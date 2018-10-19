Украина Садового. Уже не колония США и без крепостного права

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

В случае торжества мэра Львова на президентских выборах-2019 непримиримая битва в стиле Дон Кихота с различными статусными мельницами станет, по сути, одной из основ новой государственной политики. Точнее, ее свежего пиар-сопровождения.

Чем ближе очередные президентские выборы, тем яростнее претенденты на высший пост в государстве соревнуются в красноречии, обещая потенциальным избирателям все блага земные и даже немножечко небесных. В своем новом цикле материалов "Куда они двинут Украину" в рамках проекта "Выборы-2019. Какой нам нужен президент" "ДС" пробует помочь избирателям немного лучше ориентироваться в потоке кандидатских обещаний, для чего мы попытались представить, какой будет Украина после победы каждого из кандидатов в президенты.

Конструируя образ Украины будущего, мы исходим из двух простых предположений. Первое, на президентских выборах победил некий конкретный кандидат, и второе - он реализует или хотя бы активно пытается осуществить все то, что обещал избирателям во время предвыборной кампании. При этом мы понимаем, что результат очень часто может оказаться абсурден, поскольку обещания и планы многих кандидатов явно противоречат друг другу. Но раз уже претенденты обещают строить страну абсурда, избиратель должен это знать. Для удобства мы пытались представить Украину будущего по пяти главным направлениям: внутренняя политика, внешняя политика, социальная и культурная сферы и экономические преобразования. Кроме того, отдельным направлением выступает вопрос отношений с Россией и политика в отношении оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма.

Лидер "Самопомочі" и львовский мэр Андрей Садовый сделал в октябре два эпохальных заявления. Во-первых, на фоне перманентных приглашений в свою команду со стороны другого идейно близкого кандидата на пост главы государства Анатолия Гриценко он во всеуслышание объявил, что сам идет в президенты. А, во-вторых, Садовый пообещал больше не баллотироваться в городские головы Львова. Тем самым четко проартикулировал о решительном желании двигаться вперед и только вперед.

"Самопоміч" означает самоуверенность

"У Садового три каденции - я уже фактически более 12 лет. Я просто сегодня чувствую, что если не перейду на более высокий уровень и не буду работать для страны, мы можем потерять то, что имеем здесь во Львове", - объяснил львовский градоначальник свою позицию в большом интервью для львовского интернет-издания Zaxid.net, официально принадлежащего, кстати, его жене Екатерине Кот-Садовой. А на встречный вопрос, если, допустим, вы не выиграете президентские выборы, лидер "Самопомочі" сказал, как отрезал: "Я выиграю выборы - это раз. Во-вторых, я готов на следующие 10 лет переехать в Киев, работать в Киеве. Но под старость вернусь во Львов и буду во Львове".

Безусловно, быть всегда уверенным в своих силах - это похвально и даже в целом правильно, хотя, согласно соцопросам, за последние три года президентский рейтинг Садового обвалился ни много, ни мало, а в шесть раз. Например, по данным социологической группы "Рейтинг", в октябре 2015 г. за львовского мэра на выборах президента были готовы проголосовать 12% тех украинцев, кто намерен прийти на избирательные участки и уже определился с выбором, сейчас же таковых осталось лишь чуть более 2%. Да и прошлый триумф "Самопомочі" на парламентских перевыборах-2014 с сенсационными 11% голосов основывался на трех китах, которые вторично уже вряд ли способны всплыть.

Первый - это присутствие в команде исключительно "новых лиц", ранее никогда не пребывавших в Верховной Раде, то есть без какого-либо негативного политического шлейфа. Вторым китом была эксплуатация во всем и везде умеренности, а не радикализма, и рассудительности, а не максимализма. Ну а третьей составляющей общего успеха являлось личное реноме Садового, действительно сделавшего из Львова привлекательный центр как для внутриукраинского, так и для международного туризма. Но на сегодняшний день по всем трем пунктам - одни проблемы, что, впрочем, не мешает "Самопомочі" и ее лидеру продолжать ставить все те же, весьма заезженные пластинки.

Битва со статусными мельницами

Наряду с тем, что "новые лица" из команды Садового за последние четыре года изрядно примелькались и ничего особо нового не предложили, сама партия в одночасье порвала со своим респектабельным либерализмом, сделав основную ставку на революционный радикализм, олицетворенный во многом не самим партийным лидером, а экспрессивным крылом имени Семена Семенченко и Егора Соболева. Как это было и во время приснопамятной торговой блокады ОРДЛО, и в ходе прошлогоднего так называемого "Михомайдана". Вообще-то пламенная борьба с совершенно виртуальным "особым статусом Донбасса" уже стала своеобразной визитной карточкой даже умеренной части "Самопомочі". Тем самым за пояс были заткнуты даже такие записные радикалы, как Олег Ляшко сотоварищи, а также давние львовские недруги Садового из "Свободы" Олега Тягнибока.

Таким образом, в случае торжества мэра Львова на президентских выборах-2019 непримиримая битва в стиле Дон Кихота с различными статусными мельницами станет, по сути, одной из основ новой государственной политики. Точнее, ее свежего пиар-сопровождения, а в пиаре Садовый действительно мастак. В реальности же ему придется использовать тот же набор политико-дипломатического инструментария, которым оперирует и нынешняя властная команда Петра Порошенко. К тому же, учитывая программные положения с недавних пор союзного "ДемАльянса" о том, что безопасность на оккупированных и прилегающих к ним территориях должна обеспечиваться не только украинскими военными, но и с помощью международных миротворческих сил, разглядеть какую-то новизну в подходах на этом направлении Садового-президента будет очень сложно.

