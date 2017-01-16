Многие эксперты опасаются, что укрепление доллара снизит привлекательность золота для инвесторов, однако, по мнению World Gold Council (WGC), золото в 2017 году не только останется важной составляющей инвестпортфелей, но и получит поддержку за счет нескольких мировых трендов.

Первый тренд, пишет WGC в своем обзоре, это возрастающие политические и геополитические риски. В Европе в 2017 году пройдут выборы в Голландии, Франции и Германии. Великобритания должна вести переговоры о выходе из ЕС, фунт упал после итогов референдума и ослабляется каждый раз, когда появляются предпосылки для "жесткого" варианта Brexit. В США есть положительные ожидания от некоторых инициатив нового президента Дональда Трампа, но есть и серьезная озабоченность. Тем временем золото исторически является "тихой гаванью" во времена системных кризисов.

Второе тренд - это обесценение валют. Многие ожидают, что Федрезерв будет ужесточать монетарную политику, но не факт, что другие центробанки захотят и/или смогут пойти на это. За последнее столетие золото как инструмент обмена показало себя гораздо лучше основных мировых валют - все они обесценились по отношению к золоту. По мнению WGC, эта разница между золотом и фиатными валютами может стать драйвером спроса на драгметалл, поскольку инвесторы хотят сберечь свои капиталы от обесценения. Также относительную стабильность золота поддержит спрос со стороны центробанков. Сейчас они активно закупают золото, чтобы диверсифицировать свои международные резервы, - и в 2017 году, ожидает WGC, эта тенденция сохранится.

Следующий тренд - растущие инфляционные ожидания. Номинальные ставки в США в 2017 году, как ожидается, вырастут, и, по мнению экономистов, следом вырастет и инфляция. Тем временем золото - это традиционный инструмент хеджирования от инфляции. Также более высокая инфляция будет сдерживать реальные ставки, что делает золото более привлекательным (инфляция делает бонды и другие инструменты с фиксированной доходностью менее привлекательными для долгосрочных инвесторов).

Четвертый тренд - переоцененные фондовые рынки. Действительно, фондовые рынки в конце 2016 года сильно оживились. И если где-то они просто восстанавливались по сравнению с невыразительными результатами последних лет, то США вышли на исторический рекорд. Зачастую оценки при этом были завышены, поскольку инвесторы увеличивают свои риски в условиях низкой доходности. До сих пор инвесторы использовали облигации для защиты своих капиталов в случае коррекции на фондовых рынках, но при росте ставок это не самая действенная стратегия. Тогда значимость золота как инструмента для диверсификации портфеля и хеджирования от риска убытков возрастает.

Еще один тренд - долгосрочный рост в Азии. Азиатские страны стали богаче, и их спрос на золото вырос. Суммарная доля Индии и Китая в закупках золота выросла с 25% в начале 1999-х до 50% в 2016 году. И в других азиатских странах - во Вьетнаме, Таиланде и Южной Корее - рынки золота тоже достаточно динамичные. И хотя спрос на ювелирные украшения в Китае пострадал от изменения вкусов потребителей, инвестиционный рынок значительно развился. Объемы торгов на Шанхайской бирже золота растут, и растет интерес к новым продуктам. В Индии денежная реформа в краткосрочной перспективе может оказать негативное влияние на потребление золота. Но, по мнению WGC, в итоге она приведет к большей прозрачности экономики, что, в свою очередь, обеспечит Индии рост в долгосрочной перспективе и положительно скажется на рынке золота.

И, наконец, последний тренд - открытие новых рынков. Золотые ETF сделали золото доступным для миллионов инвесторов - сначала на Западе, но развитие других рынков продолжается, в частности, гигантский скачок совершил Китай. В Японии пенсионные фонды наращивают объемы золота в своих запасах, и этот тренд может перекинуться на Запад - по мнению WGC, пенсионным фондам необходимо переосмыслить свою инвестиционную политику. В декабре 2016 года WGC и Организация по бухучету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) предложили Шариатский стандарт по золоту, который будет регулировать использование драгметалла исламскими финансовыми институтами. По оценкам, к 2020 году объем активов под управлением шариатских фондов достигнет $6,5 трлн. Если хотя бы 1% от этого объема будет составлять золото - это $65 млрд, то есть 1,7 тыс. тонн нового спроса.

