно-коммунальное хозяйство, потребность в миллионах метров квадратных жилья - вот где возможности для развития металлургии и других отраслей экономики", - пообещал Ляшко в телеэфире 24 июля 2018 г. Президент Ляшко заваливает украинскую промышленность (и прежде всего металлургические комбинаты Ахметова, как поговаривают злые языки) госзаказами. На это уходят круглые суммы из госбюджета, зато работники осчастливленных предприятий довольны.

Довольны при президенте Ляшко и селяне. Они никогда не смогут продать свою землю - мораторий продлен навечно и записан в Конституции. Зато выполнено все то, что Ляшко пообещал 26 июля 2018 г. в своем программном заявлении: "Я верну жизнь, работу и корову в украинское село!"

Каждая сельская семья, которая держит корову, получила 5000 грн господдержки. Каждый сельхозпроизводитель, построивший коровник, получил из госбюджета компенсацию 50% стоимости строительства. Каждый, кто купил украинский трактор, сеялку или иной сельхозреманент, получил 40% компенсации. Сельхозкооперативы на пять лет освобождены от уплаты налогов и получили от государства доильные аппараты и холодильные установки.

Также выполнено и самое радикальное обещание: "Каждый, кто арендует землю, будет обязан держать коров: на один арендованный гектар - одну корову"

По информации Госгеокадастра, общая площадь сельхозземель, переданных в аренду, на начало 2018 г. составила 16,9 млн га. Поголовье коров в Украине, по данным Госстата, на 1 июля 2018 г. составило 2 млн, из которых менее 0,5 млн - в сельхозпредприятиях (главным образом на арендованных землях), более 1,5 млн - в хозяйствах населения (на собственных землях). Благодаря президенту Ляшко поголовье коров на арендованных землях выросло более чем в 30 раз - с 0,5 млн до 16,9 млн, а общее поголовье коров в Украине - более чем в девять раз - с 2 млн до 18,4 млн.

Сельского населения в Украине 13 млн человек. Получается почти по полторы коровы на каждого сельского жителя. А вся остальная страна работает на то, чтобы профинансировать дотации и компенсации, выделяемые государством на содержание коров.
 

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