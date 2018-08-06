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В ожидании «санкций из ада» рубль слабеет, а иностранцы продают российский госдолг
18:22 06.08.2018 |
Предложенные сенаторами США санкции в отношении России еще не приняты, но уже влияют на Россию. Рубль падает, а инвесторы продают российские гособлигации.
В конце прошлой недели группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий внесла в конгресс законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России.
Документ предусматривает запрет на покупку российского госдолга, санкции в отношении инвестиций со стороны компаний-инвесторов в российский энергетический сектор. Кроме того, новый законопроект предполагает введение персональных санкций против российских политиков и бизнесменов, связанных с президентом Владимиром Путиным. Еще сенаторы предложили подготовить доклад о состоянии и активах президента России Владимира Путина.
Вопрос о возможном запрете на покупку российского госдолга американские власти ставят не первый раз. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который обязывал администрацию США подготовить доклад о влиянии запрета на покупку российских гособлигаций на экономику. Минфин США поручение выполнил: в феврале этого года ведомство выпустило доклад, из которого следовало, что такая мера может оказать негативное влияние не только на экономику России, но и на американских инвесторов.
В итоге санкции на долг наложены не были. Но сейчас американские сенаторы предлагают ввести эту меру.
Сейчас конгресс США ушел на каникулы, а значит, до осени новые санкции рассматриваться не будут. Но аналитики говорят, что сама перспектива новых санкций уже влияет на российский рынок.
Один из авторов нового санкционного пакета сенатор Линдси Грэм ранее назвал эти предложения "пакетом санкций из ада". Выражение подхватили СМИ и финансовые аналитики.
Инвесторы продают российский долг
Инвесторы уже начали продавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). В пятницу их доходность, по оценке аналитиков банка "Уралсиб", выросла до максимума с июля 2017 года, что означает повышенный риск.
Судя по данным Московской биржи, цены на российские ОФЗ в понедельник продолжили незначительно снижаться. Доходность бумаг продолжает расти.
В "Уралсибе" продажу инвесторами ОФЗ связывают с обсуждением санкций. По мнению аналитиков банка, сейчас российские облигации уже выглядят привлекательно, но из-за риска санкций и укрепления доллара спрос на них восстанавливается слабо. Риск санкций, согласно отчету банка, сдерживает спрос и на российские евробонды.
Иностранные инвесторы начали выводить деньги из российского госдолга еще после апрельских санкций в отношении "Русала", говорится в отчете Райффазенбанка. Во втором квартале они вывели из ОФЗ 370 млрд рублей. На иностранные компании теперь приходится 1,98 трлн рублей, или 28,2% рынка ОФЗ. Если бы не российские инвесторы, которые покупали бумаги и тем самым поддерживали рынок, то облигации подешевели бы еще сильнее, а их доходность выросла бы еще, отмечают в банке.
Рубль слабеет
Одним из первых на предложения американских сенаторов отреагировал курс рубля. Рубль начал дешеветь к доллару вечером 2 августа, когда стало известно о предложении ввести новые санкции. Если в районе 16:20 мск доллар стоил около 63,2 рубля, то через час он подорожал на 30 копеек.
Рубль к доллару продолжает дешеветь. В понедельник около 16:00 доллар уже стоил 63,66 рубля.
В банке Nordea ожидают ослабления российской валюты вплоть до 64 рублей за доллар. Причины не только в санкциях. Инвесторы ждут, что американский центробанк повысит ставки, а также волнуются из-за торгового конфликта вокруг США и Китая.
Еще одним фактором, который будет влиять в августе на рубль, станут запланированные минфином покупки валюты на дополнительные доходы, полученные от продажи нефти. В августе минфин собирается купить валюты на 383,2 млрд рублей. Это новый исторический рекорд на фоне высоких цен на нефть.
Санкции и биржа
В понедельник к 15:25 индекс Мосбиржи вырос всего на 0,13%, а индекс РТС упал на 0,6%.
Особенно выраженной реакция фондового рынка на инициативу американских сенаторов была в четверг, когда РТС упал на 1,65% после появления новостей о законопроекте. Сразу после этого упали акции металлургических компаний, говорится в одном из докладов "Атон".
Из-за новостей о санкциях, по мнению трейдеров БКС, снизились в цене и бумаги компаний российского финансового сектора. Он может пострадать от потенциальных ограничений на владение ОФЗ в США.
Пакет "Санкций из ада" на прошлой неделе ухудшил отношение инвесторов к российским бумагам, говорится в отчете БКС.
В целом неделя будет для рынков сложной. По прогнозу БКС, спрос на рисковые активы, к которым относятся российские акции, будет зависеть от угрозы эскалации торговых войн.
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