Украина Рабиновича. Голубь капитуляции с путинской мантрой под крылом

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Если бы лидеру «За життя» удалось запустить даже мизер из обещанного, это привело бы сначала к хаосу, а затем к параличу и саморазрушению государства. Прямо как в любимой путинской мантре "Украина - failed state".

Чем ближе очередные президентские выборы, тем яростнее претенденты на высший пост в государстве соревнуются в красноречии, обещая потенциальным избирателям все блага земные и даже немножечко небесных. В своем новом цикле материалов "Куда они двинут Украину" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует помочь избирателям немного лучше ориентироваться в потоке кандидатских обещаний, для чего мы попытались представить, какой будет Украина после победы каждого из кандидатов в президенты.

Конструируя образ Украины будущего, мы исходим из двух простых предположений. Первое - на президентских выборах победил некий конкретный кандидат, и второе - он реализует или хотя бы активно пытается осуществить все то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании. При этом мы понимаем, что результат очень часто может оказаться абсурден, поскольку обещания и планы многих кандидатов явно противоречат друг другу. Но раз уже претенденты обещают строить страну абсурда, избиратель должен это знать. Для удобства мы пытались представить Украину будущего по пяти главным направлениям: внутренняя политика, внешняя политика, социальная и культурная сферы и экономические преобразования. Кроме того, отдельным направлением выступает вопрос отношений с Россией и политика в отношении оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма.

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Первым делом после победы на выборах и инаугурации Ляшко запускает широкомасштабную политическую реформу. Центральным моментом в этой реформе является ликвидация должности премьера. Президент Ляшко сам возглавляет правительство и подбирает его состав.

Вторым нашим героем стал 65-летний Вадим Рабинович, который называет себя "молодым перспективным политиком", дескать, занимается таким родом деятельности всего четыре последних года. Речь, похоже, идет исключительно о публичной части его карьеры, ведь хвастаться непубличной, но богатой на различные скандалы обратной стороной медали своей жизни Рабиновичу как-то совсем не с руки.

Впрочем, эти скелеты в шкафу дают фору по одиозности любым современным выходкам нынешнего лидера партии "За життя". Чего только стоит всего лишь одно решение СБУ от 24 июня 1999 г. о запрете Рабиновичу въезжать в Украину сроком на пять лет "в связи с полученными сведениями о причастности гражданина Израиля Рабиновича к деятельности, наносящей значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны".

Что же касается периода "омоложения перспективой", то в 2014-м он действительно впервые баллотировался в президенты Украины, заняв почетное седьмое место с результатом 2,25%. Собственно, за это в том же году Рабинович удостоился высокого №4 в списке "Оппоблока" и прошел в Верховную Раду, но практически сразу же ему стало тесно в компании экс-"регионалов". Посему собственную партию с безликим названием "Центр" он переименовал в жизнеутверждающий бренд-тост "За жизнь", приобщив к партстроительству известного нардепа-украинофоба из Харькова Евгения Мураева, которому как раз четыре с половиной года назад Рабинович официально продал телеканал NewsOne. И уже с данной площадки оба стали бомбить кремлевскими тезисами не только украинскую власть, но и мешать с известными продуктами жизнедеятельности своих бывших соратников-"оппоблоковцев" в расчете получить лишние баллы на крайне ограниченном пророссийском электоральном поле. А теперь к ним еще и присоединился, выглядит так, что в качестве куратора, одиозный кум Путина Виктор Медведчук.

Мечта о голубе капитуляции

"Самое первое и самое главное, без чего любые умные разговоры об экономике будут бессмысленны, - это прекращение войны на Донбассе. Этим вопросом надо заняться в первую очередь", - заявил Рабинович во время презентации партийной программы "жизнелюбов" под романтичным названием "Украинская мечта" в прямом эфире партийного телеканала NewsOne. Там же одновременно прошли "выборы" того, кто будет заниматься этим первоочередным направлением, и таким счастливчиком "совершенно неожиданно" стал кум Путина Виктор Медведчук, давно и безрезультатно пытающийся раскрутить свой унылый проект "Украинский выбор".

Рецепт мира от "За життя" прост - это поиск компромисса на прямых переговорах с ДНР и ЛНР, без каких-либо западных посредников, но с участием Кремля, который "имеет влияние на непризнанные республики".

Параллельно Украина должна объявить о своей нейтральности и внеблоковости "по типу Швейцарии Восточной Европы" (то есть де-факто имеется в виду даже не федеративное, а конфедеративное устройство нашей страны). А также восстановить в полном объеме торговлю с Россией и всем СНГ, выйдя как минимум на показатели до 2014 г. Иными словами, Киев по мирному плану Рабиновича обязан пойти на все те уступки, которые Москва безуспешно добивалась своей вооруженной агрессией, и фактически под видом "голубя мира" запустить "голубя капитуляции".

