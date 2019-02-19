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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Опасные выборы. Решится ли Россия на военную операцию в Молдове

 Артем ФИЛИПЕНКО / Деловая столица

Судя по тому, как в последнее время Москва разгоняет информационные волны, она всерьез опасается неблагоприятного для себя результата.

"Молдавское общество подталкивается к расколу и конфликтам, избиратели разделяются по принципу - за или против Запада. Это привычная политика творцов "цветных революций". Подобное мы уже наблюдали на Украине в 2014 г., когда был осуществлен государственный переворот". - это выдержка из интервью секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Выпадам российских политиков в адрес Украины сегодня уже никого не удивишь. Но столь жесткий комментарий относительно грядущих выборов в Молдове вызывает скорее недоумение. Тем более что в Молдове нет предпосылок для массовых акций протеста, подобных украинским.

Что же так подействовало на российского чиновника столь высокого ранга, что он стал фантазировать на излюбленную тему цветных революций и руки Вашингтона?

Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля, и они действительно могут оказаться решающими для соседней страны. От их исхода во многом зависит, вернется ли она в орбиту влияния России или сохранит пусть и декларативный, но прозападный курс. Для Украины же важно - останется ли позитивной динамика двусторонних отношений или она, Украина, получит в тылу не совсем дружественное государство. Ведь президент Молдовы Игорь Додон, чья Партия социалистов имеет шансы на победу, так и не дал внятного ответа на вопрос "Чей Крым?".

Пройти в парламент могут три ведущие партии, образующие "нелюбовный треугольник" - правящая Демократическая партия, пропрезидентская и пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейская непарламентская оппозиция в лице блока ACUM, объединяющего две партии - "Действие и солидарность" (PAS) и "Платформа Достоинство и правда" (DA). Как социалисты, так и ACUM жестко критикуют демократов и друг друга. Демократы платят им той же монетой.

Фаворитом выборов является ПСРМ, за которую по данным опроса Международного республиканского института готовы голосовать 39% респондентов, Демократическая партия пользуется поддержкой 14% граждан.

Две партии, образовавшие блок ACUM, имеют в общей сложности 21%: PAS - 13%, DA - 8%. Хотя, как показывает опыт, не всегда объединение партий дает автоматическое плюсование их рейтингов.

Главной же интригой остается то, кто пройдет по одномандатным округам. Возглавляемая олигархом Владом Плахотнюком Демпартия своевременно подстраховались. И впервые выборы в Молдове пройдут по смешанной системе (51 депутат - одномандатные округа, 50 - партийные списки). Грамотно распределены и избирательные округа. Например, Гагаузия, где сильны пророссийские настроения, имеет только два округа. Приднестровье также будет представлено двумя депутатами. Правда, голосовать молдавские граждане, живущие на неподконтрольной территории Левобережья Днестра, смогут только на правом берегу, поскольку сепаратистское руководство отказывается открывать участки для голосования в Приднестровье на том основании, что ПМР - "суверенное государство".

Приняты меры и от разного рода неожиданностей при голосовании диаспоры. На территории Российской Федерации, где, по подсчетам социалистов, работает около полумиллиона трудовых мигрантов из Молдовы, открыто всего 11 избирательных участков, в то время как в США и Канаде, где проживает около 100 тыс. молдавских граждан - 12.

Чтобы получить возможность формировать правительство и удержать власть, демократам необходимо взять 40-45 мест в парламенте. Формирование большинства из перебежчиков - дело техники.

Но, похоже, полной уверенности в положительном исходе голосования у демократов нет. Россия, судя по всему, сделала ставку исключительно на Додона и социалистов и отвергает попытки Демпартии наладить контакты. Помощь Москвы не ограничивается только информационной поддержкой. Например, после введения Россией санкций против Украины под угрозой оказался и молдавский экспорт, который осуществляется через украинскую территорию. Игорь Додон съездил в Москву и привез благую весть - вопрос улажен. Кроме того, Россия поспособствовала "по просьбе" Додона освобождению двух молдавских летчиков, которые пару лет назад попали в плен к афганским талибам.

