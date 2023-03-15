Напередодні краху Signature Bank у США розслідували можливе відмивання коштів через нього – ЗМІ

Перед своїм крахом Signature Bank перебував під слідством США стосовно роботи з крипто-клієнтами та можливого відмивання грошей клієнтами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Слідчі Міністерства юстиції у Вашингтоні та Манхеттені вивчали, чи вживав банк достатніх заходів для виявлення потенційного відмивання коштів. Серед таких заходів - ретельна перевірка осіб, які відкривають рахунки, та моніторинг транзакцій на предмет наявності ознак злочину.

На момент закриття банку, ані сам банк, ані його співробітники не були звинувачені у правопорушеннях, відтак розслідування може завершитися без подальших дій. Невідомо, коли було розпочато розслідування і чи вплинуло воно на рішення регуляторів США закрити банк у неділю.

Офіційно у Федеральній резервній системі США заявили, що втратили віру в менеджмент після того, як банк не зміг розкрити "надійні та послідовні дані" щодо своєї роботи. Наразі у США шукають покупця для Signature Bank.

Крах Signature послідував за банкрутством Silvergate Capital Corp, який також обслуговував криптоіндустрію, і банку SVB Financial Group.

Міністерство юстиції наразі розслідує діяльність Silvergate у зв'язку з операціями з FTX Сема Бенкмана-Фріда та Alameda Research.



