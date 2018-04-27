Финансовые новости
- |
- 27.04.18
- |
- 19:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Первые выплаты по ВВП-варрантам ожидаются не ранее 2022г - эксперты
15:21 27.04.2018 |
Номинальный ВВП Украины, наиболее вероятно, к концу 2019 года превысит предусмотренное по государственным варрантам (ВВП-варранты) пороговое значение в $125 млрд, в то же время первые выплаты по ценным бумагам вряд ли начнутся ранее 2022 года, прогнозируют опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" инвестиционные эксперты.
По оценкам главного экономиста инвесткомпании "Драгон Капитал" Елены Белан, номинальный ВВП в 2019 году может составить $134 млрд.
Эксперт отмечает, что основными драйверами роста номинального ВВП в 2017 году были высокий рост цен на внутреннем и внешнем рынках, а также рост зарплат в госсекторе на фоне повышения минимальной заработной платы.
"В этом и следующем году влияние этих факторов несколько ослабнет ввиду ожидаемого замедления роста цен на основные экспортные товары на внешних рынках, ужесточения монетарной политики Нацбанка и менее стремительного увеличения зарплат в госсекторе. Тем не менее, рост дефлятора ВВП в текущем году будет оставаться двузначным, соответственно, при относительно стабильном среднегодовом курсе гривни номинальный ВВП еще к концу года превысит пороговое значение и составит $128 млрд, а в следующем достигнет уровня 2014 года - $134 млрд", - считает Е.Белан.
Схожих оценок придерживается главный экономист Альфа-банка (Украина) Алексей Блинов, который отмечает, что основной прирост номинального ВВП в последние годы был обусловлен инфляционными процессами. При этом эксперт отмечает, что индекс потребительских цен (ИПЦ), несмотря на свою простоту и доступность, не является универсальным показателем инфляционных процессов в экономике.
"Номинальный ВВП получил инфляционный прирост, в том числе за счет роста цен на товары украинского экспорта, который учтен в номинальных объемах и дефляторе ВВП, но напрямую практически не отражается в динамике показателя ИПЦ", - объяснил А.Блинов.
По его оценкам, рост номинального ВВП в 2018 году вновь существенно превысит рост реального ВВП: 20% против 3,2%.
"Ожидаемое повышение социальных выплат при прочих равных условиях гарантированно ускорит динамику номинального ВВП, однако существенная часть этого прироста гривневых доходов домашних хозяйств традиционно будет преобразовываться в импорт и инфляцию, поэтому эффект для динамики реального ВВП Украины не будет сопоставимым", - объяснил он свои предположения.
Руководитель аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен прогнозирует, что одним из ключевых драйверов активного роста номинального ВВП также будет выступать восстановление доходов домохозяйств в виде заработных плат.
"В настоящее время доля зарплат в совокупном распределении дохода составляет 39-40% ВВП, тогда как исторически она был на уровне 50% ВВП. Дальнейшее восстановление этой доли будет задавать темп и реального, и номинального ВВП, поскольку инфляция будет оставаться высокой", - полагает А.Вальчишен.
Относительно долларового эквивалента номинального ВВП, добавил эксперт, дальнейшая динамика показателя будет зависеть од толерантности экономики к монетарному режиму Нацбанка, который, как ожидается, будет и далее поддерживать высокие процентные ставки на гривню.
Макроаналитик "Конкорд Капитала" Евгения Ахтырко прогнозирует, что дефлятор ВВП в текущем году вновь превысит 10%, реальный рост ВВП несколько ускорится по сравнению с прошлым годом, соответственно рост номинального ВВП в 2018 году вновь будет существенным.
Вместе с тем она добавила, что девальвация национальной валюты в 2017 году была самой низкой с 2014 года: средний курс в 2017 году составил 26,6 грн/$1 против 25,55 грн/$1 в 2016 году.
Эксперты, однако, напоминают, что платежи по ВВП-варрантам, помимо объема номинального ВВП в долларах США, зависят от показателя роста реального ВВП, ожидания по которому свидетельствуют, что держателям ценных бумаг вряд ли стоит рассчитывать на крупные выплаты в ближайшие годы.
Е.Белан прогнозирует, что реальный ВВП в 2019 году вырастет на 3%, и если эти ожидания оправдаются, то выплата по ВВП-варрантам будет нулевая. Более того, добавила она, даже если исходить из самого оптимистичного на сегодняшний день прогноза реального роста ВВП в 4% от Всемирного банка, сумма выплаты в 2021 году (через год после обнародования итогов 2019 года - ИФ) может составить около $170 млн, или 0,13% ВВП.
"Обслуживание суверенных еврооблигаций обходится Украине в $1,1 млрд ежегодно", - обратила внимание эксперт.
Руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий прогнозирует, что выплаты по ВВП-варрантам начнутся не ранее 2022 года.
Кроме того, по его предварительным оценкам, общие выплаты по этим инструментам могут составить около $13-20 млрд в течение 2022-2040 гг., или менее 0,3% ВВП за этот период.
Е.Белан добавила, что выплаты по варрантам могут быть существенными в случае стремительного роста реального ВВП на фоне стабильного или укрепляющегося курса гривни.
"Если предположить, что рост экономики в 2019 году ускорится до 6%, то держателям варрантов в мае 2021 года необходимо будет выплатить около $1 млрд. В первые пять лет выплаты будут ограничены порогом, который с учетом суммы выпуска варрантов соответствует 0,84% номинального ВВП. Более существенные выплаты возможны начиная с 2026 года, когда истечет срок действия этого ограничения. Но, опять-таки, это возможно при условии, что экономика Украины будет расти более чем на 6% в год и курс гривни будет оставаться стабильным", - объяснила она.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Коломойскому следственная комиссия по пленкам Онищенко
|Первые выплаты по ВВП-варрантам ожидаются не ранее 2022г - эксперты
|Суд повторно арестовал 56% акций завода “Мотор Сич”, принадлежащих китайским инвесторам
|Лидеры Южной Кореи и КНДР договорились о ядерном разоружении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Иностранные инвесторы все больше интересуются украинскими активами - EY
|“Внутриватная” несовместимость. Почему пятая колонна Кремля не идет в ногу
|КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме
|Банкиры меняют прогнозы по доллару после сюрприза с курсом
|Зеленая ловушка: почему украинцам придется дополнительно платить за наличие возобновляемой энергии
|Замена Савченко: Зачем воскресили тему добровольцев
|Сеанс саморазоблачения. Почему венгерский МИД так волнует украинское гражданство
Это интересно
|США заподозрили Huawei в нарушении санкций США против Ирана
|Sony X Mount позволит владельцам смартфонов Xperia запускать на них игры с PS4
Установив аксессуар на гейпмаде DualShock 4, который присутствует в стандартном комплекте поставки PlayStation 4, а также закрепив на Sony X Mount смартфон, который необходимо синхронизировать с консолью, вы сможете запускать на экране Sony Xperia игры с PS4.
|Все Hyundai теперь будут такими: показана первая модель в новом стиле
|Китайцы сделали из Volvo “8-битный” кроссовер с распашными дверьми
|Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер
|Xiaomi в рамках подготовки к IPO обещает ограничить рентабельность - СМИ
|Microsoft довела до тюрьмы предпринимателя, который делал диски восстановления Windows