Morgan Stanley сомневается в ОВГЗ-планах Украины на 2021г

Аналитики Morgan Stanley считают завышенными планы правительства Украины профинансировать львиную долю 208 млрд грн дефицита, заложенного в проекте госбюджета-2021, на внутреннем рынке за счет размещения ОВГЗ, что, по их мнению, увеличивает вероятность внеплановых размещений еврооблигаций и подталкивает страну к сотрудничеству с МВФ и другими МФО.

"Чистая эмиссия на весь год в размере 208 млрд грн потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн, что намного выше текущего уровня", – отмечается в исследовании банка на этой неделе.

Аналитики указали, что с начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила всего 31 млрд грн, более того, в июле и августе она была отрицательной - в размере 6 млрд грн и 13 млрд грн соответственно.

Morgan Stanley также обратили внимание, что срок обращения продаваемых бумаг сильно упал: с марта отсутствовали облигации с погашением больше трех лет, большинство ОВГЗ на срок до года, что ведет к необходимости роста их рефинансирования.

В отчете констатируется, что доля нерезидентов на внутреннем рынке госзаимствований Украины, как и на похожих рынках таких стран, как Египет, Гана или Шри Ланка, продолжает сокращаться. С февраля портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился уже на 47% в гривне, а доля от общего объема – с 17,5% до 11,4%.

По мнению Morgan Stanley, сложности с внутренним финансированием дефицита, который правительство установило на превысившем ожидания уровне 6% ВВП, могут привести как к сокращению дефицита, так и к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы с планируемых $1,1 млрд (32 млрд грн). При этом текущий прогноз правительства Украины по размещению евробондов в 2021 году на $3 млрд аналитики считают высоким.

Такая ситуация, говорится в отчете, повышает важность официального внешнего финансирования Украины, однако текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напомнил, что данная ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с Фондом были профинансированы лишь на 40%, тогда как нынешняя stand by на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) – уже на 42%. По мнению аналитиков, с учетом количества текущих нерешенных вопросов в сотрудничестве с МВФ получение даже одного транша на $0,7 млрд грн в этом году выглядит трудным.

В этой связи аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в этом году, при наличии такой возможности на рынке. Они также сохраняют нейтральные рекомендации в отношении еврооблигаций страны, отдавая большее предпочтение длинному концу кривой, и считают более перспективными ВВП-варранты благодаря первой выплате в 2021г, возможностям высоких выплат в 2023г после вероятного отскока ВВП в 2021г и потенциалу для дальнейшего выкупа.

Как сообщалось, правительство внесло в Раду проект госбюджета-2021 с дефицитом 270 млрд грн, или 6% прогнозного ВВП, в том числе по общему фонду – 245 млрд грн. Его предлагается профинансировать на 208 млрд грн за счет ОВГЗ (549 млрд грн выпуск и 341 млрд грн погашение), на $1,1 млрд – за счет внешних займов ($4,5 млрд грн выпуск и $3,4 млрд грн погашение) и на 6 млрд грн – за счет приватизации.

Общие потребности в заимствованиях оцениваются в 685 млрд грн, или $23,5 млрд.