Украина Бойко. Лайт-версия капитуляции с диктатурой «правительства доверия»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Поход Юрия Бойко на президентские выборы 2019 г. - фактически последний шанс для этого сопредседателя партии "Оппозиционный блок" показать хоть какой-то более-менее приличный результат во всей своей богатой политической биографии. По крайней мере, если верить актуальным замерам политических рейтингов, которые проводят украинские социологические службы. Хотя единожды Бойко уже выдвигался на пост главы государства в 2014-м, получив позорные 0,19% голосов избирателей и 14 место соответственно.

И об этом факте ему не устает повторять дуэт путинских "жизнелюбов" Вадим Рабинович и Виктор Медведчук, требуя от главного публичного лица фирташевского крыла в "Оппоблоке" привычно капитулировать перед ними как сильнейшими, молчать в дудочку и работать на их, Рабиновича-Медведчука, результат. Правда, Бойко может также напомнить куму Путина одну неприятную страницу в их общей предвыборной деятельности, когда медведчуковская СДПУ(о) затянула на парламентских выборах-2006 бойковскую Республиканскую партию в "Оппозиционный блок "Не Так!" (кстати, еще одним участником того блока была партия "Центр", которую Рабинович впоследствии ребрендировал в "За жизнь"). Итог такого "широкого объединения" Бойко с Медведчуком был весьма показательным - 1,1% или 11 место.

Так что если бы фирташевцы тогда не запрыгнули в уходящий поезд Януковича, при втором премьерстве которого в 2006-2007 гг. Бойко оказался министром топлива и энергетики, то о нем как о реальном политическом персонаже все давно уже забыли бы. А так он сейчас имеет публичную площадку в Верховной Раде как лидер парламентской фракции экс-"регионалов", иногда даже вступая в "петушиные бои" с самим Олегом Ляшко. Приплюсовав же к этому неограниченное время эфира на фирташевско-левочкинском "Интере", Бойко действительно рассматривается в качестве реального претендента на звание "единого кандидата от Юго-востока", готового реализовать свою демагогичную по форме, но капитулянтскую по сути президентскую программу.

"Мирная" лайт-версия капитуляции

"Конечный результат у нас один - это достижение мира, это возврат территории, возврат мира в страну. Мы еще раз донесли свою позицию. Что это должны быть прямые переговоры между Украиной и непризнанными республиками под контролем России и Америки. Как гарантов соблюдения достигнутых договоренностей. Потому что это наша задача, имею в виду Украины, вернуть территории и людей", - объявил Бойко в эфире "Интера" 14 сентября то, о чем он и его ближайший соратник Сергей Левочкин говорили на встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером. При этом бойковское уточнение "наша задача, имею виду Украины" тут прозвучало особенно знаково, ведь на прямых переговорах Киева и фейковых "ДНР" и "ЛНР" всегда настаивал исключительно Кремль.

Собственно, Бойко даже не пытается скрывать, что выступает в Украине чуть ли не официальной пятой колонной Кремля, конкурируя с другими "пятиколонниками" разве что за лидерство в ней. Так что перво-наперво в случае президентства данного "газового профессионала" украинцы будут вынуждены наблюдать за лайт-версией капитуляции. А именно: подписанием "мирного договора" Бойко со всяческими пушилиными, пасечниками и прочими на тот момент выжившими персонажами с оккупированных Россией территорий Донбасса. При непременном участии улыбающегося Путина, который и вправду тем самым докажет, что всех переиграл. А вот присутствие на этом печальном для нашей страны и всего цивилизованного мира действе удрученных увиденным американцев - это уж вряд ли. Свой позор Украина в таком случае будет проглатывать исключительно самостоятельно.

О чем, спрашивается, будет этот договор о "мире"? Да о всем, о чем Москва на тот момент захочет под марочкой "полноценной реализации минских соглашений". Например, упирались федеративным отношениям с ОРДЛО, нате конфедеративные. Не хотели амнистии боевикам, получите обязательную квоту "представителей Донбасса" (то есть топ-боевиков) в украинском парламенте и правительстве даже на позициях вице-спикера и вице-премьера. Противились местным выборам в "ДНР" и "ЛНР", извольте просто признать легитимными состоявшиеся 11 ноября 2018 г. псевдовыборы в "народных республиках" и дальше в том же духе, насколько у Кремля хватает фантазии.

"Профессиональная" демагогия русофила

"У нас 2,5 млн человек работают в России, зарабатывают там деньги, чтобы поддерживать семьи, оставшиеся в Украине. Наше государство невозможно взять и поставить куда-то между Францией и Бельгией. Наш сосед - это Россия, и нам необходимо как-то с этим жить, выстраивать отношения", - тоном профессионала-прагматика, которого беспокоит исключительно поднятие уровня жизни украинцев, любит Бойко прикрывать свою и сотоварищи ориентацию исключительно на Москву.