На днях МИД Молдовы заявил о намерении отозвать из России посла Андрея Негуцу. Одна из версий относительно причин отзыва - посол не сделал все необходимое, чтобы воспрепятствовать открытию в Москве представительства приднестровских сепаратистов. Но вероятно, все гораздо проще: Негуца - ставленник Додона и его отстранение даст возможность повлиять на результаты волеизъявления молдавских мигрантов в России.

Москву не устраивает приход к власти в Молдове какой-либо из проевропейских сил, будь это даже условно-проевропейская Демпартия. Для России эта страна - сфера ее влияния, часть "русского мира", несмотря на то, что молдаване - не славяне и не входят в официальное число "братских" народов.

Кремлю также нужна маленькая моральная победа. Молдова раньше всех государств Восточного партнерства получила безвиз, работает Соглашение об Ассоциации с ЕС. И после "вот этого вот всего" граждане выбирают дружбу с Россией.

Наконец, можно решить и еще одну задачу: урегулировать длительный приднестровский конфликт на выгодных России условиях путем трансформации Молдовы в федерацию с широкими правами для Приднестровья и Гагаузии. Чем не идеальная модель для урегулирования "украинского конфликта"?

Судя по тому, как в последнее время Москва разгоняет информационные волны, она тоже всерьез опасается неблагоприятного для себя результата.

В начале года на ряде молдавских или условно молдавских сайтов появились статьи-страшилки о намерении Украины и Молдовы при поддержке США и Румынии убить командующего Оперативной группой российских войск в Приднестровье, о готовности взорвать склады российских вооружений в Колбасной, о желании Украины организовать провокацию. Бредовость этих измышлений была настолько очевидной, что даже приднестровские сайты не стали их публиковать.

Дальше - больше. 8 февраля сайт "Русская весна" публикует статью о якобы созданном "Союзе спасения Молдовы", состоящем из офицеров, которые якобы обязались "не допустить масштабной фальсификации итогов голосования на парламентских выборах, нарушения Конституции и вступления республики в НАТО, объединения с Румынией и вторжения иностранных войск на территорию страны". Источником информации назван офицер молдавской мотопехотной бригады, расположенной в Бэлце (Бельцах). А Бэлць - район с преобладанием русскоязычного населения, оплот социалистов.

Через пару дней Департамент информации и печати МИДа Российской Федерации обнародовал комментарий, в котором обвинил США во вмешательстве в избирательный процесс в Молдове. Основные претензии высказаны в адрес посла Соединенных Штатов Дерека Хогана, который, как утверждает российский МИД, публично "поддерживает одних политиков против других, раздает рекомендации по проведению парламентских выборов". И далее следует предупреждение: "очень не хотелось бы, чтобы Молдова стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, которые разрушили Ирак и Ливию, которые привели в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украины".

И вот теперь - заявление Патрушева.

Горький опыт последних лет, в том числе и опыт Украины, заставляет серьезно относиться к заявлениям России. А если исходить из заявленного и сказанного официальными лицами, то Москва всерьез считает Молдову очередным полем битвы со вселенским злом - Соединенными Штатами. Раз так, то для достижения цели хороши все средства: откровенная пропаганда, кибератаки, фейковые новости, работа ботов. И если не помогает - прямое вторжение, как в Украине, или попытка государственного переворота, как в Черногории.

Россия уже контролирует часть территории Молдовы - Приднестровье. Российский военный контингент, расположенный там, немногочислен. Однако есть и так называемые Вооруженные Силы ПМР, которые де-факто являются резервом российских войск. С тяжелой артиллерией, танками, "градами". Постоянно совершенствующие "боевое мастерство".

Что выберет Россия? Черногорский вариант с опорой на активный элемент? Призыв Додона "Путин введи войска"? Провокацию в ПМР с последующим обвинением Киева и Кишинева?

Приднестровье не Донбасс, а Молдова зажата между Украиной и Румынией. Обе страны недружественны России. С другой стороны, в Москве могут надеяться на то, что силовое разрешение конфликта сойдет им с рук и Запад не станет ломать копья ради маленькой страны. Да и Украина с Румынией в случае чего не имеют права вмешиваться во внутренние дела.

Впрочем, не исключена и более банальная причина. Информационная волна нужна, чтобы оказать давление на демократов - с одной стороны, и консолидировать и поддержать пророссийский электорат - с другой.

Развязки осталось ждать недолго. Вскоре мы узнаем, готова ли Россия вновь испытать мир на прочность.
 

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