Относительно ЕС и США, то с ними, по словам Рабиновича, "мы должны соблюдать самые лучшие отношения", поэтому не грех им выдвинуть два ультимативных требования. "Из-за войны мы понесли огромные потери - нам обязаны выделить кредиты по нулевой ставке для восстановления наших территорий. При этом по долгам, которые накрутили нам за эти годы, пусть сделают отсрочку на 40-50 лет, если не хотят, чтобы мы объявили дефолт", - жестко и прагматично указал Рабинович коллективному Западу их рамки возможностей в случае своего президентства. А параллельно успокоил украинцев: "Вы не бойтесь этого слова "дефолт", дефолт проводили и Россия, и Аргентина, все были в дефолте и сейчас процветают".

Торжество левой демагогии

"Перейду к одному из самых непопулярных решений - возвращению в госсобственность стратегически важных объектов. Я - рыночный человек и вырос в бизнесе, но другого пути у Украины сейчас нет. Надо вернуть все важные отрасли под контроль государства, в частности нефте- и газодобывающую, что позволит снизить тарифы в три раза", - популярно расшифровал Рабинович зрителям NewsOne свои леворадикальные шаги в реализации программы "Украинская мечта" уже в первые 100 дней после прихода к власти. Кроме того, по словам главного "жизнелюба", сразу же в три раза будет повышена пенсия и минимальная зарплата, а пенсионеры вообще освободятся от уплаты коммуналки.

За счет чего, спрашивается? Элементарно, Ватсон, - все миллионы гектаров украинской земли Рабинович запланировал национализировать в "национальный земельный банк" и сдавать в аренду на долгосрочной основе украинским и зарубежным аграриям как минимум по $500/га. А с помощью принятия "закона о жесточайшей банковской тайне" все деньги мира, дескать, окажутся у наших ног. В Запорожье, Николаеве и Херсоне "жизнелюбы-мечтатели" обещают открыть офшоры "по типу швейцарского города Цуг, где каждый человек сможет зарегистрировать компанию и платить пониженные налоги", а во Львове, Одессе и Харькове - порто франко, что, между прочим, необязательно обеспечит бурный экономический рост, зато хорошо ложится в медведчуковскую концепцию федерализации Украины. Ну и, само собой, назло международным картелям поднять до небес украинский хай-тек путем банального "избавления от комплексов неполноценности, "младшего брата" и создания технологических парков, кластеров и всевозможных хабов, чтобы развивать свой человеческий и научно-технический потенциал".

В общем, для "бабушек Рабиновича" все ясно, понятно и до гениальности просто. Нужно только немножко помечтать, что, как известно, совершенно не наносит вред здоровью, тем более что Рабинович клятвенно обещает "восстановить конституционное право на бесплатное медицинское обслуживание" и "безоговорочно отменить все реформы".

И такая риторика полностью соответствует партийной программе "За життя", где черным по белому написано: "Партия провозглашает, что социализм в Украине - это современная рыночная экономика, которая обеспечивает развитие социально ориентированного государства. Партия призывает всех граждан Украины, которым небезразлична судьба страны, к борьбе за торжество больших ценностей - Справедливости, Свободы и Равенства!" Кстати, нечто подобное мы уже видели в программных документах СДПУ (о) 15-20 лет назад.

Государственное самоубийство

"Мы берем на себя первое предвыборное обязательство - в течение трех месяцев после победы партии провести референдум по десяти основополагающим вопросам страны: ее тип, территориальное устройство, участие в международных организациях и так далее. И, уже согласно народному решению, неуклонно вести страну избранным курсом", - также в эпохальном эфире NewsOne от 25 июля провозгласил Рабинович основы своих изменений во внутренней политике, которую уже на старте его президентства, похоже, ждет погружение в настоящий хаос.

Но какой бы путь не избрал своим волеизъявлением народ, лидер "За життя" обязательно создаст уникальное для всего мира разделение функций власти и оппозиции - первой достается экономический блок, а вот второй - все силовые органы.

Тем самым государство как организация политической власти добровольно отказывается от своей монополии на насилие, отдав ее в полное распоряжение своим внутриполитическим конкурентам-оппозиционерам.

Что, несомненно, аукнется уже не какой-то там "войной всех против всех", а реально парализует все без исключения государственное управление. Обещанное же ограничение количества каденций нардепов одной под громким лозунгом "Парламентарий, оставшийся на второй срок, - это уже потенциальный вор" лишь подольет масла в огонь нескончаемой турбулентности в стране.

В итоге, если бы президенту Рабиновичу удалось запустить даже мизер из своих внутриполитических обещаний, это привело бы сначала к хаосу, а затем к параличу и тотальному саморазрушению государства. Наконец, даже за один невыполненный обет перед избирателями, причем чего бы он ни касался, главный "жизнелюб" готов нести не просто политическую, но и уголовную ответственность, что будет позволять отдельный закон Рабиновича, а все его соратники в парламенте должны быть тотчас из него отозваны. Такое себе групповое политическое самоубийство на высшем государственном уровне, прямо как в любимой путинской мантре "Украина - failed state".