Однако для подтверждения данных украинцам своих жестких предвыборных обещаний декларироваться будет несколько иное, если не совершенно противоположное, что вызовет заметное непонимание со стороны коллективного Запада. Тут-то до Вашингтона, Брюсселя и других западных столиц вдруг начнет доходить, что в программных документах "Самопомочі" аббревиатур ЕС и НАТО нет и никогда не было, а упоминается лишь отстаивание отказа от внеблокового статуса Украины. Кроме этого, наконец, выяснится, что партия Садового выступает за политику "национального экономического прагматизма", которая призвана избавить страну от статуса "экономической колонии". Правда, демонстративные бои Киева с этим таким же виртуальным статусом может вызвать реальное охлаждение отношений и с Евросоюзом, и с США, рискуя оставить Украину де-факто наедине в продолжающейся войне с Россией.

Расчет на абстрактные "выхлопы"

"Бюджет страны - примерно 1 трлн. грн. Он не такой, как хотелось бы, денег лишних нет. Но если мы начнем внедрять цифровую экономику, тогда есть шанс его увеличить. Так мы сможем существенно сократить количество людей, которые работают в государственном управлении. Считаю, что в Украине нужно ликвидировать областные государственные администрации как власть. Пользы от них нет. Основную ставку нужно делать на города. А вместо ОГА должны быть небольшие офисы, которые должны быть в подчинении правительства и помогать городам иметь лучшую координацию с Кабмином", - поделился Садовый своим видением системы госуправления со студентами Сумского госуниверситета 16 октября. И добавил, что по его убеждению, это серьезно уменьшит бюджетную нагрузку, высвободит средства, которые можно будет инвестировать в технологии, которые дадут наибольший "выхлоп" для страны.

То есть лишь один этот пример позволяет предположить, что при президентстве лидера "Самопомочі" украинцам представится возможность наблюдать за всяческими инициативами Банковой поэкспериментировать с вертикалью исполнительной власти в расчете на некие абстрактные "выхлопы". Хотя в реальном измерении ликвидировать ОГА как класс будет достаточно сложно, ведь институт местных госадминистраций прописан в Конституции, для изменения которой, как известно, нужно иметь в ВР более 300 голосов. Так что подобное экспериментаторство, скорее всего, просто ограничится сопутствующим громким пиаром Садового.

Аналогичных имитаций "самопомічних" реформ на телекамеры стоит ожидать во всех общественно важных сферах внутренней политики плоть до излюбленной нынешним львовским мэром и его соратниками темой борьбы с коррупцией. Между прочим, для такого процесса Садовым уже сейчас подобрана соответственная яркая обложка - "разрыв коррупционной круговой поруки в политике". Само собой, никакой конкретики к данному определению не прилагается, кроме упования на уже существующую в Украине антикоррупционную инфраструктуру, к созданию которой, надо признать, приложили свою руку и представители "Самопомочі".

Гибкость "технологической модернизации"

Не менее обтекаемо звучит в сегодняшних предвыборных высказываниях Садового и некая "технологическая модернизация", обязательно упоминаемая им параллельно с необходимостью преодоления коррупции. Впрочем, если покопаться в программе его партии, речь, по всей видимости, идет о следующих двух постулатах.

Первый - "сосредоточение усилий и ресурсов на приоритетах, которые обеспечат создание качественных рабочих мест, увеличение экспорта и импортозамещения, среди которых высокие технологии, машиностроение и углубленная переработка". И второй более конкретизированный - "создание точек роста и инструментов развития - технологических и индустриальных парков, экспортно-кредитного агентства, банка развития и фонда модернизации". Вот, собственно, и все составляющие "украинского экономического чуда", которое мэр Львова обещает сделать былью, если народ доверит ему пост главы государства.

В остальном программные партийные установки оставляют настолько широким пространство для их толкований, что маневрировать в своей экономической политике можно буквально по-всякому. Чего, к примеру, стоят хотя бы такие "поэтические" формулировки: "освобождение малого и среднего бизнеса от крепостничества финансово-промышленных групп путем введения реальной антимонопольной политики", "обеспечение доступной стоимости финансовых ресурсов" либо "активная роль государства в мировой борьбе за ресурсы, инвестиции и рынки". Но одной такой политической "поэзией" сыт явно не будешь.

УКРАИНА ЛЯШКО. ДОЖДАЛИСЬ ВАШИНГТОНА И ЗАСЕЛИЛИ СТРАНУ КРУПНЫМИ РОГАТЫМИ "СКОТИНЯКАМИ"

УКРАИНА РАБИНОВИЧА. ГОЛУБЬ КАПИТУЛЯЦИИ С ПУТИНСКОЙ МАНТРОЙ ПОД КРЫЛОМ

УКРАИНА ГРИЦЕНКО. "ПРОСВЕЩЕННЫЙ АВТОРИТАРИЗМ" И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО

УКРАИНА ТИМОШЕНКО. НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КАНЦЛЕРОВСКОГО ТИПА

УКРАИНА БОЙКО. ЛАЙТ-ВЕРСИЯ КАПИТУЛЯЦИИ С ДИКТАТУРОЙ "ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОВЕРИЯ"