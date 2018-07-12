Минфин отобрал дополнительно 9 банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Министерство финансов отобрало дополнительно 9 банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В соответствии с порядком проведения конкурсного отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 26.09.2001 № 1231, в Министерстве финансов 10 июля 2018 состоялось заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков.

По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов конкурсной комиссией принято решение о признании уполномоченными банками-победителями конкурса 9 банков.

Среди отобранных банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк(Украина), ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, "Кредит Днепр", Радабанк, банк "Восток", Банк инвестиций и сбережений, банк "Конкорд", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк, банк "Сич", "Глобус", "Клиринговый Дом", Метабанк, Международный инвестиционный банк, Поликомбанк, Правэкс-банк, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк.

Как сообщали Українські Новини, в конце 2016 года Акцент-банк, Поликомбанк, Индустриалбанк, Марфин Банк, Полтава-банк и МетаБанк подали на Кабмин в суд с требованием отменить постановление №662 от отборе банков для выплат бюджетникам и пенсионерам.

22 сентября 2016 года Кабинет Министров принял постановление №662, которым ужесточил отбор банков для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и социальных выплат.

Ряд банков, которые не попали под новые критерии правительства, обратились в суд с требованием признать незаконным постановление.

11 января состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы.

Информация о результатах конкурса планировалась к размещению в течение 10 рабочих дней с момента определения победителей (до 25 января).