МЭА: До уровня 2019 года глобальный спрос на нефть восстановится не ранее 2023 года

Мировая добыча нефти в феврале упала на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январем - до 91,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировая добыча нефти упала на 2 миллиона баррелей в сутки в феврале - до 91,6 миллиона баррелей в сутки после сокращения в США из-за резкого похолодания и дополнительного сокращения Саудовской Аравии в 1 миллион баррелей в сутки", - говорится в докладе.

При этом агентство прогнозирует, что к 2026 году мировая добыча нефти увеличится примерно на 10 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом. До уровня 2019 года глобальный спрос на нефть восстановится не ранее 2023 года.

"Добыча нефти в мире к 2026 году, по прогнозу, вырастет на 10,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом, в котором она составила шестилетний минимум в 94 миллиона баррелей в сутки", - говорится в среднесрочном прогнозе МЭА Oil 2021. Предполагается, что это произойдет при увеличении спроса.

Ожидается, что половина роста придется на компании Ближнего Востока. В основном это будет добыча на разработанных, но закрытых сейчас месторождениях. Это говорит о смене тренда последних лет, когда США были доминирующим добытчиком на мировом рынке, отмечает МЭА.

Потенциальный рост добычи нефти в России до 2026 года составляет 700 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что в 2021 году объем добычи в России увеличится незначительно по сравнению с предыдущим годом из-за ограничений сделки ОПЕК+ и более высоких налогов в отрасли, вступивших в силу в этом году. Более существенный рост прогнозируется в 2022 и 2023 годах по мере снятия ограничений, сдерживающих наращивание производства.

Аналогичные показатели по росту добычи к 2026 году агентство предсказывает Гайане, Канаде и Кувейту, наращивание добычи в диапазоне 1,2-1,6 миллиона баррелей в сутки - Бразилии, Ираку, ОАЭ, Саудовской Аравии и США.

МЭА считает, что в США до 2026 года рост производства будет скромным, несмотря на снижение себестоимости добычи сланцевой нефти. Во-первых, дешевый капитал уже не так доступен, как в годы "сланцевого бума", сейчас в индустрии выбирают более консервативный подход при принятии инвестиционных решений, отмечает агентство. Во-вторых, компании учитывают растущий тренд на внедрение принципов ESG (environmental, social, governance) - экологической, социальной и управленческой ответственности, а также возможные будущие ограничения при новом президенте США Джо Байдене.

Кроме того, МЭА незначительно понизило прогноз по добыче нефти вне ОПЕК+ на 2021 год, теперь ожидает роста на 0,7 миллиона баррелей в сутки.

СПРОС

Международное энергетическое агентство немного улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и ждет его роста на 5,5 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году после сокращения на 8,7 миллиона баррелей в сутки в 2020 году", - говорится в докладе. В февральском прогнозе ожидалось, что спрос вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки.

Отмечается, что спрос на нефть по итогам первого квартала может оказаться выше ожиданий из-за холодной погоды в Северной Азии, Европе и США.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в январе снизились на 14,2 миллиона баррелей к декабрю и на 63,2 миллиона баррелей превышали средние за 5 лет.

"В январе коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР шестой месяц подряд продолжили падение. Снижение на 14,2 миллиона баррелей в месячном выражении привело к запасам в объеме 3,023 миллиарда баррелей, что на 63,2 миллиона баррелей превышало средние показатели за 2016-2020 годы", - говорится в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).