Автостраховку теперь можно купить онлайн

Руденко Виктория / FinClub

Пока лишь десять страховщиков готовы к продаже автостраховки через интернет. Остальные компании будут по старинке оформлять полисы на бумажных бланках. Риском является то, что никто не знает, будет ли полиция признавать за страховой полис «файл» из вашей электронной почты.

7 февраля вошло в историю страхового рынка как день старта продаж полисов ОСАГО в электронной форме. Сегодня вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которым страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет.

Не выходя из дома

Теперь чтобы купить полис ОСАГО, автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании или дожидаться ее курьера. Операцию покупки страховки можно провести онлайн. Для этого через сайт выбранной вами страховой компании подается заявка с указанием всех необходимых для заключения договора данных. На их основе страховщик рассчитывает цену договора и формирует окончательное предложение для клиента.

«Предложение» будет сгенерировано в базе данных МТСБУ и останется актуальным сутки. Если клиент согласен с условиями страхования, он подтверждает транзакцию (как подтверждаются операции в интернет-банкинге) и оплачивает услуги страховщика: или платежной картой через сайт компании, или наличными в отделении банка. После поступления оплаты полис автоматически регистрируется в базе данных МТСБУ, а клиент получает на свою электронную почту подтверждение страхования своей ответственности перед третьими лицами. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать.

У электронного полиса есть преимущества. Клиент может оформить договор в любое удобное ему время, а не только в «рабочее». И для этого ему не придется ехать в офис страховщика. Минимизируется риск покупки фальшивки - электронный полис будет выписываться непосредственно из Централизованной базы данных МТСБУ.

При этом бюро сможет оперативно блокировать продажу полисов неплатежеспособными компаниями: в случае исключения их из МТСБУ заключение новых полисов станет невозможным. Если у вас возникнут сомнения по поводу достоверности э-полиса ОСАГО, его правдивость можно проверить через интернет, QR-код и СМС-запрос, в случае отсутствия интернета.

Прогресс не стоит на месте

Запуск электронного полиса - требование времени. «Появление электронного полиса стало логичным ответом на изменения, которые происходят в современном мире. Поведение потребителя меняется. И чтобы соответствовать его новым требованиям, страховым компаниям нужно меняться и подстраиваться», - считает председатель правления СК «ИНГО Украина» Игорь Гордиенко. «В течение последнего года была проделана огромная работа страховщиков и МТСБУ, что в конечном итоге сделало возможной реализацию самого крупного проекта в сфере страхования ОСАГО с тех пор, как этот вид стал обязательным», - рассказали FinClub в СК «Арсенал Страхование».

Руководитель IT-департамента СК «Вусо» Александр Синекоп считает, что электронный полис может оказаться дешевле для клиентов. «Такой полис не только избавит от затрат по времени, но может стать и дешевле, так как сокращаются административные расходы. Кроме того, клиент точно будет знать, что его полис действителен и обеспечен страховым покрытием работающей компании, а не СК, давно ушедшей или обанкротившейся», - поясняет страховщик. Речь идет о торговле «неизвестными» полисами на обочинах трасс.

Переход на новые правила не будет безболезненным. МТСБУ рекомендует клиентам в течение минимум шести месяцев иметь при себе распечатанный электронный полис. И хотя Нацполиция может проверять у водителя наличие полиса через ЦБД МТСБУ по номеру договора либо номеру автомобиля, официального ответа от МВД и Нацполиции нет. Как нет и внутренних документов, которые бы регулировали этот вопрос. «Отсутствие таких документов может приводить к неоднозначной трактовке норм законодательства о наличии или отсутствии страховых полисов в случаях заключения договоров обязательного страхования в электронной форме», - подчеркнул Александр Синекоп.

Более того, только меньшая часть готова к нововведениям. По информации FinClub, лишь 10 страховых компаний прошли тестирование МТСБУ и начнут продавать полисы онлайн: «ИНГО Украина», «ПЗУ Украина», «Арсенал Страхование», «Уника», «АХА Страхование», «Вусо», «Доминанта», «УПСК», «Европейский страховой альянс», «Юнивес». Остальным игрокам придется дорабатывать IT-системы.

В МТСБУ говорят, что членами бюро являются 53 СК. Больше половины компаний, которые работают в сегменте ОСАГО, планируют внедрить электронный полис «уже в ближайшее время». «Электронный полис ОСАГО фактически стал официальным стартом настоящих электронных продаж на страховом рынке. Тот факт, что не вся нормативная база готова к этому внедрению, не может стать поводом для проволочек. Здесь сам факт запуска электронных продаж более важен, чем степень готовности окружающей среды. Это очень важный шаг для страхового рынка, который откроет путь для новых технологий в страховании», - считает Игорь Гордиенко.

Но есть и еще один риск. Онлайн-системы страховщиков и МТСБУ остаются очень уязвимыми перед киберугрозами. «После атаки вируса PETYA.А летом прошлого года у некоторых страховщиков «слетели» базы данных и пропала часть информации о клиентских договорах. А ЦБ МСТБУ была недоступна около недели. Как в такой ситуации автовладельцу доказать, что полис у него есть?» - возмутились в одной из СК.

Александр Синекоп считает, что тормозить популярность электронного полиса будут страховые компании и сами клиенты. «Последний «стоп» был в законодательной основе для функционирования электронного полиса, но он устранен. Сейчас только сами страховые компании могут сдерживать полноценное внедрение электронного полиса в Украине из-за своей неготовности. И, конечно, остается еще такой фактор, как низкий уровень финансовой грамотности у потребителей страховых услуг. Как следствие - недоверие к новшествам. Клиенты привыкли за 25 лет покупать бумажный полис, поэтому отказаться от него будет непросто», - поясняет Александр Синекоп.