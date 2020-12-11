Новая сказка про «Армату». Куда уедет российский танк Т-14 без импортной электроники

Михаил Жирохов / Деловая столица

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, «серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году». Сколько здесь правды?

Технологическое отставание российского военно-промышленного комплекса не только от ведущих стран Запада, но даже от Китая, становится все более очевидным. Об этом свидетельствует, например, история с принятием на вооружение новых образцов техники.

Первый и наиболее очевидный пример - это история с танком Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Этот перспективный образец, разработанный «Уралвагонзаводом», с 2015 года регулярно катают на парадах в честь очередной годовщины победы.

Год из года большинство официальных лиц, так или иначе связанных с оборонкой, утверждали, что вот-вот танк будет запущен в серийное производство и государство готово покупать его тысячами. Сначала речь шла о 2300 танков, но затем количество было уменьшено до 100, а там и вовсе стали говорить о закупке опытной партии в 20 танков.

И вот 7 декабря глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о том, что «серийные поставки танка Т-14 на платформе «Армата» начнутся в 2021 году». При этом конкретное количество танков названо не было, как не сказал Чемезов и о том, через сколько лет (десятков лет?) реализуется его прогноз о том, что «эта машина будет новым основным танком российской армии».

Также было объявлено о продвижении танка на международный рынок вооружений. Но вряд ли стоит ожидать очереди из арабских шейхов, пока танк не принят на вооружение российской армии.

Такая длинная печальная история Т-14 при, казалось бы, идеальных условиях - ведь Москва имеет полный цикл разработки и производства основных боевых танков - связана с отставанием России в области электроники. При разработке «Арматы» российские конструкторы не изобретали велосипед, а взяли за основу советский проект конца 1980-х «Боксер», изюминкой которого была необитаемая башня, управляемая только с помощью электронно-оптических средств.

При такой компоновке танка есть две огромные проблемы: низкая надежность управления всеми системами башни - только с помощью электрических сигналов - и невозможность реализации оптического канала для наблюдения, прицеливания и ведения огня из танка. Ведь визуальный обзор местности осуществляется через три смотровых прибора, а основную информацию командир танка (и остальные члены экипажа) могут получать только через расположенные по периметру корпуса танка телевизионные камеры и прицел, он же прибор наблюдения.

Для реализации такого довольно смелого технического решения требуется наличие современной электроники. Однако как раз этого россиянам и не хватает - после распада СССР вся электронная начинка стала закупаться за рубежом, но после введения секторальных санкций за аннексию Крыма в 2014 году эта возможность была перекрыта.

И, судя по всему, решить проблему использования только телевизионного канала для вождения танка так и не смогли. Полного отчета, понятное дело, в открытой печати нет, но если судить по западным наработкам в этом направлении, то самая большая проблема состоит в том, что из-за плоской телевизионной картинки водитель просто не чувствует трассу.

На Западе от этого решения в итоге отказались. Более или менее рабочими оказались только израильские наработки в виде системы Iron Vision, которая ограниченно применяется на танке «Меркава». Фактически это целая система видеокамер, установленных по периметру корпуса танка, которая посылает сигналы на специальный компьютер. И уже он создает трехмерную картинку, которая выводится на нашлемный дисплей оператора.

Кстати, разработка аналогичной системы кругового обзора с элементами дополненной реальности существует и в Украине - от компании Limpid Armor Inc. В 2019 г. система под названием Land Platform Modernization Kit была установлена на БТР-4Е и демонстрировалась военным на Яворовском полигоне. По утверждению разработчика основой комплекса являются восемь камер с оптической стабилизацией, расположенных на внешнем корпусе, информация с которых специальными программными средствами «склеивается» в потоковом виде и выдается на очки-монитор специального шлема. При этом очки - гражданская технология от Microsoft HoloLens.

Судя по тому, что информации о передачи системы на государственные испытания (хотя озвучивались планы передать в 2020 г. пять комплектов «прозрачной брони» для испытаний на различных типах бронетехники), она не полностью удовлетворила военных, и фирма занимается доработкой своего детища.

Но если говорить в целом, то сейчас, когда многие армии входят в эру электромагнитного оружия, это попросту тупиковая ветвь развития. Мало того, как показал опыт последних локальных войн, уязвимость оптических систем составляет одну из огромных проблем танков (и бронетехники вообще).

Сейчас многие специалисты говорят о дублировании оптических линий, как это делается на авиационной технике, однако такое решение выглядит крайне неоднозначным. Ведь танк - это машина поля боя и любое дублирование приведет как к общему усложнению всей системы, так и росту боевой массы. Которая на современных танках и так немаленькая.