Само собой, после прихода "оппоблоковцев" к власти разворот Киева в сторону Кремля будет всеобъемлющим и беспросветным. И все в духе предвыборной программы, где, правда, написано несколько витиевато: "Восстановить экспортный потенциал, снять политические барьеры для украинских товаров и услуг на внешних рынках". Ведь политическими барьеры для украинской продукции делает только Россия, требуя от нас возвращения в статус "младшей сестры" хотя бы в виде сегодняшней Беларуси Александра Лукашенко. Ну а желание Бойко отменить военный сбор, что обязательно будет сделано, в целом станет символом отказа от курса на укрепление украинской обороноспособности, все, как было при Януковиче со всеми вытекающими из этого последствиями. Исходя из "восстановления дружбы с соседом", Бойко даже рассчитывает имитировать выполнение своих демагогических обещаний для простого народа. Например, повысить в два раза прожиточный минимум, но для этого потребуется включить "печатный станок", так что простой народ заметить какого-либо повышения вряд ли успеет - все съест инфляция.

При этом, как и обещано, власть Бойко будет гарантировать госзаказы и инвестиции национальному товаропроизводителю в национальную экономику. Кто конкретно имеется в виду под этим "национальным товаропроизводителем", догадаться, в принципе, несложно. Это, во-первых, давний бойковский компаньон Дмитрий Фирташ, который триумфально вернется в Киев из нынешнего "заточения" в австрийской Вене. Во вторую очередь преференции, вероятно, получит Ринат Ахметов, если, конечно, он сейчас перестанет портить нервы Бойко своими угрозами двигать в президенты своего "яппи" Александра Вилкула. Ну а дальше в очередь на "освоение госзаказов" выстроятся все остальные олигархи, а получение ими "бонусов" от власти окажется в прямой зависимости от допуска в свои компании "новых акционеров", опять же, как "в старые добрые времена".

Мечты о диктатуре "правительства доверия"

Как ни странно, но во внутренней политике особый упор "оппоблоковцы", восстанавливающие во всей красе порядки элитной коррупции, сделают на крайне популярную в народе борьбу с коррупционерами. Это будет называться "выполнением предвыборной программы по установлению диктатуры закона". Безусловно, бороться с коррупцией Бойко станет весьма избирательно, выбрав своими жертвами отдельных знаковых "папередников", точно как в истории посадки Януковичем Тимошенко. Только в условиях возвращения Украины в орбиту Путина на глубокую обеспокоенность Запада избирательным правосудием Киев вообще сможет не обращать ни малейшего внимания и даже плевать с колокольни.

Параллельно под раздачу "диктатуры закона" подпадут всяческие "экстремисты и радикалы", а ими можно обзывать любых несогласных с властью оппозиционеров, особенно украиноцентричных, которых Бойко и ему подобные любители совка и "русского мира" давно воспринимают как кость в своем горле. Вообще, различные совковые определения новая бойковская власть будет тиражировать с завидным постоянством - помимо "диктатуры закона" особо любимой станет формулировка "правительство доверия". И какая разница, что доверять такому правительству никто и не станет, главное - чтобы его реально боялись.

Таким образом, новый широкий протест украинцев против политики Бойко окажется всего лишь делом времени. Впрочем, о мирной революции или даже с минимальными жертвами, как во время Майдана в 2013-2014 гг., не может быть и речи - с оружием в руках на протестующих изначально пойдут специально привезенные в Киев из России омоновцы и прочие спецназовцы, устроив в нашей столице кровавую баню. А Путин в Кремле будет ухмыляться, рассказывая всем о "продолжении гражданской войны в несостоявшемся государстве Украина", а в действительности проведя тотальную оккупацию нашей страны нашими же руками.

Статьи по теме:

14.09.18 Украина Тимошенко. Народная республика канцлеровского типа

Если у Тимошенко получится реализовать свой план и стать канцлером, то Украину ждут интересные, но крайне опасные потрясения.



13.09.18 Украина Гриценко. «Просвещенный авторитаризм» и спецпредложение для Коломойского

Опираться в своих преобразованиях Украины Гриценко планирует не столько на новый, сколько на старый чиновничий класс, ради чего даже намерен значительно подкорректировать закон о люстрации.



13.09.18 Украина Рабиновича. Голубь капитуляции с путинской мантрой под крылом

Если бы лидеру «За життя» удалось запустить даже мизер из обещанного, это привело бы сначала к хаосу, а затем к параличу и саморазрушению государства. Прямо как в любимой путинской мантре "Украина - failed state".



12.09.18 Украина Ляшко. Дождались Вашингтона и заселили страну крупными рогатыми «скотиняками»

Первым делом после победы на выборах и инаугурации Ляшко запускает широкомасштабную политическую реформу. Центральным моментом в этой реформе является ликвидация должности премьера. Президент Ляшко сам возглавляет правительство и подбирает его состав.

