Роман Федюк / Depo.ua

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что он действительно готов отказаться от политики своего предшественника Барака Обамы в отношении России.

Ответ США на решение России о "сокращении штатов" американских диппредставительств на 700 с лишним человек вышел не менее масштабным. С 23 августа процедура выдачи неиммиграционных виз для россиян будет приостановлена. 1 сентября визы снова начнут выдавать - но только в Москве. Во всех остальных консульствах США процедура выдачи неиммиграционных виз будет приостановлена на неопределенный срок.

Такой вот у Госдепа вышел подарок для назначенного вчера на должность посла России в США Анатолия Антонова. Ну и для миллионов россиян, конечно, тоже.

Решение с некоторой точки зрения безупречно логичное. Как сообщил журналистам источник в Госдепе, главные задачи американской дипломатии на России - защита интересов граждан США и отстаивание национальных интересов США. А выдача виз - задача чуть менее главная. И чтобы качественно выполнять первых два, американским дипломатам (тем, что остаются на России) приходится меньше концентрироваться на третьем.

В российских соцсетях понемногу набирает силу хоровое выступление на тему "и кому надо те США". Хотя оно, видимо, не до конца правдивое. По данным пограничной службы ФСБ, только за первый квартал этого года в США поехало 27 тысяч российских туристов, а за год показатель, по данным российских туроператоров, должен был составить где-то 120-140 тысяч человек.

Российский МИД довольно точно уловил вектор американского удара. "Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это известная логика - это логика тех, кто организовывает цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Конечно, какое-то недовольство решение правительства США вызовет. Но, как нередко бывает, недовольство будет направлено не только и не столько на Кремль, который является реальным виновником, как на Белый дом, для которого данное решение стало вынужденным шагом.

Возможность поехать в США теряет элита, которая привыкла там "тусоваться" и заниматься шопингом. Возможность теряют российские ученые и художники, которые до сих пор прекрасно ездили в США - нередко за деньги американских налогоплательщиков, и гордо заявляли, что они "выше политики". Теперь им придется сделать выбор - оставаться "выше политики", но исключительно на России, или махнуть рукой на идентичность, и воспользоваться иммиграционной визой, которые продолжают исправно выдавать.

Катастрофическим это решение становится для жителей российского Дальнего Востока, которые в хорошую погоду могут видеть Аляску в бинокль, но для получения визы должны сначала слетать через половину глобуса в Москву.

Но не ученые и не культурные деятели, на самом деле, основная цель этого решения. Все они вместе не изменят политического климата России, и в Вашингтоне это прекрасно понимают. Лавров может не бояться.

Основным адресатом является, безусловно, президент России Владимир Путин. Который уже на протяжении длительного времени пытается убедить международное сообщество в целом и США - в частности в том, что с Россией следует вести диалог, не дать ей "озлобиться" и упасть в самоизоляцию. Диалог, в ходе которого Кремль надеется выторговать новые уступки.

В русле этой политики действовала администрация Обамы, которая пыталась критиковать, угрожать, убеждать - но продолжать диалог с Путиным.

Теперь же президент США и Государственный департамент четко и недвусмысленно дали понять Путину, что его угрозы об изоляции им, мягко говоря, безразличны. Более того, они сами готовы подтолкнуть Россию в ту сторону, минимизировав контакты и туристические обмены и путешествия. Дав шанс только тем, кто ради сотрудничества с США готов отказаться от лояльности Путину и путинизму, и надолго - если не навсегда - покинуть Россию. А уступок Кремлю, кажется, больше не будет.

