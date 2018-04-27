Первые выплаты по ВВП-варрантам ожидаются не ранее 2022г - эксперты

Номинальный ВВП Украины, наиболее вероятно, к концу 2019 года превысит предусмотренное по государственным варрантам (ВВП-варранты) пороговое значение в $125 млрд, в то же время первые выплаты по ценным бумагам вряд ли начнутся ранее 2022 года, прогнозируют опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" инвестиционные эксперты.

По оценкам главного экономиста инвесткомпании "Драгон Капитал" Елены Белан, номинальный ВВП в 2019 году может составить $134 млрд.

Эксперт отмечает, что основными драйверами роста номинального ВВП в 2017 году были высокий рост цен на внутреннем и внешнем рынках, а также рост зарплат в госсекторе на фоне повышения минимальной заработной платы.

"В этом и следующем году влияние этих факторов несколько ослабнет ввиду ожидаемого замедления роста цен на основные экспортные товары на внешних рынках, ужесточения монетарной политики Нацбанка и менее стремительного увеличения зарплат в госсекторе. Тем не менее, рост дефлятора ВВП в текущем году будет оставаться двузначным, соответственно, при относительно стабильном среднегодовом курсе гривни номинальный ВВП еще к концу года превысит пороговое значение и составит $128 млрд, а в следующем достигнет уровня 2014 года - $134 млрд", - считает Е.Белан.

Схожих оценок придерживается главный экономист Альфа-банка (Украина) Алексей Блинов, который отмечает, что основной прирост номинального ВВП в последние годы был обусловлен инфляционными процессами. При этом эксперт отмечает, что индекс потребительских цен (ИПЦ), несмотря на свою простоту и доступность, не является универсальным показателем инфляционных процессов в экономике.

"Номинальный ВВП получил инфляционный прирост, в том числе за счет роста цен на товары украинского экспорта, который учтен в номинальных объемах и дефляторе ВВП, но напрямую практически не отражается в динамике показателя ИПЦ", - объяснил А.Блинов.

По его оценкам, рост номинального ВВП в 2018 году вновь существенно превысит рост реального ВВП: 20% против 3,2%.

"Ожидаемое повышение социальных выплат при прочих равных условиях гарантированно ускорит динамику номинального ВВП, однако существенная часть этого прироста гривневых доходов домашних хозяйств традиционно будет преобразовываться в импорт и инфляцию, поэтому эффект для динамики реального ВВП Украины не будет сопоставимым", - объяснил он свои предположения.

Руководитель аналитического отдела группы ICU Александр Вальчишен прогнозирует, что одним из ключевых драйверов активного роста номинального ВВП также будет выступать восстановление доходов домохозяйств в виде заработных плат.

"В настоящее время доля зарплат в совокупном распределении дохода составляет 39-40% ВВП, тогда как исторически она был на уровне 50% ВВП. Дальнейшее восстановление этой доли будет задавать темп и реального, и номинального ВВП, поскольку инфляция будет оставаться высокой", - полагает А.Вальчишен.

Относительно долларового эквивалента номинального ВВП, добавил эксперт, дальнейшая динамика показателя будет зависеть од толерантности экономики к монетарному режиму Нацбанка, который, как ожидается, будет и далее поддерживать высокие процентные ставки на гривню.

Макроаналитик "Конкорд Капитала" Евгения Ахтырко прогнозирует, что дефлятор ВВП в текущем году вновь превысит 10%, реальный рост ВВП несколько ускорится по сравнению с прошлым годом, соответственно рост номинального ВВП в 2018 году вновь будет существенным.

Вместе с тем она добавила, что девальвация национальной валюты в 2017 году была самой низкой с 2014 года: средний курс в 2017 году составил 26,6 грн/$1 против 25,55 грн/$1 в 2016 году.

Эксперты, однако, напоминают, что платежи по ВВП-варрантам, помимо объема номинального ВВП в долларах США, зависят от показателя роста реального ВВП, ожидания по которому свидетельствуют, что держателям ценных бумаг вряд ли стоит рассчитывать на крупные выплаты в ближайшие годы.

Е.Белан прогнозирует, что реальный ВВП в 2019 году вырастет на 3%, и если эти ожидания оправдаются, то выплата по ВВП-варрантам будет нулевая. Более того, добавила она, даже если исходить из самого оптимистичного на сегодняшний день прогноза реального роста ВВП в 4% от Всемирного банка, сумма выплаты в 2021 году (через год после обнародования итогов 2019 года - ИФ) может составить около $170 млн, или 0,13% ВВП.

"Обслуживание суверенных еврооблигаций обходится Украине в $1,1 млрд ежегодно", - обратила внимание эксперт.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий прогнозирует, что выплаты по ВВП-варрантам начнутся не ранее 2022 года.

Кроме того, по его предварительным оценкам, общие выплаты по этим инструментам могут составить около $13-20 млрд в течение 2022-2040 гг., или менее 0,3% ВВП за этот период.

Е.Белан добавила, что выплаты по варрантам могут быть существенными в случае стремительного роста реального ВВП на фоне стабильного или укрепляющегося курса гривни.

"Если предположить, что рост экономики в 2019 году ускорится до 6%, то держателям варрантов в мае 2021 года необходимо будет выплатить около $1 млрд. В первые пять лет выплаты будут ограничены порогом, который с учетом суммы выпуска варрантов соответствует 0,84% номинального ВВП. Более существенные выплаты возможны начиная с 2026 года, когда истечет срок действия этого ограничения. Но, опять-таки, это возможно при условии, что экономика Украины будет расти более чем на 6% в год и курс гривни будет оставаться стабильным", - объяснила она.